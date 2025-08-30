Más allá de la lesión de Maizon Rodríguez

El Unión “de memoria” que es difícil que se recite ante Racing

De todos modos, al uruguayo “no hay que descartarlo definitivamente” pero va a ser complicado por el poco tiempo de recuperación. Este domingo se cierra todo en el mercado de pases. Unión no trae más a nadie y Qatar insiste por Domina.