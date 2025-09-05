Messi confirmó que no irá a Ecuador

Será el último partido de estas Eliminatorias. No caben dudas que el de este jueves fue el último partido de esta clase de competencia continental para Messi, pues Argentina no jugará la que viene por ser una de las sedes en 2030.
Messi: “Hablé con Scaloni y él decidió que no viaje a Ecuador". Foto: Fernando Nicola
Como el Mundial de 2030 se jugará en Uruguay, Argentina y Paraguay, España, Portugal y Marruecos, no caben dudas que fue el último partido de Messi en la Argentina jugando Eliminatorias. ¿Por qué?, porque los paises sedes de ese Mundial de 2030 no jugarán las Eliminatorias por estar clasificados de manera directa.
Esto obligará a que en noviembre se resuelva de qué manera se jugarán las Eliminatorias sudamericanas, teniendo en cuenta que solamente serán siete selecciones y, además, con grandes posibilidades –por la cantidad de participantes- de que todos estén clasificados para el 2030 por esa tendencia de la Fifa a aumentar la cantidad de selecciones.
Foto: Fernando Nicola
La otra pregunta es qué tipo de competencia tendrán Argentina, Uruguay y Paraguay, al margen de la próxima Copa América.
“Espero terminar bien el año y luego hacer una buena pretemporada”, dijo Messi después del partido. “Se me pasaron muchas emociones por la cabeza, fue un día muy especial porque estaba mi familia y pudimos hacer un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo. Fueron días muy intensos en los que no paré, me encontré con muchos amigos, disfruté estos momentos y lo mejor de todo es que estuve con mi familia”.
Foto: Fernando Nicola
Además, Messi confirmó que “hablé con Scaloni y él decidió que no viaje a Ecuador, que descanse porque ahora viene una seguidilla importante con el Inter en la MLS. Nos reencontraremos en octubre en fecha Fifa”.
Otro que no podrá jugar el martes es el Cuti Romero, que fue amonestado y será sancionado con una fecha de suspensión.
