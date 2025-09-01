Sanjustino campeón de la Liga Santafesina tras una campaña memorable

El fútbol tiene esas historias que parecen escritas para quedar en la memoria colectiva de un club y de su gente. La campaña de Sanjustino en el Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol es, sin dudas, una de ellas. El Matador no arrancó con la fortaleza que luego lo llevaría a la gloria, sino que debió atravesar un inicio irregular, con empates que dejaron sabor amargo y un tramo adverso de tres derrotas seguidas que pusieron en duda sus aspiraciones. Sin embargo, el equipo dirigido por Marcelo Molina encontró en la segunda mitad del campeonato el temple, el juego y la efectividad que lo transformaron en un campeón inolvidable.
El cierre fue de película: triunfo en el desempate ante Colón de San Justo, su clásico rival, en un estadio Coloso del Oeste colmado de emoción. El marcador fue 2 a 1, con una noche soñada para Nehemías González, autor de los dos goles que coronaron el esfuerzo colectivo de todo un plantel. Esa victoria le dio al club su noveno título en la historia de la Liga y dejó una huella que los hinchas guardarán para siempre.
El camino comenzó con algunos tropiezos. En el debut, Sanjustino empató como local ante Ciclón Norte y luego igualó frente a Vecinal Gálvez como visitante. La primera alegría llegó en la tercera jornada, con una contundente goleada 4 a 0 a Nacional. Sin embargo, esa levantada se vio interrumpida por el tramo más duro del campeonato: tres derrotas consecutivas en las fechas 6, 7 y 8. Primero, una caída 1 a 0 ante Juventud Unida; luego, un 2 a 1 frente a Independiente en Santo Tomé; y finalmente un doloroso 2 a 0 en casa contra Deportivo Nobleza.
En ese momento, muchos creyeron que el Matador se despedía de la pelea por el título. Pero lo que parecía ser el principio del fin fue, en realidad, el inicio de una reacción admirable. El equipo no solo levantó cabeza, sino que lo hizo con una autoridad que pocas veces se ve en el fútbol local.
El despertar del Matador
Sanjustino se recuperó con dos victorias consecutivas: 2 a 0 sobre Newell's Old Boys y 3 a 1 contra Gimnasia de Ciudadela. Luego empató 2 a 2 con Unión en lo que sería el último resultado no victorioso de su campaña regular. Desde ese momento, comenzó una racha demoledora que cambió la historia del torneo.
El punto de quiebre llegó en el clásico de San Justo. En la fecha 12, el Matador visitó a Colón y se impuso 3 a 1, mostrando personalidad, eficacia y carácter. Aquel triunfo lo reposicionó como candidato serio y, desde entonces, nada lo detuvo. Guadalupe, La Salle, Ciclón Racing, La Perla, Cosmos, Ateneo, El Quillá, Academia AC y Pucará fueron cayendo uno tras otro ante la furia verde. Cada encuentro fue alimentando la confianza de un equipo que se transformó en imparable.
El cierre de la fase regular fue contundente: una goleada 5 a 0 sobre Pucará, con cuatro tantos de Nehemías González, el delantero que se transformó en símbolo de la levantada y que terminó siendo figura excluyente del torneo.
La gran final: un clásico para la eternidad
El destino tenía reservado un capítulo histórico para Sanjustino. Igualado en puntos con Colón de San Justo al término de las 21 fechas, el campeón se definiría en un partido desempate que quedó enmarcado como uno de los momentos más vibrantes de la Liga Santafesina de Fútbol.
En el Coloso del Oeste, ante un marco imponente de público, Sanjustino y Colón de San Justo salieron a jugarse el título cara a cara. Fue un clásico intenso, con nervios, roce y emociones de principio a fin. El Matador golpeó primero con dos tantos de Nehemías González, pero el rival reaccionó y descontó a través de Alexis Palacios. Sin embargo, la noche tenía dueño: con González como figura, la ventaja obtenida por los de Molina, nunca se escapó y resistieron hasta el pitazo final para desatar el festejo de todo San Justo.
Con ese 2 a 1, Sanjustino levantó la copa y se quedó con su novena estrella liguista, un logro que tiene un valor doble por la manera en que se consiguió: tras un inicio titubeante y un desenlace soñado.
Números de campeón
Las estadísticas refuerzan la magnitud de la campaña. En 21 fechas, Sanjustino sumó 48 puntos, producto de 15 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Convirtió 47 goles y apenas recibió 17, mostrando un equilibrio entre solidez defensiva y poder ofensivo. A esos números se les agrega el triunfo en el desempate, que terminó de cerrar un campeonato perfecto en su segunda parte.
El plantel tuvo nombres que se destacaron en distintos momentos, pero el protagonismo indiscutido se lo llevó Nehemías González, autor de goles decisivos, incluido el doblete de la final. También sobresalieron Matías Benegas, Lorenzo González, Jonatan Tarquini, Matías Ayala Vera y Diego Babón, piezas claves de un engranaje que funcionó con precisión en el tramo definitorio.
El legado de un campeón
Sanjustino escribió una página gloriosa en el Apertura 2025. La campaña quedará en el recuerdo por la remontada, la racha de once triunfos consecutivos y la definición inolvidable ante su clásico rival. Para los hinchas, este título será mucho más que una estrella en la vitrina: será la prueba de que nunca hay que darse por vencido, de que el esfuerzo colectivo y la convicción pueden transformar las dificultades en triunfos.
En San Justo, la fiesta fue interminable. El verde volvió a gritar campeón y lo hizo con una campaña para recordar, de esas que se transmiten de generación en generación. El Matador, con garra, goles y corazón, dejó su huella en la historia grande de la Liga Santafesina de Fútbol.
