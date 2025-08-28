El Litoral en la tierra del sol y el vino

Unión: 2.000 entradas vendidas; ¿aceptará Domina jugar en Qatar?

El plantel de 24 jugadores llegó este jueves por la noche a Mendoza, se alojó en un hotel céntrico y el viernes a las 10, luego de jugar con River, se irá a Buenos Aires en avión para esperar el partido del domingo con Racing. Spahn tiene en sus manos una oferta para Domina. Todo se cierra el 31 de agosto.