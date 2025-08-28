Unión: 2.000 entradas vendidas;
¿aceptará Domina jugar en Qatar?
El plantel de 24 jugadores llegó este jueves por la noche a Mendoza, se alojó en un hotel céntrico y el viernes a las 10, luego de jugar con River, se irá a Buenos Aires en avión para esperar el partido del domingo con Racing. Spahn tiene en sus manos una oferta para Domina. Todo se cierra el 31 de agosto.
La cifra oficial de venta de entradas en Unión, fue de 2.000 localidades (1.600 generales y 400 plateas). Naturalmente que la capacidad que tenía a disposición era superior, pero hubo factores que conspiraron: la lejanía, la necesidad de faltar al menos dos días al trabajo y la situación económica a esta altura del mes, entre otras. Algunos, sin embargo, aprovecharon el hecho de que el partido se juegue en esta hermosa ciudad, para aprovechar y hacer un poco de turismo, recorriendo sus calles con arboledas, sus hermosas plazas excelentemente cuidadas, sus veredas anchas y lustradas, sus bodegas (imposible no visitar alguna) o comerse un buen asadito en algún camino de montaña.
* * * * *
La noche mendocina tuvo su movimiento, sobre todo en la zona de los hoteles en los que se hospedan ambas delegaciones. En el caso de Unión, en el NH Cordillera, ubicado enfrente de una de las tantas plazas muy bien cuidadas que tiene Mendoza. El plantel de Madelón llegó antes a El Plumerillo que la delegación de River y de inmediato se dirigieron a la concentración. Por su parte, el plantel millonario arribó pasadas las 21 y directamente al hotel para cenar, esperado por una multitud como habitualmente ocurre cada vez que alguno de los grandes viaja al interior para jugar estos partidos tan definitorios.
Mauro Pittón arribó a la ciudad mendocina. Foto: Unión.
* * * * *
La mejor actuación de Unión en la Copa Argentina se dio en 2016, cuando el entrenador era Leonardo Madelón. Llegó a cuartos de final y fue eliminado por River, que era dirigido por Gallardo y luego fue campeón. Ese partido se jugó en Mar del Plata y terminó 3 a 0. Anteriormente, Unión había dejado en el camino a Atlético Paraná, Unión Aconquija y Estudiantes de La Plata. La segunda mejor actuación fue cuando llegó a octavos en 2017, también con Madelón, y fue eliminado en Córdoba por Deportivo Morón. Previamente había eliminado a Nueva Chicago y a Lanús. Las dos primeras actuaciones se dieron en el 69 y el 70. En una fue eliminado por Independiente y en la otra por San Lorenzo. El año pasado, dirigido por el Kily González, Unión fue eliminado en primera instancia por Gimnasia y Esgrima de Mendoza en Junín. Ese día, el Kily se fue muy enojado de la cancha de Sarmiento y hubo que convencerlo para que no presente la renuncia, tal cual era su intención.
Se acerca el 31 de agosto y, con esa fecha, el cierre del libro de pases a nivel mundial. Son los últimos días, no solo para la chance que tiene Unión de sumar algún jugador (con un cupo abierto de dos por las salidas de Verde y de Pumpido), sino por algún ofrecimiento que pueda llegar desde el exterior por Jerónimo Domina, el delantero rojiblanco que está en conflicto con el club y con la posibilidad cierta de quedar libre a fin de año. En los últimos días, llegó al club un interés concreto de un club de Qatar. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, la intención del juvenil es que a Unión le quede dinero. La chance de que se arregle y siga en el club está cada vez más fría y distante, pero no así la de llegar a un arreglo para que a través de una venta se pueda terminar bien la relación con un futbolista que se inició en la escuelita del club y que no se está yendo de Unión en las mejores condiciones. El presidente Spahn habría tenido contactos con la gente que pretende llevarlo a Qatar, lo hará con el futbolista y esta es una situación a resolver en breve ante la inminencia del cierre de los mercados futbolísticos a nivel mundial. Si no hay arreglo, inexorablemente la situación se conducirá hacia el final más conflictivo: el jugador “colgado”, sin poder jugar hasta diciembre y el club quedándose sin un patrimonio importante a partir del 1 de enero del año que viene.
