El "Cuqui" Márquez vuelve del retiro y es refuerzo de La Perla del Oeste
El exdelantero de Unión sorprendió a todos: tras anunciar su retiro en junio, regresará a las canchas para disputar el Clausura de la Liga Santafesina con el equipo de Andrés Formento. Su debut será nada menos que en el clásico frente a Nobleza, en la Bizcachera. A los 37 años, el goleador buscará aportar su jerarquía y experiencia a un plantel que necesita goles y confianza.
Antes Unión de Santa Fe, hoy, La Perla del Oeste y mañana, debut en el clásico de la ciudad de Recreo. Foto: Manuel Fabatía.
El fútbol tiene esas historias que parecen escritas por la pasión. Cuando parecía que una página había sido cerrada, un nuevo capítulo empieza a escribirse. Fernando "Cuqui" Márquez, histórico delantero formado en Unión de Santa Fe y con un extenso recorrido por el fútbol argentino e internacional, sorprendió a propios y extraños al anunciar su regreso a las canchas. Apenas dos meses después de haber colgado los botines en Sportivo Belgrano de San Francisco, el atacante de 37 años volverá a vestirse de corto y lo hará en la Liga Santafesina, defendiendo la camiseta de La Perla del Oeste.
La noticia cayó como un verdadero bombazo en el ambiente liguista y en el fútbol santafesino en general. No solo porque se trata de un jugador de renombre, con más de 400 partidos oficiales en su haber, sino también porque su estreno se dará en un contexto inmejorable: el clásico de Recreo ante Nobleza, que tendrá lugar este sábado en la Bizcachera. Un regreso soñado y un debut que ya genera expectativa en toda la ciudad.
"Cuqui" había tenido una emotiva despedida en junio pasado, donde Sportivo Belgrano de San Francisco le brindó un reconocimiento por su trayectoria. Con lágrimas en los ojos, el delantero agradecía a la familia, a los hinchas y a todos los clubes que lo habían acompañado en un recorrido que lo llevó a vestir numerosas camisetas dentro y fuera del país. Sin embargo, apenas dos meses después, la pelota volvió a llamarlo. La propuesta de Andrés Formento, entrenador de La Perla del Oeste, terminó de convencerlo. El DT, conocedor de la jerarquía que puede aportar un jugador de sus características, no dudó en sumarlo a un equipo que cerró el Apertura con números preocupantes: apenas 16 goles en 21 partidos y un decimonoveno puesto en la tabla.
En ese contexto, la llegada de Márquez puede significar un cambio de aire y, sobre todo, de confianza para un plantel que necesita referentes. Su experiencia, sus goles y su visión de juego serán un aporte valioso en una Liga Santafesina que en los últimos años ha demostrado un nivel cada vez más competitivo.
Presentación en las redes de La Perla. Foto: Gentileza.
La carrera de Márquez es, sin dudas, un ejemplo de perseverancia. Debutó en 2006 con la camiseta de Unión, el club de sus amores, y tuvo dos ciclos en el Tatengue. En total jugó 48 partidos y convirtió 6 goles, aunque uno de ellos quedará para siempre en la memoria rojiblanca: aquel tanto frente a Emelec en la Copa Sudamericana 2020, que le permitió a Unión lograr la histórica clasificación a los octavos de final del certamen.
Pero la trayectoria del delantero no se limita a Unión. Márquez pasó por Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba, Ferro Carril Oeste, Deportivo Maipú, Atlético Grau de Perú y hasta por Johor Darul Ta'zim de Malasia. Cada camiseta dejó una marca distinta en su vida, sumando experiencias, goles y también momentos difíciles por las lesiones. En total, disputó 432 partidos oficiales y marcó 98 goles, números que hablan de una carrera extensa y respetable.
En su última etapa profesional, con la camiseta de Sportivo Belgrano, sumó 15 partidos y un gol en la temporada 2023-2024. Allí tomó la decisión de ponerle punto final a su vida como jugador, aunque evidentemente no definitiva. Ahora, el desafío será diferente: jugar en un contexto más cercano, en una liga regional pero muy competitiva, y aportar todo lo aprendido a lo largo de los años.
Para La Perla del Oeste, la llegada del "Cuqui" significa mucho más que un simple refuerzo. Representa la posibilidad de tener un líder dentro y fuera de la cancha, un jugador que vivió vestuarios de Primera División, que enfrentó a rivales de jerarquía internacional y que sabe lo que significa jugar partidos decisivos. Ese bagaje puede ser clave para un equipo que busca cambiar la imagen mostrada en el primer semestre.
El clásico frente a Nobleza, además, le otorga un condimento especial. En Recreo, los cruces entre ambos equipos son más que partidos: son una fiesta popular, un duelo de orgullo y pertenencia que paraliza a la ciudad. Que Márquez tenga su estreno en ese contexto lo convierte en uno de los grandes atractivos del fin de semana futbolero.
El propio delantero se mostró entusiasmado con este nuevo paso en su vida deportiva. "El fútbol es mi pasión y sentí que todavía tenía ganas de seguir compitiendo. La propuesta de La Perla me motivó, me gustó la idea del proyecto y quiero aportar mi granito de arena para que el equipo crezca", expresó en declaraciones previas a su debut.
La ilusión también se percibe en los hinchas azulgranas, que ya sueñan con gritar los goles del "Cuqui". En las calles de Recreo, la expectativa crece a medida que se acerca el clásico, sabiendo que la presencia de un jugador de su trayectoria puede marcar la diferencia.
El fútbol siempre ofrece segundas oportunidades, y esta vez le tocó a Fernando Márquez. Su regreso demuestra que la pasión, muchas veces, está por encima de cualquier decisión racional. A los 37 años, el "Cuqui" volverá a correr detrás de la pelota, con el mismo entusiasmo que en sus primeros días en las inferiores de Unión. Y lo hará en su tierra, en la Liga Santafesina, donde la competencia es dura, pero el amor por el fútbol es aún más grande.
Mañana, en la Bizcachera, el clásico de Recreo tendrá un condimento único. El regreso de Márquez promete emociones fuertes y un capítulo más en la historia de un delantero que nunca dejó de soñar con jugar. Porque, como él mismo lo dijo, "mientras la pelota siga rodando, siempre habrá lugar para una nueva ilusión".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.