Estarán en el predio de Ezeiza hasta el viernes

Vargas y Chávez, los dos orgullos de Unión en la Sub 20 camino al Mundial

El esperado torneo se jugará en Chile, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, por lo que los jugadores que queden en la lista final se ausentarán tres semanas. Algunos clubes polemizan con Placente por el tema de la convocatoria.