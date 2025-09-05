Debuta mañana en el clásico ante Nobleza

El "Cuqui" Márquez vuelve del retiro y es refuerzo de La Perla del Oeste

El exdelantero de Unión sorprendió a todos: tras anunciar su retiro en junio, regresará a las canchas para disputar el Clausura de la Liga Santafesina con el equipo de Andrés Formento. Su debut será nada menos que en el clásico frente a Nobleza, en la Bizcachera. A los 37 años, el goleador buscará aportar su jerarquía y experiencia a un plantel que necesita goles y confianza.