Miguel del Sel y el “mágico” viernes tatengue en Afa
Del elogio de Scaloni a Unión, a la discusión por los salamines y la promesa de milanesa de búfalo
El entrenador campeón del mundo se apareció en bicicleta en la práctica de Unión y les dijo a los jugadores: “Los ví con River, hicieron un buen partido, sigan metiendo así”. Acudió a la invitación del vice tatengue.
Miguel del Sel y el “mágico” viernes tatengue en Afa.
No habían pasado ni siquiera 24 horas de la derrota por penales ante River y la tristeza con mezcla de bronca todavía flotaba en el ambiente. Unión debía dar vuelta rápidamente la página. Ya instalado en Buenos Aires, el predio de la Afa abrió sus puertas al plantel para dos entrenamientos previos a Racing. Y de pronto, en bicicleta, llegó una visita tan sorpresiva como inesperada: la de Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo, que obligó a un “alto” que todos disfrutaron. Mucho más cuando Scaloni se despachó con el elogio: “Los ví con River y quiero decirles que hicieron un buen partido, sigan metiendo así”, señaló, antes de las bromas, las fotos y una charla con los jugadores de Unión, que se miraban entre ellos y no lo podían creer.
El culpable fue Miguel Torres del Sel, siempre cercano al club pero hoy con la responsabilidad de ser uno de los vicepresidentes. Y más allá de que está acostumbrado a “codearse” con aquellos que han llegado a lo más alto en cualquier nivel, por su carrera como artista, se le notaba en la charla con El Litoral esa satisfacción y el deslumbramiento por la idea que se le ocurrió y que pudo materializar.
El elogio de Scaloni a Unión.
-¿Cómo se te ocurrió, Miguel?
-Mirá, el año pasado le llevé a Messi unas bolitas de vidrio de la selección que hizo una empresa de San Jorge. Se las dí y le hice firmar la camiseta de Unión. En el viaje de vuelta, me lo encuentro a Scaloni en el avión y también le hago firmar la camiseta. Ellos me conocen de la tele y del teatro. Luego me comuniqué con él, porque cruzamos teléfonos, y siempre me respondió. El viernes, cuando llegamos al predio, le pregunté a un chico de fútbol sala si había alguien de la selección. Y me dijo que estaba Scaloni. Le mandé un mensaje. Y a los pocos minutos, escucho que alguien me grita: “¡Miguel!”. Me doy vuelta y era Scaloni… ¡En bicicleta!
-¿Y qué hiciste?
-Ahí nomás lo llamé a Leo Madelón y a los jugadores. Vinieron, nos sacamos fotos, tuvimos una charla de 10 o 15 minutos, nos dijo que había visto el partido con River y que le había gustado Unión… Después terminamos hablando de salamines y que le voy a llevar milanesas de búfalo y vamos a comer juntos. Eso revela lo que es Scaloni… Muchos chicos nunca lo habían visto y la mayoría no tenía ni siquiera una foto con él… Se sacó con todos… Fue un momento fenomenal.
-Venías de un saludo muy especial que te hizo Gallardo cuando entró al estadio el jueves, antes del partido y en medio de la ovación de la hinchada de River que lo tiene como ídolo…
-¡Eso fue increíble…! Entró Gallardo a la cancha y me fue a buscar… Y bueno, esto es el resultado de 44 años de trabajo y es lo que intento hacer por Unión… Me sorprendió porque me miró y me encaró… Me gusta aportar esto, porque siento que se habla más de Unión y me pasa algo parecido a lo que me pasó con Panamá, porque desde que fui embajador, muchos llaman y preguntan por ese país… Siento que es el aporte que puedo hacer, más allá de que en estos días me quedé como jefe de la delegación porque Zin y Piazza se fueron de Mendoza a Santa Fe y volverán para partido con Racing.
Miguel del Sel en entrevista exclusiva con El Litoral.
-Contame algo de la charla con Scaloni, qué dijo, qué frase te quedó grabada…
-Le dije delante de todos que desde que está él, Argentina sabe a qué juega y que lo felicitaba por eso. Y él dijo que no, que con los jugadores que tiene, podrían jugar solos. Y yo creo que no es así… No es “chupada de medias”, pero es el mejor entrenador que tuvo la selección desde que veo fútbol… Me siento a ver a la selección y lo hago con mucha tranquilidad porque sé que el equipo sabe lo que tiene que hacer… Eso me hace recapacitar que no es necesario tener once estrellas, sino que hay que tener un equipo.
