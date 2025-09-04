Argentina vs. Venezuela: hora, TV y posibles formaciones
El equipo de Lionel Scaloni enfrenta esta noche a Venezuela por la 17ª fecha de las Eliminatorias. Será el último partido oficial de Lionel Messi como local por los puntos y se espera un estadio colmado.
El último partido entre ambos temrinó en empate. Foto: Reuters
La Selección Argentina recibe este jueves a Venezuela en el Monumental, desde las 20:30hs, en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Aunque ya está clasificada y con el primer puesto asegurado, el partido tiene un valor único: marcará la despedida oficial de Lionel Messi en suelo argentino en encuentros por los puntos.
La expectativa es enorme en Núñez, donde se agotaron todas las localidades. El público prepara una noche histórica para ovacionar al capitán, que jugará su último partido oficial como local en el marco de la clasificación mundialista. El clima será de fiesta, con un Monumental teñido de celeste y blanco.
La Selección enfrenta a Venezuela con el primer puesto de Eliminatorias asegurado. Foto: Reuters
Horario y TV del partido
Hora: 20.30 (Argentina)
Estadio: Más Monumental, Buenos Aires
Transmisión: TV Pública y TyC Sports
Cómo llega el equipo de Scaloni
En lo futbolístico, la Selección afronta el duelo sin presiones: ya aseguró su clasificación y la cima de la tabla. Scaloni probó variantes en la previa y mantiene la incógnita entre Nico Paz y Franco Mastantuono en el mediocampo, mientras que Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada se perfilan como titulares en ataque.
Scaloni tiene una sóla duda en el 11 titular. Foto: Reuters
Posibles formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nico Paz o Franco Mastantuono; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino; Yeferson Soteldo, Eduard Bello y Salomón Rondón.
El árbitro del partido
La Conmebol designó al chileno Piero Maza como juez principal. Estará acompañado por Claudio Urrutia y José Retamal como asistentes, mientras que José Cabero será el cuarto árbitro. En el VAR estará Juan Lara, con Edson Cisternas como AVAR.
La Conmebol designó al chileno Piero Maza como juez principal. Foto: Reuters
El Monumental vivirá una noche inolvidable: la Selección ya está en el Mundial, pero los ojos estarán puestos en el homenaje al 10, que volverá a despedirse de su gente.
