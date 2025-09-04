Por un campeonato en paz

Un torneo para vivirlo sin violencia

Este sábado comienza una nueva etapa en la Liga Santafesina y, con ella, vuelve a ponerse en marcha el pedido de siempre: que el fútbol sea una fiesta, sin violencia y con el acompañamiento de las familias. Inspirados en la bandera que recorrió el país en la última final entre Sanjustino y Colón de San Justo, desde Pasión Liga nos sumamos a ese clamor que busca que cada partido sea un espacio de disfrute y respeto.