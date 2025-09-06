Torneo Clausura de la A

El Quillá sufrió más de la cuenta para derrotar a Newell's

En el arranque del Clausura, el equipo de Mazzoni se quedó con una trabajosa victoria ante Newell's. Un gol de Presser a los 14 minutos del primer tiempo terminó marcando la diferencia en un partido que mantuvo el suspenso hasta el pitazo final.