-¿Y Madelón?
-Discutían si los salamines de Caferatta eran mejores que los de Pujato (risas)… Charlaron un ratito, con el Moncho Ruiz y los otros integrantes del cuerpo técnico… Y les dije a los jugadores que le pregunten cosas, que no se queden callados… Les miraba la cara a los pibes, que estaban embelesados… Y me gustó porque ponderó a los chicos, les dijo que metan y metan, que cuando vayan de visitante jueguen de la forma que lo hicieron con River… Y eso me gustó porque históricamente te “apichonás” cuando no jugás en tu casa… Y se los dijo el técnico campeón del mundo…
-Aunque sea en broma, ¿le recomendaste a alguien?
-Le dije que está Vargas, que la semana que viene lo tendrá entrenando con la sub 20… Que si necesita un lateral por izquierda se lo lleve a Del Blanco y que no dude con Mauro Pittón y con Mauricio Martínez que le van a manejar el equipo… Me agrandé y entré a venderle a todos los jugadores (risas)… Y se acordó que el año pasado le había mencionado a Esquivel y a Pardo… De Esquivel se acordaba que lo había tenido en cuenta, en una especia de pre lista, pero que tuvo un problema de pubalgia… Y “saltó” cuando le mencioné a Pardo, porque lo recordó… Se hizo todo muy gracioso, muy lindo… Y yo más feliz que ellos, porque parecía una criatura ya que uno envejece con el cuerpo pero se emociona como un chico… El gesto fue fenomenal… Me preguntó a qué hora entrenábamos el sábado, pero a esa hora que fuimos, tenía que ver al Real Madrid.
Acudió a la invitación del vice tatengue.
-Cambiando de tema: ¿te gustaría hablar con Domina?, ¿qué sensación tenés con relación a este conflicto?
-Que Domina es un crack, que el otro día le dije a Spahn que es un tema que debemos solucionar, que la oferta de Unión es muy buena y que, por la información que tengo, el representante salió pidiendo otra plata… Sé que salió la chance de Qatar y trataré de verlo en estos días al pibe… No hay que enojarse con él. Un primer contrato no se puede hacer por 15 o 20 años, se hace por 2 o 3 y ahí surgen los representantes que le dicen que aguante, que van a hacer mejor negocio si queda libre, entonces el que pierde es el club… Ojalá estemos a tiempo de que le vaya bien a Domina y le quede algo al club.
-¿Así que tenés pensado hablar con él?
-Es un pibe fenomenal, lo adoro, un crack total… Quizás también Unión se durmió en no hacerle un ofrecimiento un tiempo antes, pero eso no lo sé porque hace poquito que estoy adentro del club.
-Vos que desde muy abajo llegaste bien arriba, ¿aué hay que hacer para dar el salto de calidad futbolístico?
-Mirá, en el lanzamiento del Barisone, yo mencioné la palabra “FECA”… Y utilizando cada letra, dije que cualquier persona que tenga familia, escuela, club y amigos, con lo que armamos la palabra “FECA”, no fracasa en la vida... A mí no me desagrada apostar a las inferiores… No es fácil manejar un club y la gente se cree que un tipo con guita tiene que ir a ponerla y perderla en un club. Y no es así… A mí me llaman y me dicen que ponga guita y que traiga dos o tres jugadores, como si fuera fácil… Hay 30 equipos que quieren lo mismo y tienen, salvando Boca, River o alguno más, los mismos problemas que son comunes a la gran mayoría de los clubes… Además, yo creo en las causalidades, pero también en las casualidades.
-¿Por ejemplo?
-Un día entro a una peña con el Chino Volpatto y me ve Carlitos Fernández y me dice: “Ey, Negro, vení que te quiero presentar un amigo”… Y me lo presentó al Dady… Si eso no hubiese pasado, si no lo hubiese cruzado a Carlitos Fernández esa noche, el Chino y yo hubiese sido profesores de educación física toda la vida, el Dady se hubiese jubilado en el IAPOS y Midachi no hubiese existido… River tiene 400 mil socios, 20 veces más que Unión, entonces puede traer lo que quiere y cuando quiere… Nosotros nunca podremos tener un Borja o un Galoppo… Pero algún día se dará, nos tocará y Unión saldrá campeón, como ya pasó con Banfield, Colón, Argentinos Juniors, Lanús, Platense y tantos otros equipos chicos.
