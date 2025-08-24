Un empate que está bien.

Unión tuvo cabeza para convertir pero no para saber cómo ganarlo

Huracán lo trabajó mejor en el primer tiempo y ganaba bien con el cabezazo de Nervo; Unión tuvo terreno y pelota en el segundo, lo empató con el frentazo de Estigarribia pero luego “avanzó” mucho pero no “atacó” nada.