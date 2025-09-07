La Perla goleó en el clásico y arrancó con todo el "Chijí" Serenotti
En la primera fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti, La Perla del Oeste dio el gran golpe de la jornada al imponerse 4-1 en el clásico de Recreo frente a Nobleza. El estreno de Fernando "Cuqui" Márquez no pudo ser mejor: el exdelantero de Unión fue la figura del encuentro con tres goles.
La Perla del Oeste. El equipo de Formento ganó y lo festejó. Cuqui Márquez, el capitán, marcó tres goles y fue la figura. Foto: Ana Bordón
El fútbol de la Liga Santafesina volvió a latir con fuerza este fin de semana con el arranque del Torneo Clausura "Norberto Serenotti", la segunda competencia oficial del año de la Primera División A. La jornada inicial se jugó de manera parcial entre sábado y domingo, quedando un solo partido pendiente para el miércoles, cuando Sanjustino, flamante campeón del Apertura, reciba a Ciclón Norte. Ese encuentro, además, tendrá un condimento especial ya que servirá para rendir homenaje a la familia de Serenotti, dirigente recordado y homenajeado en esta edición del torneo.
Sin dudas, el gran atractivo de la fecha inaugural estuvo en el clásico de la ciudad de Recreo, donde La Perla del Oeste mostró credenciales y sacó chapa de candidato con una actuación convincente. En el estadio "Lolo Bossio", el equipo dirigido por Andrés Formento superó con claridad a Deportivo Nobleza por 4 a 1. El nombre propio de la tarde fue Fernando "Cuqui" Márquez. El delantero, recientemente incorporado tras un paso por Unión y luego de haber anunciado un retiro que finalmente quedó en pausa, tuvo un debut soñado: marcó tres goles y fue la figura absoluta del clásico.
Márquez demostró toda su jerarquía y vigencia en un partido que tenía un condimento extra por tratarse de un derby. Su capacidad para moverse entre líneas, encontrar espacios y definir con calidad marcó la diferencia desde el arranque. A los 14 minutos abrió la cuenta con una definición precisa y a partir de allí se adueñó del ataque. Nobleza reaccionó con un tanto de Rodrigo Ortíz que ilusionó a su gente, pero el Cuqui volvió a aparecer para desnivelar con dos gritos más que liquidaron la historia. El restante gol fue obra de Juan Muntaner, para sellar la goleada 4 a 1 que dejó a La Perla celebrando con su gente y llenando de ilusión a todo el barrio.
La Perla del Oeste. El equipo de Formento ganó y lo festejó. Cuqui Márquez, el capitán, marcó tres goles y fue la figura. Foto: Ana Bordón
La jornada también entregó otros resultados importantes. Colón de San Justo, que siempre aparece como protagonista en los campeonatos liguistas, tuvo un arranque ideal al golear como local a Juventud Unida por 3 a 0. Los tantos fueron convertidos por Maximiliano Melgratti, Franco Jominy e Ignacio Mena, mostrando una ofensiva eficaz que promete dar pelea en este Clausura.
En barrio Transporte, Pucará no pudo hacer valer su localía y cayó frente a Independiente por 2 a 1. Arián García había puesto en ventaja al elenco dueño de casa, pero la visita reaccionó con los goles de Rodrigo Rolón y Benjamín Aguirre, que terminaron dándole los tres puntos al "Rojo" en un debut que ilusiona a su gente.
Unión y Gimnasia regalaron un partido cargado de emociones que terminó con victoria tatengue por 3 a 2. El equipo rojiblanco se impuso gracias a los tantos de Alan Sosa, Agustín Benavídez y un gol en contra de Mateo Caligaro, mientras que para el "Pistolero" convirtieron Máximo Giménez y Juan Calvo. Fue un duelo vibrante que se resolvió en los minutos finales.
La Perla del Oeste. El equipo de Formento ganó y lo festejó. Cuqui Márquez, el capitán, marcó tres goles y fue la figura. Foto: Ana Bordón
Universidad del Litoral, otro de los que quiere ser protagonista, comenzó con el pie derecho al imponerse 2 a 0 sobre Ciclón Racing. El equipo universitario mostró orden y efectividad para quedarse con el triunfo gracias a las conquistas de Agustín Cantero y Brian Tarragona.
Otro que arrancó con paso firme fue Ateneo Inmaculada. En el predio del Colegio, el conjunto dirigido por el "Tano" Bertozzi despachó con autoridad a la Academia AC con un contundente 4 a 0. Los goles fueron obra de Danilo Sandrigo, Mateo Hernández, Juan Chiaraviglio y Nicolás Abasolo, en una actuación sólida de principio a fin.
En Guadalupe, Sportivo venció 1 a 0 a Vecinal Gálvez con un gol de Leonardo Iorlano, resultado ajustado pero suficiente para arrancar con tres puntos valiosos.
En barrio Centenario, Colón superó a Cosmos por 1 a 0 con un gol de Nehemías Portillo, en un partido que tuvo muchas interrupciones y pocas situaciones claras, pero que terminó sonriendo al "Sabalero" liguista.
Otro de los candidatos, Náutico El Quillá, arrancó también con triunfo. El equipo del Parque Belgrano derrotó a Newell's por 1 a 0 con tanto de Ignacio Presser, en un encuentro duro y parejo que se definió en detalles.
Finalmente, La Salle también debutó con victoria al vencer 1 a 0 a Nacional. El autor del único gol fue Julián Guerino, que le permitió al conjunto colegial sumar sus primeras tres unidades.
De esta manera, la primera fecha del Clausura Serenotti dejó como saldo un arranque a pura emoción, con clásicos, goleadas y finales cerrados. La Perla del Oeste se quedó con la tapa gracias al impacto de su goleada en el derby de Recreo y la figura de Fernando Márquez, aunque también hubo actuaciones que marcaron el pulso de un campeonato que promete ser apasionante.
El miércoles, desde las 21.30, Sanjustino hará su estreno frente a Ciclón Norte en San Justo. Será la oportunidad para que el último campeón empiece la defensa de su título y, al mismo tiempo, para rendir el homenaje a la familia de Norberto Serenotti, dirigente de larga trayectoria en la Liga Santafesina cuyo nombre engalana la competencia. Con lo visto en esta primera jornada, la expectativa es enorme: todo indica que el Clausura tendrá un desarrollo cargado de emociones y que ningún equipo podrá relajarse si quiere pelear bien arriba.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.