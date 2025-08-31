Maizon Rodríguez fue desconcentrado y está descartado para jugar con Racing

Alex Maizon Rodríguez fue la gran sorpresa en el trabajo individual ante River pero terminó jugando el partido “en una pierna” cuando Madelón había agotado las ventanas de cambio. Apenas arribado a Buenos Aires, el defensor uruguayo, por el que Unión hizo una importante erogación y compró buena parte de su pase, viajó con destino a Santa Fe para iniciar de inmediato la recuperación.
Maizon Rodríguez está descartado para jugar con Racing.
A favor de Maizon, el hecho de que el próximo partido será dentro de quince días, pues el fin de semana que viene no habrá fútbol y recién se reanudará la actividad en el segundo fin de semana de setiembre, cuando Unión visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, el domingo 14 en la ciudad de las diagonales.
En principio, el diagnóstico fue un esguince de tobillo. Se estudiará el tema ligamentario y se cree que puede ser algo similar a lo que le ocurrió hace un tiempo a Del Blanco, que lo marginó por un tiempo de las canchas.
Fue el tercer partido en el que Madelón confió en este uruguayo. Crédito: Fernando Luque
Maizon Rodríguez dejó una muy buena impresión en Mendoza, algo que agiganta lo inoportuno de esta lesión, justo en el momento en el que se empezaba a consolidar como titular. Fue el tercer partido en el que Madelón confió en este uruguayo que llegó con el objetivo de reemplazar la salida de un estandarte defensivo como Franco Pardo. Hizo dos partidos correctos contra Instituto y Huracán, pero ante River fue figura. Ahora tendrá que recuperarse rápido, justo en el momento en el que empezaba a consolidarse.
