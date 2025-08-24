Unión tuvo cabeza para convertir pero no para saber cómo ganarlo
Huracán lo trabajó mejor en el primer tiempo y ganaba bien con el cabezazo de Nervo; Unión tuvo terreno y pelota en el segundo, lo empató con el frentazo de Estigarribia pero luego “avanzó” mucho pero no “atacó” nada.
Friccionado partido entre Unión y Huracán que terminó en empate 1 a 1 en el 15 de Abril. Foto: Matías Pintos.
No le quedó mal, al primer tiempo, la victoria parcial de Huracán. El cabezazo de Nervo en la jugada de pelota quieta que mereció revisión por parte del VAR, puso justicia. Por ese medio, el cabezazo, Huracán había tenido las jugadas más peligrosas. Primero fue Lionel Pérez y motivó una notable atajada de Tagliamonte; después fue Bisanz, que estrelló su cabezazo en el travesaño. Dos jugadas muy claras a favor de la visita, que en la tercera que tuvo a su favor, no perdonó: centro al segundo palo y aparición de Nervo, ya con uno menos, para meter el cabezazo cruzado que dejó sin chances al arquero rojiblanco.
Antes del gol, Huracán se había quedado con uno menos por la reacción típica de “calentón” de Pereyra, que se la agarró con Tarragona. Primero, quedaron cara a cara y Merlos lo amonestó a los dos; al minuto, Pereyra se arrojó peligrosamente desde atrás, le cometió falta y el árbitro volvió a amonestarlo, dejando a su equipo con un jugador menos cuando se jugaba media hora del partido.
¿Por qué decimos que no le quedó mal el 1 a 0 a ese primer tiempo?, porque Huracán lo trabajó mejor al partido. Era una batalla táctica entre dos cuerpos técnicos que se conocen y mucho. Kudelka llevó el partido a un ritmo que le convenía. Hizo correr la pelota entre los cuatro de atrás, con posesiones largas y tratando de taparle la subida a Vargas y a Del Blanco con la presencia de Cabral y Bisanz bien abiertos por los laterales, dejando libre a Miljevic y de punta a Giménez.
Unión no encontró la pelota. Salteó el mediocampo con pelotazos largos para que Tarragona y Estigarribia la peleen arriba. Poco de todos los mediocampistas, porque el Tatengue buscó profundidad a través de remates largos a las espaldas de los defensores. Y así le costó crear situaciones claras, salvo un remate desde afuera del área de Palacios, apenas comenzado el partido, que no tuvo dificultades para Galíndez, que envió la pelota al córner.
Defensivamente, Unión sufrió el partido. Muchas pelotas ganadas de arriba por Huracán. En realidad, todas las jugadas claras de gol –y el gol- fueron a través de cabezazos. Y allí estuvo el defecto defensivo del Tate, que tenía 45 minutos para hacer valer el hombre de más que tenía para jugar todo el segundo tiempo.
Y le vino bárbaro lo que consiguió a los 5 minutos, cuando Del Blanco le metió desde la derecha un centro perfecto a Estigarribia, que metió el cabezazo cruzado que dejó sin chances a Galíndez. Con la misma medicina –el cabezazo- Unión le respondió a Huracán y logró el empate en un momento justo e ideal para afrontar de otra manera y sin tanta desesperación el resto del segundo tiempo.
Madelón decidió un cambio: Gamba por Tarragona. El centrodelantero estaba amonestado, hizo menos que Estigarribia y no hay dudas que Gamba es de esos jugadores que puede perder momentáneamente la titularidad, pero que su nivel no dista demasiado de los que el técnico elige para que arranquen. Unos minutos después, el técnico rojiblanco eligió a Palavecino (enganche) por Mauricio Martínez.
Los laterales de Unión no pudieron profundizar como en anteriores partidos. Foto: Matías Pintos.
Ya el partido era entero de Unión, Huracán esperaba de mitad de cancha para atrás, pero Unión tenía un vallado que le costaba mucho penetrar. Como consecuencia de eso y de los espacios que disponía en el arranque de la jugada, Unión avanzaba pero no atacaba. Sin dudas que el gol de Estigarribia llegó en un momento justo, porque de haberse demorado la llegada del empate, posiblemente se le habría complicado.
Sobre la media hora, se fueron Palacios y Estigarribia para dejar lugar a los ingresos de Solari y Diego Díaz. Huracán ya no quería saber más nada y jugaba a esperar, más allá de que los cambios le habían dado más piernas al equipo de Kudelka. Y Unión tenía algo de desborde por afuera con las apariciones por sorpresa de Vargas y de Del Blanco, pero le costaba mucho generar situaciones claras de gol ante el arco de Galíndez.
El partido tuvo dos facetas bien definidas: un primer tiempo en el que jugó mejor Huracán, contó con las situaciones más claras y con uno menos se puso en ventaja; un segundo tiempo favorable a Unión, aunque con pocas llegadas. Aprovechó la más clara para empatar el partido cuando recién se había reanudado el partido luego del descanso, pero después no tuvo claridad ni profundidad para ir por todo.
El final, como no podía ser de otra manera –jugando con uno más- fue con Unión haciendo el gasto, dominando territorialmente pero sin profundidad. El empate es lo que mejor le quedó al partido. Hubo un tiempo favorable para cada uno, pero ninguno de los dos haciendo lo suficiente para merecer otra cosa que no se la sumatoria de un punto, dentro de un trámite discreto, de partido cerrado, sin grandes desequilibrios individuales y una “batalla táctica” de dos entrenadores que se conocen lo suficiente como para no sacarse ventajas.
