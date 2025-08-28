Los hinchas de Unión armaron su propia “Fiesta de la Vendimia” en Mendoza

Enviado Especial a Mendoza | Susana tiene 74 años y se “bancó” las 16 horas en micro desde Santa Fe. “Por Unión soy capaz de cualquier cosa y vamos a ganar 1 a 0 con gol de Estigarribia”, dice. “¿Dónde voy a estar en la cancha?, qué platea ni platea…¡En la popular!... Yo soy de la popular… si en Santa Fe voy al lado de donde está la barra”, cuenta, mientras saborea un vaso de cerveza para calmar el calorcito mendocino.
La pizzería Roma, en Paso de los Andes y Calle, fue el lugar elegido por los hinchas de Unión para la previa. Es propiedad de dos hermanos santafesinos, Martín y Luciano Chaparro, que hace seis meses perdieron a su padre y hace más de 25 años que se instalaron en Mendoza, luego de haber vivido en el barrio Sargento Cabral. “Mi papá nació y se crió en La Lona y fue el ‘culpable’ de esta enfermedad que tenemos por Unión”, comentan a El Litoral, mientras muestran lo que ellos denominan el “santuario”, con fotos y recuerdos rojiblancos.
Hay una foto de Luque con Maradona, el día del 2 a 0 en el 81 con los goles del Turco Alí y la fantástica marca de Regenhardt sobre Diego, que ellos mismos aclaran: “No se alcanza a ver bien porque el tiempo la borró, pero la foto de ese cuadro está firmada por Luque”. Claro, Leopoldo vivió buena parte de su vida y murió en Mendoza, donde se había radicado allá por los finales de los 80 o principios de los 90.
La mayoría viajó de noche, aunque a sabiendas de que necesariamente debían pedir dos días en el laburo: jueves y viernes. No pararon. Desde el mediodía colgaron banderas, cantaron, intercambiaron saludos, contaron anécdotas, comieron y tomaron. Muchos haciendo tiempo para irse directamente al estadio, ubicado a diez minutos del lugar. Y la nota de color –una de las tantas- la dieron los integrantes de la Peña del Barril, que tienen como chopera ¡una impresora!... Si, si, no se refriegue los ojos ni vaya al oculista. Leyó bien… ¡Una impresora!
Antes de eso, muchos hinchas se acercaron a la plaza San Martín. Fue curioso ver a Madelón, por ejemplo, salir a caminar por el centro y cruzarse con muchos hinchas de Unión que se hacían ver. River agotó rápidamente todo lo que tenía para su parcialidad, pero la mayoría de los hinchas de River presentes en el Malvinas Argentinas, son residentes mendocinos o de los alrededores. Los tatengues, en un 99 por ciento, llegaron desde Santa Fe.
También varios dirigentes, entre ellos Miguel Torres del Sel y Edgardo Zin, dos de los vicepresidentes, pasearon por las calles mendocinos en un jueves espectacular desde las condiciones climáticas. Infaltable resulta ver a Marcelo Piazza (no se pierde una) y también a otros directivos y ex directivos, como por ejemplo el hombre que ocupó la tesorería de Unión durante toda la gestión de Spahn hasta estas últimas elecciones –Jorge Cíceri-, como asimismo gente de Encuentro Unionista, como varios de los integrantes de la cúpula: Pipo Desvaux, Sergio Winkelman, Lucho Trento y Guillermo Sabena, que aprovecharon el jueves a la mañana para ir a conocer el predio de Godoy Cruz y volvieron maravillados: 17 canchas, amplias instalaciones y un detalle que les llamó la atención, pues no tienen pensión. De todos modos, a quienes reclutan de otros lugares y deben darle alojamiento, tienen un “plan B” para que esos juveniles permanezcan en el club sin la necesidad de gastar dinero.
Sebastián se quejaba por la distancia (1.000 kilómetros de Santa Fe) y recordaba aquel partido de 2016 en Mar del Plata, cuando “nos dirigió y perjudicó Beligoy”, pero hubo algo en lo que todos coincidieron: la confianza de Madelón en sus jugadores. Y también la de la gente, a la que la pasión los desborda y moviliza para acompañar al Tate, desafiando la distancia, las dificultades económicas y dos días de “faltazo” al trabajo.
