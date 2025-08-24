Tras el empate

Madelón: "No fuimos lo que quisimos, o bien no nos dejó Huracán"

El técnico rojiblanco admitió la dificultad que tuvo el equipo en desarrollar su juego y también coincidió en la falta de claridad durante el segundo tiempo, cuando con un jugador más tuvo más tenencia de pelota y terreno libre, pero no pudo lastimar.