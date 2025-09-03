Scaloni habló de su visita a Unión en el predio AFA y elogió a Madelón
En la conferencia previa al partido con Venezuela, el DT campeón del mundo recordó su paso por el predio de la AFA, donde saludó al plantel rojiblanco. Contó cómo se dio el encuentro y destacó la experiencia de Leonardo Madelón al frente del equipo tatengue.
"Madelón tiene mucho más experiencia que yo". Foto: C. A. Unión
Sorpresa en Ezeiza. En la conferencia de prensa previa al choque contra Venezuela, Lionel Scaloni dejó por un rato las respuestas futboleras para hablar de su visita a Unión. “Sabía que estaban entrenando a 100 metros. Me escribió Miguel Del Sel y también Madelón, cómo no me iba a acercar. Charlamos un rato con él y con los jugadores”, relató el DT.
Un elogio inesperado
La anécdota se transformó en noticia cuando Scaloni habló de Leonardo Madelón: “No soy nadie para decirle qué hacer, tiene mucha más experiencia que yo”. El reconocimiento al entrenador tatengue sorprendió en la sala y generó repercusión inmediata en Santa Fe.
El campeón del mundo aseguró que tiene muchos amigos en Unión. Foto: Marcelo Ruiz
Sobre el partido por Copa Argentina contra River, Scaloni dijo que Unión había jugado un partido "muy serio".
El técnico campeón del mundo también recordó que había prometido volver al día siguiente, pero prefirió quedarse viendo al juvenil Franco Mastantuono en un partido del Real Madrid. “No hizo falta. Unión ya había demostrado mucho”, agregó.
"Unión jugó un partido muy serio contra River". Foto: Marcelo Ruiz
El vínculo con los clubes argentinos
Scaloni aseguró que cada vez que tenga la posibilidad de saludar a equipos argentinos en Ezeiza lo hará: “A todos los clubes que estén acá me encantaría saludarlos, aunque no pasa mucho”. Sus palabras reflejaron un vínculo cercano con el fútbol local y reforzaron el valor de un gesto que los jugadores de Unión difícilmente olviden.
