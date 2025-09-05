La Sub 14 se prepara para su estreno en el Provincial
Este viernes comienza en Santa Fe el Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14, organizado por la Federación Santafesina. El equipo de la Liga Santafesina, dirigido por Natalia Lomello y su asistente Alejandra Haas, debutará en el predio Nery Alberto Pumpido a las 16.30 frente a la Casildense.
A la hora de la verdad. Después de un trabajo importante en la preparación, la Liga Santafesina hace hoy su debut. Crédito: Gentileza.
La expectativa crece en torno a una nueva edición del certamen que reúne a las jóvenes promesas del fútbol femenino en la provincia. Durante el fin de semana, el predio Nery Alberto Pumpido será el escenario central donde las distintas selecciones de liga medirán fuerzas en busca de quedarse con la Copa de Oro o la Copa de Plata. La competencia, que combina la fase de grupos con la posterior definición en playoffs, marca un momento clave de crecimiento y visibilidad para las categorías formativas.
El sorteo determinó que la Liga Santafesina integre la Zona A junto a las ligas Departamental San Martín, Reconquistense y Casildense. En tanto, la Zona B estará compuesta por la Rosarina, Rafaelina, Esperancina y Sanlorencina. La distribución garantiza choques atractivos desde el inicio, ya que cada punto puede ser determinante para la clasificación.
El estreno de la Santafesina
El debut del conjunto local está programado para este viernes a las 16.30, cuando enfrente a la Liga Casildense en la cancha principal del predio. Antes, desde las 15, se medirán Reconquistense y San Martín, completando la primera jornada de la Zona A. Paralelamente, en la cancha 2, se disputarán los duelos iniciales de la Zona B: a las 15, Esperancina frente a Rafaelina y, a las 16.30, Rosarina ante Sanlorencina.
La continuidad del torneo llegará el sábado con una intensa programación que exigirá al máximo a las jóvenes futbolistas. La Santafesina jugará dos partidos en el día: a las 9 ante Reconquistense y a las 15 frente a San Martín. Estos encuentros definirán las posiciones en el grupo y, por lo tanto, el destino de las dirigidas por Lomello en la competencia.
Un cuerpo técnico con compromiso
La conducción técnica está a cargo de Natalia Lomello y su asistente Alejandra Haas, dos referentes que han sabido consolidar un estilo de trabajo basado en la disciplina, la confianza y la formación integral de las jugadoras. Acompañadas por la preparación física de Claribel Mansilla, el equipo busca llegar con la mejor condición tanto en lo físico como en lo futbolístico a cada compromiso.
Lomello y Haas destacaron en la previa la importancia de este certamen, no sólo como experiencia competitiva, sino también como instancia de aprendizaje colectivo. "Es fundamental que las chicas vivan este tipo de torneos, donde comparten con pares de toda la provincia, se enfrentan a estilos de juego distintos y crecen dentro y fuera de la cancha", expresaron.
Las convocadas de la Liga Santafesina
La lista de jugadoras que representarán a la Liga Santafesina está compuesta por una amplia variedad de clubes, lo que refleja la riqueza del semillero local. Estas son las convocadas: Martina Toledo (Colón), Morena Aponte (Unión), Eluney Canga (Coliseo), Malena Carrizo (Universidad), Fiorella Cislaghi (Juventud Unida), Sofía Cornejo (Las Flores II), Mía Enríquez (El Cadi), Gianna Escalante (El Cadi), Yoselín Fregonese (Colón), Emilia Kilgelmann (Náutico El Quillá), Emma Pared (Universidad), Isabela Martínez (El Cadi), Guillermina Monje (Unión), Delfina Ojeda (Unión), Morena Ramos (Colón), Zoe Sánchez (Unión), Uma Santa Cruz (Floresta), Catalina Soria (Unión). Cada una de ellas aportará su talento y esfuerzo para vestir la camiseta de la Liga en un desafío que promete ser tan exigente como apasionante.
El valor de representar a la Liga
Desde la Secretaría de Fútbol Femenino, a cargo de Viviana Servidio, se remarcó el valor de esta oportunidad para las jóvenes jugadoras. "Invitamos a toda la comunidad, familias y allegados de nuestra Liga Santafesina a acompañar y alentar a nuestras jugadoras en esta importante competencia provincial", señaló Servidio.
El acompañamiento del público se espera como un factor determinante, ya que el aliento de la gente puede convertirse en un estímulo clave para que las futbolistas disfruten y rindan al máximo dentro de la cancha.
Fixture completo
Viernes 5 de septiembre – Predio Nery Pumpido. Cancha 1: 15, Reconquistense vs. San Martín. 16.30, Santafesina vs. Casildense. Cancha 2: 15, Esperancina vs. Rafaelina. 16.30, Rosarina vs. Sanlorencina. Sábado 6 de septiembre – Predio Nery Pumpido. Cancha 1: 9, Santafesina vs. Reconquistense. 10.30, Rosarina vs. Esperancina. 15, Santafesina vs. San Martín. 16.30, Rosarina vs. Rafaelina. Cancha 2: 9, Casildense vs. San Martín. 10.30, Sanlorencina vs. Rafaelina. 15, Casildense vs. Reconquistense. 16.30, Sanlorencina vs. Esperancina.
El domingo se disputarán los cruces decisivos de Copa de Oro y Copa de Plata, con los equipos clasificados de cada zona.
El Provincial Sub 14 es mucho más que un torneo. Es un punto de encuentro para las distintas ligas, un espacio donde las jugadoras comparten vivencias, forjan amistades y, sobre todo, suman experiencia de cara a un futuro que las puede encontrar como protagonistas del fútbol femenino santafesino y nacional.
La Liga Santafesina apuesta fuerte a esta participación, entendiendo que cada campeonato provincial es una oportunidad para mostrar el potencial de su cantera, que ya ha dado a lo largo de los años futbolistas que hoy brillan en equipos de primera división.
Con el inicio del certamen, comienza también un nuevo capítulo en la historia del fútbol formativo femenino. Las jóvenes Sub 14 tendrán la chance de demostrar todo su talento, llevando bien alto los colores de la Liga Santafesina y soñando con llegar lo más lejos posible en esta competencia apasionante.