-Y vos, más allá de estos contactos como lo que pasó con Scaloni, ¿qué sentís que podés aportar?
-Ahora vamos a hacer una campaña de socios, justamente… Desde hace unos días que vengo diciendo que la cuota es el valor de dos pizzas o tres porrones, entonces les pido que dejen de darse un gustito un día y que paguen la cuota o se hagan socios… Así, podremos hacer obras, construir tribunas y traer mejores jugadores para un plantel que, para mí, es espectacular… Por ahí lo traés a López Muñoz, por ejemplo, y tenés otro juego… Vamos a estar más cerca cuando no haya tanto rencor ni crítica y nos unamos… ¿Quién no quiere salir campeón?, ojalá Unión lo consiga antes de que me muera… Cuando coincida una buena dirigencia con un buen plantel y toda la gente apoyando, los objetivos estarán más al alcance.
-¿Cómo lo ves a Madelón?
-Lo veo muy bien… También lo vi muy bien a Unión con Azconzábal, con Munúa y con el Kily… En el caso de Leo, está en una etapa de su vida en la que transmite calma, está muy bien… Y después están las cosas del fútbol, como aquella noche del partido con Racing del año pasado, en Santa Fe, en el que tuvimos 18 situaciones de gol y ellos llegaron una o dos veces y la metieron… Ojalá salgamos campeones estando yo adentro del club.
-¿Y qué otra cosa te gustaría que pase, estando vos en el club?
-Mirá, yo paso todos los días por la puerta del club y es la esquina más linda de Santa Fe… Aparte, me encanta la vida que hay allí adentro, siempre está lleno de gente, los otros deportes andan muy bien… En todas esas cosas, estamos diez puntos… Seguramente se vendrá la tribuna de Pujato y el predio, pero por ahí me entero de las erogaciones y te puedo asegurar que asusta… Unión está muy bien, no es que el domingo vamos a la cancha y después apagamos las luces y queda esa esquina a oscuras porque no hay nada. Todo lo contrario. Todos lo ven, hasta el mismo hincha de Colón.
-¿Estuviste con Tapia?, ¿vas a hablar con él?
-No lo ví todavía, pero él iba al teatro a verme, lo conozco, lo he saludado… Hay gente que me dice: “Eh Miguel, andá a AFA y decile a Tapia que no nos mate”… No es tan así, por más que en el partido con Tigre me sentí perjudicado, pero tampoco quiero tirarme contra los árbitros y el VAR… Cuando fuimos el viernes a entrenar, le mandé un mensaje para que venga a saludarnos, pero me respondió que se había ido a ver Barracas Central contra Newell’s… A propósito con lo que estamos hablando, fijate cómo está ahora Barracas, los problemas que tiene Newell’s, alguna vez se fue al descenso River y seguramente a Unión le va a tocar ser campeón alguna vez.
-El 24 de mayo a la noche, tomaron el compromiso de convocar a la oposición. ¿Hablaste con ellos?, ¿qué les pedís?
-Que vengan, que se sumen… Ya mismo dame el contacto de Pipo Desvaux y le mando un mensaje… Todos se pueden sumar, tener un lugar, colaborar, opinar… Lo planteé el otro día la reunión de comisión directiva… Les dije que hay que llamarlos, y también que hay que sumar a ex jugadores que apoyaron a la otra lista, porque necesitamos de todos.
Delante de El Litoral, mensaje a Desvaux
El vicepresidente de Unión, Miguel del Sel, envió un mensaje al principal referente de Encuentro Unionista, Héctor Pipo Desvaux, quien estuvo en Mendoza como hincha junto a otros referentes de ese grupo que compitió en las elecciones con la lista oficialista, como Sergio Winkelman, Lucho Trento, Bernardo Castiglioni y Guillermo Sabena, entre otros.
“Pasame el contacto de Pipo que no lo tengo y ya mismo le mando un mensaje”, dijo Miguel al enviado de El Litoral, en Buenos Aires. Y así fue. Seguramente se pondrán de acuerdo para reunirse, intercambiar ideas y escuchar también la visión diferente que tiene el sector opositor, máxime teniendo en cuenta que el estatuto de Unión (aspecto a revisar en un futuro inmediato) no contempla la presencia de la minoría dentro de la comisión directiva.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.