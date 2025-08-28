Unión se enfrenta a River en Mendoza: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión, que viene de empatar 1-1 con Huracán, se jugará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina frente a River, en Mendoza.
El equipo de Leonardo Carol Madelón se jugará la clasificación frente al Millonario de Gallardo. Un desafío que en los papeles parece muy difícil pero no imposible.
Unión, que viene de empatar 1-1 con Huracán, se jugará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina frente a River, en Mendoza.
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con buenos resultados, contemplando la clasificación a octavos de final de Copa Argentina tras eliminar por penales a Rosario Central.
Aunque hubo algunos empates y derrotas que no pasaron desapercibidas en el público tatengue, la confianza en Madelón está intacta y el juego colectivo mejoró notablemente.
Con un plantel lleno de jugadores de renombre -entre ellos campeones del mundo- y el equipo en la punta del Torneo Clausura, Gallardo debería tener un partido fácil en la región del Cuyo.
Unión vendió 2.000 entradas y armó su propia fiesta en la tierra del sol y el vino.
El plantel rojiblanco se hospedó en el hotel NH Cordillera y tuvo su primera noche en la ciudad cuyana, donde también llegó River. La hinchada tatengue armó la previa en la tradicional pizzería Roma, con color, banderas y una “chopera-impresora” de la Peña del Barril.
El Tate de Leonardo Madelón busca dar el golpe del año frente al Millonario de Gallardo, por los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo será este jueves a las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas.
Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)
Hora: 21:15
TV: TyC Sports
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: No hay VAR en Copa Argentina
Posibles formaciones
River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz o Rivero, Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Galoppo; Colidio, Driussi y Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Unión: Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Fragapane; Tarragona y Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