Cristian Tarragona en Mendoza. Foto: Unión.
* * * * *
Para el partido ante Huracán, del domingo pasado, el presidente Luis Spahn había decidido otorgarle a los jugadores un premio extra si se conseguía la victoria. Sin dudas que en esta seguidilla de partidos (ahora Unión jugará dos consecutivos de visitante por la Liga Profesional), el encuentro con el Globo era considerado muy importante porque en el periplo de cinco encuentros (sumando los dos de visita ante Argentinos Juniors e Instituto), el que tenía como rival al equipo de Kudelka, era el único que se iba a afrontar en condición de local.
Las canchas de Vélez, Huracán, Patronato, Colón, el estadio José María Minella de Mar del Plata y ahora el Malvinas Argentinas, han sido escenarios “neutrales” para enfrentamientos entre Unión y River a lo largo de la historia. Cuando se enfrentaron en cancha de Huracán, fue porque se estaba remodelando el Monumental para el Mundial; cuando lo hicieron en la de Colón, fue porque en el Metro del 76 la definición fue con partidos en cancha neutral y el de la cancha de Vélez se dio en una situación muy especial como fue aquel partido de 1975, el mismo día del famoso “Rodrigazo” que marcó a la economía argentina en aquellos tiempos. Unión “cedió” la localía, se fue a jugar al Amalfitani, fletó micros gratis para sus hinchas, se trajo toda la recaudación y también la victoria. Mastrángelo y Luque (que al poco tiempo fue transferido a River en cifra record para el fútbol argentino, superior al pase de Kempes a Rosario Central) marcaron los goles rojiblancos, en tanto que el Loco Gatti le atajó un penal al Beto Alonso. La victoria fue de Unión, que ganó 2 a 0 a ese River que, tiempo después, se coronó campeón luego de 18 años de sequía de títulos. Muchos también recordarán aquella victoria sobre River en el Metro del 76 en cancha de Colón con un golazo de cabeza de Marchetti o el partido en Paraná, que se dio en medio de la inundación del 2003.
Lucas Gamba llegó a Mendoza y saludó a los hinchas tatengues. Foto: Unión.
* * * * *
El último triunfo de Unión ante River fue con Munúa de entrenador, pero con Madelón le ganó en enero de 2019. A River lo dirigía Gallardo y ese partido se jugó en el Monumental. Unión ganó con los goles de Fragapane y Zabala, en tanto que Juan Fernando Quintero lo hizo para el del “Muñeco”. Hay algunos sobrevivientes de aquel partido, como Corvalán, Mauro Pittón y Fragapane. También jugó Bruno Pittón, aunque ahora está lesionado y recién podrá volver a jugar el año que viene. En River, Armani, Montiel, Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez y Quintero.
Mauricio Martínez jugó con fiebre el partido del domingo ante Huracán y no fue el único de los jugadores de Unión que no estuvo en las mejores condiciones. Se recuperó totalmente y apenas arribó al hotel NH Cordillera dijo que “River tiene un plantelazo, lo respetamos mucho pero nosotros también tenemos nuestras armas e intentaremos hacerlas valer para superarlo”.
En la presentación del torneo internacional Diego Barisone, que contará con la participación de 240 equipos y más de 4.000 chicos, no estuvieron presentes ni Luis Spahn, presidente de Unión ni tampoco Gerardo Barisone, el papá de Diego. Por lo que pudo averiguar El Litoral, en el caso del presidente, no llegó a tiempo para la presentación pues estaba regresando de Buenos Aires. Estuvieron varios dirigentes, el técnico del equipo superior (Madelón) y varios jugadores (los dos Pittón, Vargas, Cañete, Diego Díaz y Gamba).
A propósito de Ezequiel Cañete, fue la novedad en cuanto a la inclusión dentro del listado de viajeros. El plantel rojiblanco viajará este viernes a las 10 vía aérea desde esta capital mendocina con destino a Buenos Aires (llegarán a Ezeiza) y allí esperará el encuentro del domingo ante Racing. En total, la delegación estuvo compuesta por 24 jugadores, quienes seguirán viaje con destino a Buenos Aires, para entrenar viernes y sábado a la espera del encuentro ante la Academia en el cilindro de Avellaneda.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.