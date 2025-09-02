Vargas y Chávez, los dos orgullos de Unión en la Sub 20 camino al Mundial
El esperado torneo se jugará en Chile, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, por lo que los jugadores que queden en la lista final se ausentarán tres semanas. Algunos clubes polemizan con Placente por el tema de la convocatoria.
Vargas junto a Messi algunas convocatorias atrás. Foto: Archivo
La Selección Argentina Sub 20, que se prepara para disputar el Mundial de Chile 2025, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, comenzó un nuevo ciclo de entrenamientos. El equipo dirigido por Diego Placente practicará hasta el sábado 6 en el predio Lionel Andrés Messi y pueden darse conflictos con los clubes porque algunos disputan las copas internacionales. Dos orgullos tatengues aparecen con la referencia de “Unión de Santa Fe”: el cada vez más elogiado Lautaro Vargas (titular con Leonardo Carol Madelón) y el prometedor golero Agustín Chávez.
La lista entregada por Placente cuenta con condimentos especiales, ya que hay representantes de varios equipos, destacándose tres de River y dos de Boca, como también quienes desarrollan actualmente su carrera en el exterior.
En el caso de Boca, los citados son Dylan Gorosito, habitual lateral de la Reserva, y Milton Delgado, volante que ya se destacó en la Primera, aunque bajo la conducción de Miguel Ángel Russo no cuenta con el mismo rodaje que tuvo en el primer semestre.
Diego Placente, DT del seleccionado juvenil
Por el lado de River, los nombres son Ian Subiabre, Santiago Lencina y Bautista Dadín. Este trío se ganó la confianza de Marcelo Gallardo para ser considerados dentro de la rotación que el Millonario debe afrontar por la triple competencia.
Y el listado también se nutre de jugadores que no están en el fútbol local: figuran dos surgidos de Vélez, como Alejo Sarco y Álvaro Montoro, ahora en Bayer Leverkusen y Botafogo, respectivamente, y dice presente Mateo Silvetti, recientemente transferido de Newell’s al Inter Miami de Lionel Messi.
En su convocatoria, Placente incluyó a varios futbolistas que están en plena competencia continental con sus equipos, sea en la CONMEBOL Libertadores como en la Sudamericana. Un caso es el de Maher Carrizo (Vélez) y Dylan Aquino (Lanús), más los mencionados de River.
El debut de la Albiceleste en el Mundial de dicha categoría será el 28 de septiembre, ante Cuba. Las revanchas en ambos torneos continentales por los cuartos de final se disputarán entre el 23 y 25 del mismo mes, a poquitos días del debut. Hay que ver, entonces, cómo resolverán la AFA y los clubes los distintos casos.
Agustín Chávez con la vestimenta de la Selección Argentina.
Tras el sorteo realizado por la FIFA, el Mundial Sub 20 tendrá muchos ojos atentos. Allí Argentina buscará su séptima estrella en la competencia, tras sus éxitos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, siendo el máximo ganador.
Argentina integrará el Grupo D junto con Italia, Australia y Cuba. Los dirigidos por Placente se clasificaron a la cita planetaria al finalizar en el segundo puesto del Sudamericano de Venezuela, disputado entre enero y febrero de este año. El campeón fue Brasil, al que la Albiceleste goleó en la apertura del certamen.
El Mundial cuenta con 24 seleccionados, repartidos en seis grupos de cuatro equipos cada uno, avanzando a octavos de final los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros. Santiago, Valparaíso, Talca y Rancagua serán las cuatro sedes del torneo. La edición pasada tuvo lugar en Argentina y consagró por primera vez a Uruguay, que no podrá revalidar el título, ya que no consiguió la clasificación.
