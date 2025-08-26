Hoja de ruta para hinchas de Unión en Mendoza: ¡toda la info!

La vieja "Barra de la Bomba". Los primeros hinchas y socios tatengues en llegar a la tierra del sol y del buen vino, sin poder controlar la pasión y la ansiedad para ver al Unión de Madelón contra el River de Gallardo por la Copa Argentina. José Laperchia, Daniel Petrucci, Roberto Menino y el "Abuelo" Daniel Casal.