El 11 ante Venezuela

Scaloni mantiene la incógnita: Nico Paz o Mastantuono, la apuesta juvenil para acompañar a Messi

La Selección enfrenta a La Vinotinto esta noche en el Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Con el equipo casi confirmado y Messi como titular en lo que podría ser su último partido oficial en el país, la única duda está en el mediocampo: dos joyas juveniles compiten por un lugar.