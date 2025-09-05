La Fiesta de la Bondiola vuelve a brillar en La Perla del Oeste

Mirá tambiénLa 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino llevará el nombre de Naila Zaninetti
Recreo se prepara para vivir uno de sus eventos más esperados del año. El próximo sábado 4 de octubre, desde las 21, el Club La Perla del Oeste abrirá nuevamente sus puertas para celebrar la 13° edición Regional y la 11° Provincial de la Fiesta de la Bondiola, un clásico que ya forma parte de la identidad de la ciudad y que en cada edición convoca a más de mil personas de distintos puntos de la región, la provincia y el país.
La presentación oficial se realizó en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, donde el presidente del Club La Perla del Oeste, Pablo Cerutti, junto al intendente de Recreo, Omar Colombo, el diputado provincial Pablo Farías y el concejal Omar Picard, dieron a conocer los detalles de esta nueva edición. Acompañaron el lanzamiento destacadas personalidades de la región, entre ellos el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, el intendente de Monte Vera, Beto Pallero, los empresarios Miguel y Nora Fenoglio de la firma Tacural, invitados especiales y vecinos de Recreo.
Durante su intervención, Cerutti expresó con entusiasmo: "Está casi todo listo para poder recibir a 1.300 personas. El salón se amplió con el propósito de no dejar a nadie afuera de esta nueva Fiesta de la Bondiola. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan en el día a día para llevar adelante un evento de gran magnitud. No se demoren en reservar las tarjetas ya que quedan muy pocas y falta menos de un mes para la cena".
El titular de la institución también destacó el crecimiento constante del club y agradeció especialmente a los deportistas de cada disciplina: "El club sigue en pleno crecimiento y eso es gracias a todos los que trabajan para sacarlo adelante con obras. Un agradecimiento especial es para los deportistas de cada disciplina que representan el esfuerzo y la pasión de La Perla". Además, anticipó que aún hay novedades importantes por confirmar, que se darán a conocer en los próximos días.
En ese marco, el diputado Pablo Farías anunció que la Cámara de Diputados de la Provincia declarará al evento de interés provincial, reconociendo su relevancia cultural y social. También adelantó la entrega de un subsidio destinado a fortalecer las obras de infraestructura en el club: "La Perla trabaja en beneficio de toda la comunidad, y esta fiesta es una demostración de lo que puede lograrse con esfuerzo colectivo", señaló.
El intendente de Recreo, Omar Colombo, resaltó el compromiso del municipio con la fiesta y con la institución anfitriona: "El municipio brindará una vez más toda la logística necesaria para que todo salga bien. Acompañamos al club en un evento que ya trasciende lo local y se proyecta a nivel regional, provincial y hasta nacional".
Por su parte, el concejal Omar Picard subrayó el valor popular de la propuesta: "Estamos acompañando al club en tamaña fiesta popular. La ciudad se prepara para recibir a una gran cantidad de gente que llega para pasar un gran momento".
La velada, como es costumbre, no se limita solamente a la gastronomía. Si bien la bondiola en sus distintas variantes es la gran protagonista de la noche, el encuentro también propone un marco cultural y musical que enriquece la experiencia de los asistentes. En la presentación oficial, el cantante entrerriano Gerardo Farías dio un anticipo de lo que será la fiesta con dos canciones que arrancaron aplausos y ovaciones, mostrando que la música será otro de los condimentos centrales de la noche del 4 de octubre.
Desde la comisión organizadora, José Borgo, integrante de la Comisión Directiva de La Perla, explicó que este año se ha previsto un operativo especial para recibir a más público: "Con una mayor cantidad de gente que en la última fiesta, abrimos nuevos lugares para que los vecinos puedan ubicar su automóvil y disfrutar tranquilos de la velada".
La historia de la Fiesta de la Bondiola está íntimamente ligada a la historia del club y de la comunidad recreína. Lo que comenzó como una propuesta sencilla para reunir a los vecinos en torno a la mesa y poner en valor la producción regional, se transformó con el tiempo en un evento de gran magnitud que convoca a más de mil personas en cada edición, generando un fuerte impacto económico y social en la zona.
La organización, que requiere meses de planificación, involucra a toda la familia azulgrana: dirigentes, deportistas, socios, simpatizantes y colaboradores trabajan en equipo para garantizar el éxito de una fiesta que ya es una marca registrada en Santa Fe. En paralelo, cada edición permite recaudar fondos que se reinvierten en obras e infraestructura, asegurando que el club siga creciendo y ofreciendo espacios de calidad para la práctica deportiva y el desarrollo cultural.
El evento se caracteriza por su ambiente familiar y su espíritu integrador. En cada mesa se reúnen generaciones enteras: abuelos, padres, hijos y nietos comparten la cena, las charlas, los brindis y los espectáculos en vivo. Esa conjunción de tradición y presente es la que hace que la Fiesta de la Bondiola se haya convertido en una cita obligada para los recreínos y para todos los que encuentran en La Perla un lugar de pertenencia.
El cierre de la presentación incluyó un ágape con platos elaborados a base de bondiola en sus distintas preparaciones, una muestra de lo que se podrá disfrutar en la gran noche de octubre. Allí, entre charlas distendidas y fotos, se reiteró la invitación a la comunidad para que se sume y participe, recordando que las reservas de tarjetas ya están disponibles y que la demanda es alta.
Los interesados en asegurarse un lugar pueden comunicarse a los teléfonos 342-6489767, 342-6146682 y 342-4733989, o acercarse personalmente a la oficina del club. Desde la organización remarcan la importancia de reservar con anticipación, ya que las entradas son limitadas y el evento despierta un entusiasmo creciente año tras año.
Con un salón renovado, una oferta gastronómica de primer nivel y un programa artístico variado, la Fiesta de la Bondiola 2025 promete ser una de las más convocantes de su historia. Una oportunidad para celebrar la identidad local, fortalecer los lazos comunitarios y seguir escribiendo, entre todos, la historia de un club que no deja de crecer.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.