Colón juega en la peor cancha de la "B" contra un rival casi descendido
A pesar que todavía tiene chances matemáticas, esta semana rescindieron cinco contratos del plantel de Vivaldo. “Los dirigentes y la gente se sienten descendidos”, explican. La pelota picará para cualquier lado: arranca 15.30.
“Hoy es la peor cancha de la divisional, no tengan dudas. En algunos lugares hay pasto, en otros a medias, en otros no. Además, con superficie irregular. La verdad, como está hoy la cancha de Talleres, es preferible que fuera toda de tierra directamente. Ya despidieron a los cancheros, no aciertan con el riego. Es un desastre”, comentan los propios colegas de Escalada.
En ese escenario, el equipo del ex sabalero Jorge Vivaldo tiene una certeza: si este domingo, desde las 15.30, no le gana a Colón, habrá perdido la categoría y jugará el 2026 en la “B” Metro. Los de Medrán tendrán que hacer lo suyo, porque matemáticamente el Sablero no está todavía fuera de peligro.
La dura realidad de Talleres
Para los medios partidarios, que siguen la campaña del equipo de Escalada, Talleres ya está descendido en varios rubros antes de jugar los 90 minutos de este domingo frente al Sabalero.
Después de la última derrota ante Temperley, el conjunto dirigido por Jorge Vivaldo buscará este domingo ganarle a Colón desde las 15.30 en el estadio Pablo Comelli y esperar otros resultados para seguir soñando con la permanencia.
Para evitar un clima adverso en las tribunas, desde el club lanzaron la iniciativa de "2x1 Rojo mi buen amigo" para contar con el apoyo de sus hinchas en este delicado momento. "Este domingo todos al Comelli", invitan desde las redes sociales del club para el partido ante el sabalero correspondiente a la fecha número 31 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
El equipo de Jorge Vivaldo necesita de todos y va por la heroica. Por eso, desde la dirigencia le dan al beneficio al hincha con esta promoción para ir a alentar a Talleres con un amigo o un invitado. La misma consiste en que los socios o socias con cuota al día de agosto, que compren un bono socio/a para el encuentro ante el Sabalero podrán ingresar al estadio Pablo Comelli con un amigo, familiar, acompañante, que no abona la entrada.
Cómo abonar: a través de efectivo, Mercado Pago, débito. El valor del bono socio/a será de 8.000 pesos y el de socio/a menor, vitalicio/a, jubilado/a costará 4.000. Esta promoción será válida hasta el domingo 14 de septiembre hasta las 15.30 comprando el bono en la administración del club.
Talleres se quedó sin margen de error y la realidad es concreta: para seguir con vida en la lucha por evitar el descenso, está obligado a ganarle sí o sí a Colón en el estadio Pablo Comelli. Cualquier otro resultado lo condenará a perder la categoría.
El equipo de Jorge Vivaldo necesita de todos y va por la heroica.
El único resultado que le sirve al conjunto albirrojo es la victoria. De lograrlo, acortaría la diferencia con Colón a ocho puntos, aunque con solo nueve por disputar. Por eso, la permanencia de Talleres pende de un hilo.
Colón también se juega su destino con cambios clave
Para tener alguna chance de salvación, Talleres necesita ganar los cuatro partidos que le quedan y esperar que Colón no sume más de un punto. Otra posibilidad, igual de improbable, sería que Almirante Brown —que hoy le lleva 12 puntos— pierda todos sus compromisos.
Colón, de la mano de Medrán, no está matemáticamente salvado, aunque es el que tiene mayor oxígeno que su rival de turno (Talleres), Almirante Brown y el rival de la última fecha (CADU).
En cuanto al once titular para ir a Escalada, el DT metería mano: en la defensa, Facundo Sánchez por Gonzalo Bettini; en el mediocampo, Oscar Garrido por Zahir Yunis; arriba, José Barreto por el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez. Pasando en limpio, Colón saldrá con: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro.
Gonzalo Pereira es el juez designado para Talleres de Remedios de Escalada-Colón, este domingo desde las 15.30, recordando que el cruce no va por la TV tradicional del ascenso sino por la aplicación de TyC Sports.
