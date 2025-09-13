El viejo Colón-Unión en modo semifinal por la Copa Santa Fe

El viejo y querido clásico santafesino se reedita hoy sábado, desde las 15, en modo semifinales por la Copa Santa Fe. Serán 90 minutos a todo o nada: en caso se persistir la igualdad, se ejecutarán penales, recordando que en la otra semifinal cruzarán el Centenario de San José de la Esquina donde juega Facundo Bertoglio y el “9” de Rafaela. Como la dirigencia local (Colón) se negó a recibir hinchas visitantes (Unión), la organización decidió que se juegue sin espectadores. Desde las 14, El Litoral y su canal propio de TV (CyD) mostarán toda la previa: la llegada de los equipos, la confirmación de los mismos, los árbitros, el puñado de dirigentes de cada lado. Al finalizar, en vivo desde el Cementerio de los Elefantes, los festejos de quien se quede con el boleto para la gran final. El árbitro principal será Franco Campos, acompañado por sus asistentes Claudio Chapela y Felipe Monserrat; el cuarto será Ignacio González: todos de la Liga Totorense de Fútbol.
Mirá tambiénColón se negó a recibir visitantes y el clásico con Unión va sin gente
Los dos clubes de la ciudad afrontaron con seriedad la competencia, poniendo en campo a la mayoría de los jugadores que compiten en el Torneo Proyección de reserva en la Liga Profesional. En el banco local, el sabalero, estará Martín Minella; en el banco tatengue, que será visitante, aparecerá Nicolás Vazzoler. Los dos tienen la particularidad que en lo que va del año se hicieron cargo, cada uno en su momento, del primer equipo profesional de sus respectivos clubes.
Para llegar a esta instancia, el “Tate” eliminó a Atlético Rafaela en el Monumental de calle Dentesano por penales y el “Negro” se impuso en Reconquista contra el duro Atlético y Tiro.
Por el lado de Colón, que disputa el certamen de Reserva de AFA, el equipo se ubica actualmente en la posición número 11 de la tabla con 11 puntos. Su campaña hasta aquí refleja cierta irregularidad, con una marcada diferencia entre lo hecho en condición de local y de visitante.
En su marcha en AFA, la reserva sabalera ganó dos encuentros, ambos fuera de casa, lo que muestra que sus mejores resultados se dieron en rodeo ajeno. En contrapartida, también sufrió dos derrotas, igualmente como visitante, evidenciando la dificultad de sostener la regularidad lejos de Santa Fe.
En el predio deportivo 4 de Junio, donde habitualmente hace de local, todavía no pudo celebrar un triunfo: acumula cinco empates, un dato que grafica la deuda pendiente en su propia casa.
En cuanto a la producción ofensiva, Colón convirtió hasta el momento 9 goles y recibió 7, mostrando un registro equilibrado entre ataque y defensa. Los tantos estuvieron repartidos en varios protagonistas: Tomás Gallay, Kevin Colli (2), Nicolás Nagel (2), Jerónimo Buosi, Lucas Genolet (2) e Iván Ojeda.
Por el lado del Tate, la campaña de Unión en reserva, bajo la conducción de Nicolás Vazzoler, tiene hasta el momento 5 victorias (ante Estudiantes, Tigre, Argentinos Juniors, Colón y Racing), 3 derrotas y 1 empate. En ese recorrido, el equipo anotó 14 goles y recibió 12, mostrando un mejor rendimiento en condición de local.
El goleo se reparte de manera pareja: Valentín Cerrudo e Ignacio Pedano son los máximos artilleros con 3 tantos cada uno, seguidos por Santiago Grella y Misael Aguirre con 2, al igual que Jerónimo Domina, mientras que Ricardo Solbes y Mateo Peresutti aportaron 1 gol cada uno.
Con este panorama, el conjunto que dirige Nicolás Vazzoler, acompañado por su hermano Francisco Vazzoler y Juan De Olivera, se ubica tercero en la tabla con 16 puntos, a seis unidades del líder Belgrano.
Así, con la pasión de toda la vida, aunque sea sin gente, desde las 15 el viejo Colón-Unión se reedita en formato semifinales de Copa Santa Fe. Mediante los 90 minutos o en los penales, uno de los dos festejará y se instalará en la final, esperando del otro lado por Centenario de San José de la Esquina o por 9 de Julio de Rafaela.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.