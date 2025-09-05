Tradición y encuentro en Recreo

La Fiesta de la Bondiola vuelve a brillar en La Perla del Oeste

El próximo 4 de octubre, el Club La Perla del Oeste será escenario de la 13° Fiesta Regional y 11° Provincial de la Bondiola. Con una fuerte apuesta al crecimiento institucional y al trabajo comunitario, la tradicional celebración ya se prepara para recibir a más de 1.300 personas en una noche de música, humor, gastronomía y reencuentros.