Fiesta del fútbol infantil en la capital provincial
La novena edición del Torneo Diego Barisone reunirá a 4.000 chicos y chicas en Santa Fe
Desde este jueves y hasta el domingo, la ciudad será sede de una de las competencias formativas más importantes del país. Con la participación de equipos de distintas provincias y la presencia internacional de clubes de Uruguay y Venezuela, el certamen tendrá como epicentro los predios CIFFU y Nery Pumpido, y definirá a sus campeones en el Estadio 15 de Abril. Habrá 700 partidos, desfile inaugural y nuevas propuestas como la batalla de arqueros.
En el predio Ciffu. Canchas que lucen como en sus mejores momentos. Créditos: Luis Cetraro
La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una auténtica fiesta del deporte infantil. Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre, más de 4.000 niños y niñas darán vida a la novena edición del Torneo Infantil de Fútbol Diego Barisone, un certamen que ya se ha convertido en un clásico de la región y que cada año crece en convocatoria, organización y prestigio.
El torneo, impulsado por el Club Atlético Unión en memoria del recordado futbolista tatengue, reunirá a delegaciones provenientes de distintos puntos del país y también de otras naciones, lo que le otorga un carácter internacional cada vez más marcado. Los encuentros se disputarán en dos escenarios ligados a la formación rojiblanca: el predio CIFFU y el complejo Nery Pumpido, mientras que las finales tendrán lugar en el Estadio 15 de Abril, lo que convierte la experiencia en un sueño para miles de pequeños futbolistas.
Predio Nery Pumpido. Otro de los lugares de alto nivel, elegido por Unión.
Una competencia que no para de crecer
Leonardo Aguilar, integrante de la organización, destacó la magnitud alcanzada en esta novena edición: "Se ha expandido a nivel nacional, vienen equipos de Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, realmente muy federal". Pero el crecimiento no se limita a la geografía argentina. El torneo ya cuenta con la participación de clubes extranjeros, como Nacional de Uruguay y un conjunto proveniente de Venezuela.
"Todos los que vienen quedan encantados de participar, sobre todo por la posibilidad de enfrentar camisetas distintas, rivales que quizás no habían visto nunca", señaló Aguilar. La organización celebra que conjuntos de la talla de River Plate y equipos que en otras ediciones incluyeron a campeones de la Copa Libertadores hayan pasado por Santa Fe, dándole un marco de competencia y jerarquía inédito en el fútbol formativo.
La competencia comenzará el jueves 11 a las 12 del mediodía con los partidos clasificatorios, que se prolongarán hasta el sábado. El domingo llegará la hora de la verdad: octavos, cuartos, semifinales y las esperadas finales, con un formato eliminatorio al estilo de los grandes torneos internacionales.
Uno de los momentos más esperados será la ceremonia inaugural, que tendrá lugar el viernes a las 20 en el Estadio 15 de Abril. Allí desfilarán los 4.000 chicos por la misma manga que utiliza el plantel profesional tatengue, en un marco de fiesta con fuegos artificiales, banderas, música e himnos. La entrada será libre y gratuita para que las familias puedan acompañar y darle un marco multitudinario a la apertura.
La magnitud del evento exige un operativo logístico de envergadura. "Son casi 700 partidos en un solo fin de semana, parece sencillo porque es fútbol, pero no lo es. Requiere un trabajo enorme. Estamos coordinando con el Gobierno Provincial, Lotería de Santa Fe, la Municipalidad, la policía y los servicios de salud para que todo salga de la mejor manera", detalló Aguilar.
Lejos de limitarse a la competencia, el Torneo Diego Barisone busca innovar en cada edición y ofrecer experiencias únicas a los pequeños jugadores. Este año, una de las grandes novedades será la "batalla de arqueros", una propuesta pensada para darle protagonismo a quienes muchas veces quedan relegados del reconocimiento.
"Siempre se le da un premio al goleador o al mejor jugador, pero creemos importante también destacar a los arqueros. Por eso tendrán su propia oportunidad de lucirse en el estadio", adelantaron desde la organización.
El certamen también se inscribe en un marco especial: la celebración de los 30 años de la escuelita de fútbol de Unión, que fue el origen de esta competencia y que hoy se consolida como un espacio formativo de referencia en la región. "Esto empezó como un homenaje a los 20 años de la escuela, y hoy sigue creciendo, afianzando lazos y generando recuerdos imborrables para los chicos", destacó Aguilar.
El acceso a los predios CIFFU y Nery Pumpido tendrá un valor de 5.000 pesos por una entrada general que permitirá el ingreso a las tres jornadas de competencia. La recaudación será destinada a cubrir parte de los costos de organización, aunque los responsables remarcan que el espíritu principal no es económico, sino social y deportivo: brindar un espacio de encuentro, inclusión y desarrollo para niños y niñas.
El torneo no solo convoca a jugadores, sino también a entrenadores, familias, dirigentes y cientos de voluntarios que hacen posible el evento. La apuesta de Unión y de la organización es generar un espacio de convivencia en el que el deporte sea la herramienta para forjar vínculos, aprendizajes y valores.
El listado de equipos participantes refleja la amplitud de la convocatoria. Además de los representantes locales, como La Perla del Oeste, Independiente de Santo Tomé, Loyola de Santa Fe, Argentino de Franck, Ferro de Rafaela o Sportivo Guadalupe, habrá delegaciones de distintos puntos del país. Entre ellos, Atlético Tucumán, Central Norte de Tucumán, Juventud Antoniana de Salta, Gimnasia y Tiro de Salta, Engranaje de Concepción del Uruguay, Atlético Pilar, Villa Gobernador Gálvez, Defensores de la Costa de Avellaneda, Alumni de Laguna Paiva, Atlético Arroyo Leyes, San Cristóbal, Aero Club Fútbol, El Pozo y el seleccionado de la Liga Esperancina.
A nivel internacional, además de Nacional de Uruguay y un equipo de Venezuela, se espera la presencia de instituciones de renombre, lo que elevará el nivel competitivo y la atracción del certamen.
Un torneo con proyección
La organización ya piensa en lo que viene. "Tenemos solicitudes de clubes de otros países que quieren participar en la próxima edición. Por eso ya estamos trabajando con la fecha, que siempre coincide con fecha FIFA, lo que nos permite utilizar el estadio. El torneo es muy redituable, no en lo económico, sino en lo institucional y social para el club", explicó Aguilar.
De esta manera, el Torneo Infantil Diego Barisone se consolida como una cita de referencia para el fútbol formativo argentino y sudamericano. Santa Fe se convierte, durante cuatro días, en la capital del deporte infantil, con una propuesta que trasciende la competencia y que busca dejar huella en cada niño y niña que pisa el césped con la ilusión de vestir su camiseta, compartir con amigos y soñar con un futuro dentro del deporte.
Con el acompañamiento de Diario El Litoral, el suplemento Pasión Liga, las redes sociales y el Canal C&D, la novena edición del certamen promete tener la difusión y el color que merece, llevando a cada rincón las historias, emociones y pasiones que generarán los más de 4.000 pequeños protagonistas.
En definitiva, serán cuatro días donde la ciudad respirará fútbol desde cada rincón. Un torneo que lleva el nombre de Diego Barisone, símbolo de esfuerzo y pasión, y que se erige como un homenaje vivo al deporte formativo. Una competencia que no solo convoca a miles de chicos, sino que reafirma el compromiso de Santa Fe con el desarrollo integral de sus jóvenes, proyectando sueños y consolidando valores que trascienden los límites de la cancha.
