Legado y complicidad

Messi-Mastantuono: ¿sociedad o herencia?

Se buscaron, tiraron paredes y pareció que se conocían desde siempre. El dúo de zurdos hizo vibrar en cada arranque al Monumental. Y pensar que, cuando Mastantuono nació, Messi ya llevaba dos años y un Mundial en la selección.