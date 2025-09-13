Hoy a las 15 en el Brigadier López y sin gente

El viejo Colón-Unión en modo semifinal por la Copa Santa Fe

El que resulte ganador será el finalista 2025 de la cada vez más ambiciosa competencia provincial. Los dos, con Minella y Vazzoler, juegan con reservas de AFA. Si hay empate, penales. La previa y los festejos con cobertura especial de El Litoral y CyD Litoral.