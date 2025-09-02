Con dos tatengues en lista

La agenda, los grupos y los rivales de Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile

El seleccionado juvenil, conducido por Diego Placente, inició un nuevo ciclo de entrenamientos en el predio Lionel Messi. Con dos futbolistas de Unión en la lista preliminar, la Albiceleste se prepara para el Mundial de Chile, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre.