Torneo Senior

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Nery Alberto Pumpido

Con partidos atractivos y varias emociones, la categoría Senior de la Liga Santafesina cumplió con la cuarta jornada del torneo Clausura. Colón y Gimnasia lideran en la Zona A, mientras que Villa Dora y San Lorenzo marcan el rumbo en la Zona B.