La agenda, los grupos y los rivales de Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile
El seleccionado juvenil, conducido por Diego Placente, inició un nuevo ciclo de entrenamientos en el predio Lionel Messi. Con dos futbolistas de Unión en la lista preliminar, la Albiceleste se prepara para el Mundial de Chile, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre.
La Sub 20 argentina ajusta detalles para llegar en forma a la Copa del Mundo. Desde este martes, el plantel realiza prácticas vespertinas que se extenderán hasta el viernes 5 de septiembre. El sábado 6, en horario matutino, cerrará la semana con un ensayo de fútbol.
El grupo que integra Argentina
La Albiceleste quedó ubicada en el Grupo D, junto a Italia, Australia y Cuba. El estreno será el domingo 28 de septiembre a las 21 frente al conjunto caribeño. El segundo partido se jugará el miércoles 1 de octubre, ante Australia. La fase inicial se cerrará el sábado 4 con el duelo frente a Italia.
La Sub 20 tuvo su primer entrenamiento. Foto: AFA
Los rivales de Argentina representan distintos desafíos: la potencia europea, un seleccionado oceánico de crecimiento constante y un debutante en este nivel como Cuba. La combinación obliga a no descuidar ningún compromiso.
Los otros participantes
El Mundial Sub 20 contará con seis zonas de cuatro equipos. Chile, anfitrión, compartirá el Grupo A con Nueva Zelanda, Japón y Egipto. Brasil integrará el Grupo C junto a México, Marruecos y España, mientras que Estados Unidos, Francia y Colombia aparecen como candidatos fuertes en sus respectivas llaves.
El calendario será exigente desde el inicio. La primera fecha ofrecerá cruces de peso como Japón-Egipto, Corea del Sur-Ucrania y Brasil-México. Argentina tendrá su debut en el cierre de la jornada inaugural, con el atractivo adicional de los dos futbolistas tatengues peleando por un lugar en la formación titular.
Placente confía en que la preparación de estas semanas sea suficiente para encarar un certamen que siempre supone una vidriera mundial para los juveniles argentinos, de la que tienen chances de participar los talentos de Unión Lautaro Vargas y Agustín Chávez.
