El Quillá sufrió más de la cuenta para derrotar a Newell's
En el arranque del Clausura, el equipo de Mazzoni se quedó con una trabajosa victoria ante Newell's. Un gol de Presser a los 14 minutos del primer tiempo terminó marcando la diferencia en un partido que mantuvo el suspenso hasta el pitazo final.
Ignacio Presser. Autor del gol del triunfo de El Quillá y festejo por su cumpleaños. Un lindo momento de uno de los jugadores histórico del Tiburón. Crédito: Luis Cetraro
El torneo Clausura de la Liga Santafesina abrió su primera fecha con un duelo atractivo y muy disputado entre El Quillá y Newell's Old Boys. El conjunto dirigido por Martín Mazzoni consiguió un triunfo ajustado por 1 a 0 gracias al tanto convertido por Nacho Presser a los 14 minutos de la etapa inicial. Sin embargo, el desarrollo del encuentro mostró que los del Parque del Sur debieron trabajar intensamente para llevarse los tres puntos, ya que los dirigidos por Claudio Gaitán nunca se resignaron y estuvieron muy cerca de alcanzar la igualdad en varias ocasiones.
El arranque del partido fue favorable a El Quillá, que salió decidido a imponer su ritmo. Con buena circulación de pelota y velocidad por las bandas, logró inquietar desde temprano a la defensa rojinegra. Esa supremacía inicial se plasmó en el marcador cuando Presser apareció bien ubicado dentro del área para capitalizar una acción ofensiva y vencer la resistencia de Ferrari. El tanto tempranero parecía encaminar el trámite hacia un dominio más cómodo para el Tiburón, pero no fue así.
Con el correr de los minutos, Newell's fue encontrando su lugar en la cancha. Desde la conducción de Ulises Bonelli y el despliegue de Leones y Sánchez en la mitad de la cancha, el equipo visitante comenzó a crecer en volumen de juego. A partir de allí se vio obligado a exigirse el arquero Apppendido, quien en más de una oportunidad tuvo que revolcarse para evitar la caída de su arco. Los de barrio Roma generaron varias situaciones claras, pero le faltó eficacia en la definición: ni Insaurralde ni los delanteros o volantes ofensivos pudieron capitalizar las opciones que se les presentaron.
Triunfo de El Quillá. Crédito: Luis Cetraro
El Quillá, consciente de que la visita se adelantaba en el terreno, optó por esperar un poco más replegado y apostar al contragolpe. En ese esquema también logró crear peligro. Candia estuvo a punto de aumentar la diferencia con un potente remate que sacudió el travesaño, y Ferrari respondió con solvencia en otras ocasiones para mantener a su equipo en partido.
El desarrollo mantuvo un ida y vuelta atractivo. Newell's buscó insistentemente el empate y por momentos tuvo contra las cuerdas a El Quillá, que debió multiplicar esfuerzos en defensa. A pesar de la presión, la última línea del Tiburón se mantuvo firme y supo cerrarle los caminos a los atacantes rivales.
En el complemento, los entrenadores movieron los bancos en busca de respuestas. Mazzoni intentó darle aire fresco a su equipo para sostener la ventaja, mientras que Gaitán apostó por variantes ofensivas con el objetivo de torcer la historia. Los cambios, sin embargo, no alteraron demasiado el desarrollo: el partido siguió siendo intenso y abierto, con oportunidades repartidas en ambas áreas.
Hasta el pitazo final de Boninn, la incertidumbre se mantuvo en el resultado. Newell's buscó por todas las vías posibles pero no logró concretar, y El Quillá se aferró a su mínima ventaja con oficio y sacrificio. El 1 a 0 terminó premiando la eficacia del Tiburón en el inicio del Clausura, aunque quedó claro que el conjunto Tiburón deberá seguir ajustando detalles si pretende pelear bien arriba.
Triunfo de El Quillá. Crédito: Luis Cetraro
Por su parte, Newell's dejó una buena imagen en su presentación. Pese a la derrota, el equipo mostró personalidad, juego colectivo y capacidad para complicar a un rival siempre difícil. Con un poco más de precisión en los últimos metros, seguramente podrá sumar los puntos que le permitan ser protagonista en el certamen.
El Clausura apenas comienza, y este duelo entre El Quillá y Newell's ya marcó un anticipo de lo que promete ser un torneo reñido y apasionante.
Resultados de Primera A
Zona 1: La Perla 4-Nobleza 1, Colón de San Justo 3-Juventud Unida 0, Pucará 1-Independiente 2, Unión 3-Gimnasia y Esgrima 2, UNL 2-Ciclón Racing 0, Ateneo 4-A. Cabrera 0.
Zona 2: Nobleza 1-La Perla 4, Sportivo Guadalupe 1-Vecinal Gálvez 0, Colón 1-Cosmos 0, Náutico El Quillá 1-Newell's 0, La Salle 1-Nacional 0.
Resultados Primera B
Zona Campeonato: Defensores de Alto Verde 4-El Cadi 4, Las Flores II 2-Floresta 4, Santa Fe 2-San Cristóbal 2, Nuevo Horizonte 0-Banco Provincial 1, Deportivo Santa Rosa 5-Belgrano 1.
Zona Repechaje: Defensores de Peñaloza 1-Don Salvador 1, Atenas 4-Atlético Arroyo Leyes 1, Los Canarios 2-Deportivo Agua 1, CCyD El Pozo 2-Los Piratitas 1, Los Juveniles 1-Loyola 2.
