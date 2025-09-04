#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Eliminatorias Sudamericanas

Argentina vs. Venezuela: hora, TV y posibles formaciones

El equipo de Lionel Scaloni enfrenta esta noche a Venezuela por la 17ª fecha de las Eliminatorias. Será el último partido oficial de Lionel Messi como local por los puntos y se espera un estadio colmado.

El último partido entre ambos temrinó en empate. Foto: Reuters
 20:46
Por: 

La Selección Argentina recibe este jueves a Venezuela en el Monumental, desde las 20:30hs, en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Aunque ya está clasificada y con el primer puesto asegurado, el partido tiene un valor único: marcará la despedida oficial de Lionel Messi en suelo argentino en encuentros por los puntos.

La expectativa es enorme en Núñez, donde se agotaron todas las localidades. El público prepara una noche histórica para ovacionar al capitán, que jugará su último partido oficial como local en el marco de la clasificación mundialista. El clima será de fiesta, con un Monumental teñido de celeste y blanco.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Brazil - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - March 25, 2025 Argentina fans in the stands before the match REUTERS/Agustin MarcarianLa Selección enfrenta a Venezuela con el primer puesto de Eliminatorias asegurado. Foto: Reuters

Horario y TV del partido

Hora: 20.30 (Argentina)

Estadio: Más Monumental, Buenos Aires

Transmisión: TV Pública y TyC Sports

Cómo llega el equipo de Scaloni

En lo futbolístico, la Selección afronta el duelo sin presiones: ya aseguró su clasificación y la cima de la tabla. Scaloni probó variantes en la previa y mantiene la incógnita entre Nico Paz y Franco Mastantuono en el mediocampo, mientras que Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada se perfilan como titulares en ataque.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Argentina Training - Lionel Andres Messi Training Ground, Buenos Aires, Argentina - September 2, 2025 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin MarcarianScaloni tiene una sóla duda en el 11 titular. Foto: Reuters

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nico Paz o Franco Mastantuono; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino; Yeferson Soteldo, Eduard Bello y Salomón Rondón.

El árbitro del partido

La Conmebol designó al chileno Piero Maza como juez principal. Estará acompañado por Claudio Urrutia y José Retamal como asistentes, mientras que José Cabero será el cuarto árbitro. En el VAR estará Juan Lara, con Edson Cisternas como AVAR.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Argentina - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - November 21, 2023 Referee Piero Maza speak to Argentina's Rodrigo De Paul as Lionel Messi looks on REUTERS/Sergio MoraesLa Conmebol designó al chileno Piero Maza como juez principal. Foto: Reuters

El Monumental vivirá una noche inolvidable: la Selección ya está en el Mundial, pero los ojos estarán puestos en el homenaje al 10, que volverá a despedirse de su gente.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Eliminatorias Sudamericanas
Lionel Messi
Lionel Scaloni

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro