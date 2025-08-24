Madelón: "No fuimos lo que quisimos, o bien no nos dejó Huracán"
El técnico rojiblanco admitió la dificultad que tuvo el equipo en desarrollar su juego y también coincidió en la falta de claridad durante el segundo tiempo, cuando con un jugador más tuvo más tenencia de pelota y terreno libre, pero no pudo lastimar.
Leonardo Madelón admitió que no vio al equipo como quería verlo. Foto: Matías Pintos.
Leonardo Madelón admitió que no vio al equipo como quería verlo y dijo que “no fuimos lo que podemos ser, o bien no nos dejó Huracán”, confirmando también que el plantel viajará desde Mendoza hasta Buenos Aires, luego del encuentro con River y para jugar el domingo ante Racing, sin regresar a Santa Fe.
• “A Tarragona lo saqué porque estaba en riesgo, por su amonestación, y porque el árbitro ya lo había echado a Pereyera. El rival se quedó con uno menos y el apuntado podía ser él. No fuimos el equipo que estábamos acostumbrados. Lo valoro al punto, porque en casa nos estamos haciendo fuertes. No fuimos o no nos dejó Huracán. Este equipo viene de jugar las últimas dos finales. El “9” es muy bueno y nosotros lo veníamos viendo. No fuimos lo que nos gusta ser”.
• “Vamos bien, nuestra tarea es seguir sumando. Con otros rivales, podía arriesgar con uno más. Palavecino es un enganche al estilo de Verde, quedó Mauro solo de contención. Jugamos contra un equipo difícil, bien trabajado, venía golpeado y al punto lo valoro”.
• “El plantel está sano, el único que no está es Bruno Pittón, pero el resto está bien. Reaccionamos luego de la adversidad ante Argentinos. Y hoy, Huracán nos analizó todo y no nos dejó ser. Noté que el equipo estaba lento y pastoso”.
Madelón y Kudelka volvieron a encontrarse en el 15 de Abril. Foto: Matías Pintos.
• “A Maizon lo veo bien, Juan Ludueña hizo buenos partidos cuando le tocó jugar y Nicolás Paz está trabajando recontra bien. También está recuperado Corvalán. Estamos preparados para esta seguidilla, no hay que buscar excusas. Es hermoso jugar al fútbol, a mí me gustaría jugar cada dos días un partido oficial. Vamos a ir de Mendoza a Buenos Aires, hay que descansar y cargar rápido para el jueves”.
• “A la jugada del gol no la ví por tele en repetición. Si estaba adelantado, fue un ‘tiro para el lado nuestro’ esta vez. Estigarribia volvió a hacer goles y eso está muy bueno. Yo le banqué este proceso y le dije que cuando lo menos lo espere, nos va a salvar. Y así fue”.
• * “¿Cómo le podemos ganar a River?... Lo vamos a ‘secuestrar’ a Colidio (risas)… Tiene un ‘plantelazo’. Vamos a ver qué sucede, qué van a hacer ellos. El fútbol tiene virtudes, trampas, estrategias, sacar ventajas de donde se pueda. Es un partido lindo, hace unos años nos cruzamos en Mar del Plata, vamos a llegar bien, sanitos, ojalá podamos marcar el inicio de algo nuevo en Copa Argentina”.
Unión no pudo superar a Huracán y empataron 1 a 1. Foto: Matías Pintos.
• “La Copa Argentina es sumamente importante. La defiendo siempre, la valoro muchísimo. Haremos foco en el partido del jueves y luego en otra final con Racing. No estuvimos finos con la pelota, imprecisos, sumamos y eso es lo bueno. No sé si se pensaba que íbamos a sumar tanto en todos estos partidos que jugamos.
• “Empatamos muy rápido y ahí estuvimos muy ansiosos, tiramos muchos centros desde tres cuartos de cancha. Nos faltó llegar hasta el final de la cancha para meter el centro atrás y agarrar pasados a los defensores rivales y de frente a los delanteros nuestros. El hincha debe estar tranquilo, nos podrán superar en presupuesto pero no en la parte estratégica y en actitud. Son partidos, el del jueves, para jugar con coraje y valentía”.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.