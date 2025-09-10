Fiesta del fútbol infantil en la capital provincial

La novena edición del Torneo Diego Barisone reunirá a 4.000 chicos y chicas en Santa Fe

Desde este jueves y hasta el domingo, la ciudad será sede de una de las competencias formativas más importantes del país. Con la participación de equipos de distintas provincias y la presencia internacional de clubes de Uruguay y Venezuela, el certamen tendrá como epicentro los predios CIFFU y Nery Pumpido, y definirá a sus campeones en el Estadio 15 de Abril. Habrá 700 partidos, desfile inaugural y nuevas propuestas como la batalla de arqueros.