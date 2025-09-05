Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la goleada de Argentina sobre Venezuela

Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina goleó de local a Venezuela.
La Albiceleste dominó por completo a los Vinotintos en el Monumental de River.
Pese a la emoción por la Noche Messi, la Albiceleste tuvo los tres puntos siempre cerca y la primera demostración de eso llegó nada más y nada menos, de la pierna del 10.
En el complemento y con el partido llegando a su fin llegaron dos goles con Messi como protagonista: primero el Toro Martínez convirtió una jugada conjunta de Messi y Nico González y luego el mismo capitán fue quién clavó el tercero tras una asistencia de Thiago Almada.
Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue primero, con 38 puntos, arriba de Ecuador, Brasil y Uruguay.
