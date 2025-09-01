Un título con sello propio

Sanjustino campeón de la Liga Santafesina tras una campaña memorable

El Matador de San Justo se consagró en el Apertura con un recorrido lleno de emociones. Después de un arranque con dudas y una racha de tres derrotas consecutivas, el equipo de Marcelo Molina encontró su mejor versión en la segunda mitad del torneo: once victorias seguidas, incluyendo el desempate final ante Colón de San Justo, lo llevaron a quedarse con su noveno título en la historia de la Liga Santafesina de Fútbol.