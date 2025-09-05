#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Fecha 17

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la goleada de Argentina sobre Venezuela

La Albiceleste dominó por completo a los Vinotintos en el Monumental de River.

Argentina goleó 3-0 a Venezuela. Foto: Fernando Nicola
 1:43
Por: 

Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina goleó de local a Venezuela.

Pese a la emoción por la Noche Messi, la Albiceleste tuvo los tres puntos siempre cerca y la primera demostración de eso llegó nada más y nada menos, de la pierna del 10.

En el complemento y con el partido llegando a su fin llegaron dos goles con Messi como protagonista: primero el Toro Martínez convirtió una jugada conjunta de Messi y Nico González y luego el mismo capitán fue quién clavó el tercero tras una asistencia de Thiago Almada.

Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue primero, con 38 puntos, arriba de Ecuador, Brasil y Uruguay.

Así quedó la tabla

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Eliminatorias Sudamericanas
Colombia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro