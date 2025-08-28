#HOY:

Unión se enfrenta a River en Mendoza: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón se jugará la clasificación frente al Millonario de Gallardo. Un desafío que en los papeles parece muy difícil pero no imposible.

El Estadio Malvinas Argentinas Perón espera por el partido. Foto: Archivo
 22:58
 / 
Por: 

Unión, que viene de empatar 1-1 con Huracán, se jugará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina frente a River, en Mendoza.

El Tate de Madelón y un segundo semestre positivo

El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con buenos resultados, contemplando la clasificación a octavos de final de Copa Argentina tras eliminar por penales a Rosario Central.

Aunque hubo algunos empates y derrotas que no pasaron desapercibidas en el público tatengue, la confianza en Madelón está intacta y el juego colectivo mejoró notablemente.

union vs huracan. Foto: Matías Pintos.Madelón buscará lograr lo que parece imposible en Mendoza. Foto: Matías Pintos.

Cómo llega River

Con un plantel lleno de jugadores de renombre -entre ellos campeones del mundo- y el equipo en la punta del Torneo Clausura, Gallardo debería tener un partido fácil en la región del Cuyo.

Seguilo en vivo

Jueves 28.08

20:07 El Litoral en Mendoza

Unión vendió 2.000 entradas y armó su propia fiesta en la tierra del sol y el vino.

El plantel rojiblanco se hospedó en el hotel NH Cordillera y tuvo su primera noche en la ciudad cuyana, donde también llegó River. La hinchada tatengue armó la previa en la tradicional pizzería Roma, con color, banderas y una “chopera-impresora” de la Peña del Barril.

Jueves 28.08

20:04 Unión se enfrenta a River en Mendoza: horario y cómo verlo

El Tate de Leonardo Madelón busca dar el golpe del año frente al Millonario de Gallardo, por los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo será este jueves a las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

Hora: 21:15

TV: TyC Sports

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: No hay VAR en Copa Argentina

Posibles formaciones

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz o Rivero, Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Galoppo; Colidio, Driussi y Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión: Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Fragapane; Tarragona y Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

