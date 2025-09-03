Se disputó la cuarta fecha del Clausura Nery Alberto Pumpido

Mirá tambiénSanjustino campeón de la Liga Santafesina tras una campaña memorable
El pasado fin de semana se jugó de manera íntegra la cuarta fecha del Torneo Clausura Nery Alberto Pumpido de la categoría Senior, organizado por la Liga Santafesina de Fútbol. Una vez más, los distintos escenarios de la ciudad y la región se poblaron de goles, emociones y la siempre destacada camaradería que, muchas veces, distingue a esta división, donde ex jugadores, referentes históricos y amantes del fútbol mantienen vigente la pasión por la redonda.
La jornada tuvo partidos para todos los gustos, con duelos parejos, empates vibrantes y algunos resultados abultados que empiezan a marcar tendencias en las tablas de posiciones. En la Zona A, Colón y Gimnasia de Ciudadela continúan mostrando regularidad y se ubican en lo más alto con 9 puntos cada uno, mientras que en la Zona B, Villa Dora sostiene su andar perfecto con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones, escoltado de cerca por San Lorenzo, que no le pierde pisada y acumula 10 unidades.
Los resultados de la cuarta fecha fueron los siguientes: Colón 3 (Marcelo Albornoz, Norberto Sueldo y Rodrigo Cariaga)-Newell's Old Boys 1 (Luis Romero), Pucará 1 (Roberto Vargas)-Ciclón Norte 1 (Juan Vázquez), Sportivo Guadalupe 0-Sanjustino 0, Defensores de Alto Verde 2 (Alejandro Romero y Darío Cáceres)-San Cristóbal 2 (Marcelo García y Jorge Funes), Loyola 3 (Lucas Díaz, Sergio Alonso y Ramón Larrosa)-Náutico El Quillá 3 (Rodolfo Marchini x2 y Edgardo Persoglia), Floresta 1 (Sebastián Amaya)-Los Canarios 1 (Daniel Quiroz), Los Juveniles 3 (Martín Nielle, Alberto Jaime y Ariel Espinosa)-Nuevo Horizonte 0, San Lorenzo 3 (Reinaldo Ballejo, Maximiliano Silva y Nicolás Fernández)-Juventud Unida 0, Villa Dora 3 (Cristian Grant y Orlando Vera x2)-CCyD El Pozo 0, El Cadi 0-Gimnasia y Esgrima 2 (Daniel Pallero y Renzo Favant), Atenas 2 (Héctor Silva y Leandro Sosa)-Unión 4 (Matías Cisneros, Claudio Donnet, Lucas Antúnez y Luciano Chamorro), Deportivo Agua 0-Colón de San Justo 0.
La paridad volvió a ser un denominador común en varios encuentros, como lo reflejan los empates entre Pucará y Ciclón Norte o el vibrante 3 a 3 entre Loyola y Náutico El Quillá, donde los goles llegaron en ráfaga y mantuvieron en vilo a todos los presentes. También hubo lugar para la solidez defensiva, como lo demostraron Sportivo Guadalupe y Sanjustino, que no se sacaron ventajas en un empate sin goles.
En cuanto a las goleadas, Villa Dora ratificó su gran momento con un 3 a 0 sobre El Pozo, que lo mantiene como único puntero de su grupo con puntaje ideal. Otro que se lució fue San Lorenzo, que venció con autoridad a Juventud Unida y se afirma como el principal perseguidor. En la Zona A, Colón sigue mostrando jerarquía y se impuso a Newell's con tres goles repartidos entre Albornoz, Sueldo y Cariaga, mientras que Gimnasia de Ciudadela sumó un triunfo clave como visitante ante El Cadi, con conquistas de Pallero y Favant.
El clásico de estilos también tuvo lugar con el choque entre Atenas y Unión. El Tate se llevó un valioso triunfo por 4 a 2 con goles de Cisneros, Donnet, Antúnez y Chamorro, mostrando su poder ofensivo frente a un rival que igualmente dejó su huella con tantos de Silva y Sosa.
Con la disputa de cuatro fechas, las posiciones quedaron de la siguiente manera: en la Zona A, los líderes son Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima con 9 puntos, seguidos de cerca por Defensores de Alto Verde y San Cristóbal, ambos con 8. En la Zona B, Villa Dora manda con 12 unidades, perseguido por San Lorenzo con 10, mientras que Loyola y El Quillá suman 7 y mantienen la expectativa de pelear arriba.
El Clausura Senior empieza a entrar en su etapa más atractiva, donde cada fecha cobra valor en la lucha por llegar a la definición del campeonato. Lo cierto es que, más allá de los resultados, lo que se disfruta en cada jornada es la oportunidad de ver en acción a futbolistas que siguen defendiendo con orgullo los colores de sus clubes y manteniendo viva la esencia del fútbol liguista.
