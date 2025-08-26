Hoja de ruta para hinchas de Unión en Mendoza: ¡toda la info!
Unión tendrá 9.000 generales (la cabecera del arco a la izquierda de las cámaras de TV) y 4.000 butacas: la mitad de la platea Cubierta. Habrá 700 efectivos y el Malvinas Argentinas abre puertas tres horas antes del juego.
La vieja "Barra de la Bomba". Los primeros hinchas y socios tatengues en llegar a la tierra del sol y del buen vino, sin poder controlar la pasión y la ansiedad para ver al Unión de Madelón contra el River de Gallardo por la Copa Argentina. José Laperchia, Daniel Petrucci, Roberto Menino y el "Abuelo" Daniel Casal.
Si bien la venta anticipadas de los tickets arrancó el martes, las redes sociales exhibieron publicaciones de hinchas y socios de Unión que el lunes mismo arrancaron el éxodo tatengue hacia Mendoza, donde este jueves, a las 21.15 (horario confirmado según el sitio oficial del torneo criollo) el guapo equipo de Leonardo Caroll Madelón se enfrentará al napoleónico River de Marcelo Gallardo. Este informe especial de El Litoral, que estará en Mendoza con sus enviados especiales junto al Tate, es una hoja de ruta con diez tips para hinchas y socios rojiblancos que estarán en la tierra del sol y del buen vino.
. 1) ¿Qué cantidad de lugares y espacios tendrán los hinchas de Unión?. Por un lado, la cabecera popular norte, que da a espaldas al Departamento Las Heras, con una capacidad final habilitada de 9.000 lugares. Por el otro, la mitad de la platea Cubierta: 4.000 butacas. Para ubicarse "visualmente": los tatengues ocuparán el arco "a la izquierda" de la imagen de la tele. En caso de la platea tatengue, no se mostrará en la pantalla: todas las butacas de enfrente (12.000 lugares) serán para River.
. 2) ¿Por qué sector deben ingresar los hinchas y socios de Unión?. Como se sabe, el Estadio Malvinas Argentinas está enclavado dentro del Parque General San Martín. El sector de concentración e ingreso de los simpatizantes tatengues se dará por el ex Parque del Aborigen, ubicado en el Parque General San Martín y que ahora comenzó a llamarse "Rotonda del Parque de los Pueblos Originarios".
"Señores dejo todo...lo voy a ver al Tate". A pesar de los 1.000 kilómetros, las doce horas de viaje y los 100 litros de combustible, encima un día de semana, el Tate no estará solo en Mendoza para el mata-mata de Copa Argentina. Foto: Guillermo Di Salvatore
. 3) ¿A qué hora abrirá sus puertas el Malvinas Argentinas?. El partido comenzará, este jueves, a las 21.15. "Vamos a abrir puertas tres horas antes del horario de inicio; es decir a las 18". El estadio tiene capacidad para 42 mil espectadores distribuidos de la siguiente manera: 11 mil personas en popular norte, 11 mil personas en popular sur, 8 mil en platea este y 12 mil en platea oeste.
.4) ¿Qué tipo de controles de seguridad tendrá la Policía de Mendoza?. Por un lado, el operativo policial afectará 700 efectivos policiales en el Estadio Malvinas Argentinas y unos 150 efectivos más en el famoso "despliegue extendido". No hay identificación facial para este partido, pero sí Tribuna Segura.
.5) ¿Qué está permitido y que está prohibido para ingresar al estadio?. No se permiten las "banderas telones", los paragüas y elementos de pirotecnia. Se permiten las banderas de 3x1 y los habituales elementos de percusión. La mayoría de los efectivos policiales que controlarán los ingresos tendrán el sistema incorporado de la cámara corporal.
¡Arrancó la venta en López y Planes! Los simpatizantes del Tate, con los tickets habilitados por la Copa Argentina, para poder alentar al once de Leo Madelón en la lejana Mendoza.Foto: Guillermo Di Salvatore
.6) ¿Cuál es el punto "gris" por llamarlo de alguna manera?. Sin dudas, la Platea Cubierta (la que no sale en TV) que será dividida en dos partes iguales: 4.000 butacas para cada uno y un Sector VIP que hará en el medio las veces de "separador" o "pulmón".
.7) ¿Cómo quedará el reparto de las cantidades del estadio?. Por el lado de Unión, tendrá una cabecera (norte) y media platea Cubierta: 13.000 lugares; en el caso de River Plate, una cabecera (sur), toda la platea descubierta y la mitad de la platea cubierta: 27.000 lugares.
. 8) ¿Qué distancia deben recorrer los hinchas del Tate a Mendoza?. Según el buscador "Ruta 0", desde Santa Fe a la capital mendocina nos separan 967 kilómetros, con unas 12 horas por tierra y un consumo final de 100 litros de combustible.
. 9) ¿Cómo pueden comprar las entradas los hinchas y socios de Unión?. Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18, en boleterías del estadio 15 de Abril sobre Bv. Pellegrini Menores: $25000; Popular: $35000; Platea: $60000.
. 10) Unión-River: entradas para personas con discapacidad. "Entradas para personas con discapacidad para el partido entre River y Unión por la Copa Argentina", informa el Gobierno de Mendoza. Los pases se podrán retirar el miércoles 27 de agosto desde las 9, por orden de llegada, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas. El cupo es limitado y sólo se podrá retirar una entrada por persona. Las entradas para personas con discapacidad se entregarán en las boleterías del sector Sur del mismo estadio el miércoles 27 de agosto desde las 9, por orden de llegada. Quienes deseen obtener los tickets deben concurrir con el DNI y el certificado único de discapacidad, ambos en original y fotocopia. Si el certificado especifica que esa persona circula con acompañante, también deberá llevar el DNI y fotocopia del documento de éste.
