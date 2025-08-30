El Unión “de memoria” que es difícil que se recite ante Racing

(Enviado Especial a Buenos Aires)
De todos modos, al uruguayo “no hay que descartarlo definitivamente” pero va a ser complicado por el poco tiempo de recuperación. Este domingo se cierra todo en el mercado de pases. Unión no trae más a nadie y Qatar insiste por Domina.
(Enviado Especial a Buenos Aires)
Pasó River, se viene Racing, es el tercer partido en siete días y una sensación que flota en el ambiente: Madelón sabe que algo deberá tocar en el equipo que hoy tiene como titular, sobre todo pensando en no arriesgar con un equipo desgastado luego de haber jugado los otros dos partidos de la semana. Y esto, más allá de la presencia o no de Maizon Rodríguez, el defensor uruguayo de buen rendimiento ante River (el mejor), que todavía no debe descartarse más allá de la lesión en el tobillo que lo obligó a jugar “en una pierna” los últimos minutos del partido y a irse del estadio sin poder pisar con el pie afectado.
Madelón es un técnico “chapado a la antigua” en una cuestión: le gusta encontrar el equipo y respeta un esquema que, para él, es la “madre” de todos los esquemas. El 4-4-2 no lo abandona. Apenas lo hizo con Huracán, cuando sacó un volante central (Mauricio Martínez) y puso un enganche (Palavecino). Con River, nunca dejó de atacar con dos puntas. Salieron Estigarribia y Tarragona, pero entraron Colazo y Gamba. Algunos le reprochan porque las dos jugadas más claras estuvieron en los pies de Palavecino. Pero se dio así y no siempre van a ser los delanteros quienes tengan la chance de convertir. De hecho, dos de los artilleros de Unión en este torneo son sus volantes centrales. El mano a mano del jueves pudo haber sido de Gamba o de Colazo. Fue de Palavecino porque estaba ahí y porque su ingreso se dio para ocupar la posición de Fragapane, tirado por izquierda pero con la obligación de aparecer en las jugadas de ataque. Como en definitiva se dio. Unión terminó jugando 4-4-2, con Solari y Palavecino por los costados y con dos puntas. Fiel a su estilo, sin conservadorismo y tratando, con armas inferiores por riqueza técnica y presupuesto, de jugarle siempre de igual a igual a River. El partido fue así: parejo en el trámite y también en las situaciones de peligro frente a los arcos. Atajó más Tagliamonte en los 90 que Armani. Pero fue Armani el responsable, con los dos penales atajados, de darle a River el pase a cuartos.
¿Y este domingo? El equipo que se “recita de memoria” como decía el Coco Basile, difícilmente salga a escena. Hay jugadores que están a la altura –hoy- de los que juegan como titulares. Los dos cambios “cantados” de Madelón, en los partidos, son los ingresos de Gamba y de Solari. No habría que extrañarse que los dos vayan de arranque ante Racing. “Hay ‘chicos’ que están esperando su oportunidad”, dijo Madelón. Y hasta dejó entrever la posibilidad de cambiar el esquema. Aunque esto, por el uso de un esquema tradicional que no suele abandonar, se hace más complicado.
En cuanto a la idea de juego, Racing se asemeja a River. Posiblemente sean los dos equipos más parecidos: juego ofensivo y vertical, partidos con mucho ritmo y un esquema defensivo que queda relegado en esa escala de prioridades. Si bien los jugadores están bien, a excepción de Maizon Rodríguez (que todavía no se lo descarta), hay un cansancio lógico, la presunción de que será un partido de mucha dinámica y un Racing que llega más descansado que Unión. Y obligado también, porque está penúltimo, consiguió apenas 4 puntos, hace cuatro partidos que no gana y llega con dos derrotas consecutivas.
Ludueña sería el principal candidato en el caso de que no juegue Maizon Rodríguez, ya que jugó dos partidos como titular cuando se fue Pardo y no desentonó. Sobre todo en el de local ante Tigre. Los dos volantes centrales vienen de jugar los 90 minutos ante River. El buen nivel individual y de entendimiento entre los dos parecen resultar suficientes para que Madelón siga pensando en que los dos deben jugar. Está Profini por si necesita a alguien más descansado en esa posición, más allá de que Profini no ha sido un jugador al que Leo haya utilizado demasiado como ocurría con su antecesor –el Kily- que se la jugó por él cuando necesitó un volante central con marca, más allá de que su pasado en el club, jugando en la reserva, había sido como defensor.
Dos cuestiones para el final: este domingo se cierra la posibilidad de incorporar jugadores por aquellos que fueron transferidos al exterior luego del 25 de julio. Unión tuvo dos ventanas posibles por las salidas de Verde y Pumpido. Surgieron algunas posibilidades que se fueron desechando o enfriando. A pocas horas del cierre definitivo, todo se encamina a que no habrá más incorporaciones. Y la otra: Spahn recibió un nuevo contacto de quien pretende llevarse a Jerónimo Domina al fútbol qatarí. Es muy difícil que se haga y el tiempo apremia. A partir del lunes, ya no habrá chances de que se haga una venta que le permita, a Unión, no perder el jugador. Serán cuatro meses finales de contrato con Domina separado del plantel, sin jugar ni en reserva. Y además, con el consiguiente conflicto del club con la gente que lo representa (tienen a Paz y otros jugadores de Unión) y la pérdida de un patrimonio muy importante (delantero, 20 años y un futuro promisorio).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.