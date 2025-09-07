Tercer triunfo y clasificación a semifinales para la Santafesina Sub 14

La Selección Sub 14 de la Liga Santafesina de Fútbol sigue dando pasos firmes en el Torneo Provincial de Selecciones que se disputa en Santa Fe. Este sábado por la tarde, en el estadio Leopoldo Jacinto Luque, las dirigidas por Natalia Lomello vencieron 2 a 0 a la Liga Departamental San Martín y cerraron la fase de grupos con puntaje ideal, lo que les permitió clasificarse a las semifinales de la Copa de Oro como primeras de su zona. Ahora, el desafío inmediato será este domingo por la mañana, cuando enfrenten nada menos que a la poderosa Liga Rosarina.
El triunfo ante San Martín se gestó gracias a los goles de Delfina Ojeda y de Fiorella Cislaghi. La delantera de Formadores volvió a marcar, ya que en la jornada matutina también había sido protagonista al anotar en el 2-0 sobre Reconquistense. La efectividad de sus atacantes y la solidez defensiva fueron las claves para que el equipo santafesino se meta entre los cuatro mejores del certamen.
Con tres partidos jugados y tres victorias, la campaña de la Santafesina Sub 14 hasta aquí ha sido impecable. El debut se dio el viernes con un auspicioso 3-1 frente a Casildense, mostrando carácter y contundencia en un estreno que siempre suele ser complicado. El sábado, en primer turno, llegó la victoria 2-0 contra Reconquistense, lo que les permitió encaminar la clasificación. Y ya en el cierre de la fase, con un marco de público alentador en la cancha de la Leopoldo Luque, sentenciaron el grupo con un 2-0 categórico frente a San Martín.
La producción colectiva, más allá de las individualidades, ha sido otro aspecto destacado. La entrenadora Natalia Lomello dispuso de un equipo equilibrado, con seguridad en el fondo, dinámica en la mitad de la cancha y variantes ofensivas que han marcado diferencias. Jugadoras como Ojeda y Cislaghi aportaron goles, pero detrás de ellas se consolidó una estructura que funcionó con orden y criterio en cada partido.
El fixture de la fase de grupos dejó resultados atractivos que marcaron la paridad del torneo. Entre los destacados se anotan el triunfo de Rafaelina 2-1 sobre Rosarina, lo que la dejó también como candidata fuerte, y la victoria de San Martín 1-0 contra Reconquistense en el debut. Sin embargo, la Santafesina no dejó dudas y se ubicó en lo más alto.
De esta manera, las semifinales quedaron confirmadas: este domingo a las 9 de la mañana, en la cancha 1, Santafesina se cruzará con Rosarina, en lo que promete ser un duelo vibrante y de alto nivel. En paralelo, en la cancha 2, Rafaelina se medirá con San Martín, buscando también su lugar en la definición de la Copa de Oro.
Además, habrá actividad por la Copa de Plata, donde a las 10.30 se jugarán los encuentros Reconquistense-Sanlorencina (cancha 1) y Esperancina-Casildense (cancha 2). Estos duelos servirán no solo para cerrar la participación de cada delegación, sino también para seguir fomentando la competencia entre selecciones que representan a distintos rincones de la provincia.
El certamen, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, tiene un valor deportivo y formativo muy importante. En la Capital provincial, con la infraestructura puesta al servicio del torneo, se puede observar el crecimiento del fútbol femenino y el entusiasmo de familias y clubes que acompañan cada jornada. La presencia de público en las canchas, el colorido de las hinchadas y la pasión que transmiten las chicas dentro del campo de juego reflejan el camino de consolidación que atraviesa esta disciplina.
Para la Santafesina, llegar a semifinales es un paso fundamental, pero el plantel no se conforma. Las jugadoras saben que ahora llega la etapa más exigente y que deberán redoblar esfuerzos frente a una rival como Rosarina, que históricamente es una de las ligas más competitivas. Será un partido de detalles, donde la concentración, la eficacia en las áreas y el orden táctico marcarán la diferencia.
Con un proceso que viene siendo acompañado por entrenamientos, planificación y trabajo desde las bases, la Selección Sub 14 de la Liga Santafesina demuestra que tiene un futuro alentador. El desafío inmediato será meterse en la final de la Copa de Oro y pelear por el título en casa, algo que ilusiona tanto a jugadoras como a dirigentes, familias y al público que las alienta partido tras partido.
Este domingo, desde las 9, la expectativa estará puesta en la cancha de la Luque. Desde temprano, la pelota empezará a rodar y la ilusión de la Santafesina buscará seguir creciendo. El objetivo es claro: soñar con la copa y confirmar que el fútbol femenino de la región está a la altura de los grandes desafíos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.