Messi abrió la incógnita sobre su presencia en el Mundial 2026

Lionel Messi dejó abierta la posibilidad de no disputar el próximo Mundial de 2026. “Estoy ilusionado y con ganas, pero voy paso a paso. No tengo una decisión tomada”, dijo tras el triunfo frente a Venezuela.
El capitán de la Selección habló tras la victoria 3-0 ante Venezuela en el Monumental. Aseguró que no tiene una decisión tomada respecto a su futuro y que la edad será un factor determinante.
El capitán argentino se mostró conmovido durante el calentamiento y reconoció que vivir un partido oficial en el país le despierta sensaciones únicas. “Siempre es una alegría jugar en Argentina”, expresó entre aplausos de los hinchas que colmaron el Monumental.
Aunque volvió a insistir en que “por edad lo más lógico es que no llegue”, Messi adelantó que realizará una pretemporada a fin de año para prepararse físicamente. “Lo importante es estar bien, después veremos qué pasa”, señaló.
El capitán se mantiene en la elite, pero la incógnita sobre su continuidad mundialista genera expectativa en los hinchas, que este jueves lo vivieron como una posible despedida en casa.
