Fútbol Femenino en el Predio Nery Pumpido

La Sub 14 se prepara para su estreno en el Provincial

Este viernes comienza en Santa Fe el Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14, organizado por la Federación Santafesina. El equipo de la Liga Santafesina, dirigido por Natalia Lomello y su asistente Alejandra Haas, debutará en el predio Nery Alberto Pumpido a las 16.30 frente a la Casildense.