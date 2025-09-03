En conferencia de prensa

Scaloni habló de su visita a Unión en el predio AFA y elogió a Madelón

En la conferencia previa al partido con Venezuela, el DT campeón del mundo recordó su paso por el predio de la AFA, donde saludó al plantel rojiblanco. Contó cómo se dio el encuentro y destacó la experiencia de Leonardo Madelón al frente del equipo tatengue.