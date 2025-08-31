Miguel del Sel y el “mágico” viernes tatengue en Afa

Del elogio de Scaloni a Unión, a la discusión por los salamines y la promesa de milanesa de búfalo

El entrenador campeón del mundo se apareció en bicicleta en la práctica de Unión y les dijo a los jugadores: “Los ví con River, hicieron un buen partido, sigan metiendo así”. Acudió a la invitación del vice tatengue.