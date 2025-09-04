Scaloni mantiene la incógnita: Nico Paz o Mastantuono, la apuesta juvenil para acompañar a Messi
La Selección enfrenta a La Vinotinto esta noche en el Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Con el equipo casi confirmado y Messi como titular en lo que podría ser su último partido oficial en el país, la única duda está en el mediocampo: dos joyas juveniles compiten por un lugar.
Scaloni define entre Nico Paz y Mastantuono para completar el mediocampo ante Venezuela. Foto: Reuters
Argentina se juega más que tres puntos ante Venezuela. Aunque la clasificación al Mundial ya esté asegurada, el Monumental será testigo de un partido cargado de emoción: Lionel Messi se vestirá de celeste y blanco en el que será su último encuentro de Eliminatorias en suelo argentino.
En medio de esa expectativa, Lionel Scaloni se permite un guiño al futuro con una decisión que todavía no está tomada.
Nico Paz, una de las jóvenes promesas. Crédito: AFA
En la mitad de la cancha, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes son fijas. El tercer lugar, en cambio, es la gran incógnita. Scaloni prueba entre Nico Paz, figura y referente del COMO y Franco Mastantuono, el chico que ilusiona en Real Madrid. Ambos representan la nueva camada que empieza a pedir pista, y el partido ante la Vinotinto puede ser su primer gran escaparate.
El resto del equipo no ofrece sorpresas: Dibu Martínez estará en el arco; Molina, Romero, Otamendi y Acuña en defensa (con González como variante en la banda izquierda); mientras que en ataque estarán Almada, Julián Álvarez —que le ganó la pulseada a Lautaro— y, por supuesto, Messi.
Messi, ovacionado en el Monumental, jugará su posible último partido oficial en el país. Foto: Reuters
El Monumental, escenario de despedida
Las tribunas agotadas, la ovación asegurada y la noche que promete ser histórica. Messi será titular y cada pelota que toque tendrá un valor especial para un público que ya imagina la despedida. Entre la emoción por el capitán y la expectativa por el futuro de la Selección, el partido con Venezuela se transforma en algo más que un simple trámite eliminatorio.
