Unión no supo sacar ventaja de la superioridad numérica ante Huracán: fue 1-1 en el 15 de Abril

Unión y Huracán se enfrentaron este domingo desde las 14 en el estadio 15 de Abril, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
Pese a tener un jugador más durante buena parte de encuentro, el Tatengue solo logró empatar ante el Globo que había comenzado ganando. El partido fue correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino.
El encuentro fue dirigido por el árbitro Andrés Merlos. Estuvo acompañado por los asistentes de línea Cristian Navarro e Iván Nuñez. En tanto que Yamil Possi fue el cuarto árbitro. Mientras que en el VAR trabajaron Iván Delfino y como AVAR lo hizo Mariano Negrete.
El partido culminó en empate 1 a 1. Abrió el marcador para Huracán Martín Nervo de cabeza a los 43 minutos de la primera etapa. Empató para el Tatengue Marcelo Estigarribia a los 5 minutos de complemento.
A los 31 minutos de la primera parte se fue expulsado el defensor del Globo, Fabio Pereyra, por doble amarilla tras dos cruces con el delantero rojiblanco Cristian Tarragona. Pese a contar con un futbolista más durante buena parte del partido, el Tatengue no logró imponer la superioridad en el juego ni en el marcador.
Unión venía de golear de visitante 4-0 a Instituto en Alta Córdoba. Así había podido cortar un racha de tres partidos sin poder conocer la victoria, y volver a ganar de visitante luego de 16 partidos. Con este encuentro, los dirigidos por Leonardo Madelón arrancaron una seguidilla de partidos importante: tras el duelo ante Huracán, jugará el jueves ante River por los octavos de final de la Copa Argentina y el domingo visitará a la Academia en Avellaneda por la liga.
Huracán venía de sufrir un golpe durísimo: en un escandaloso partido, cayó 3-1 ante Once Caldas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó eliminado. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka acumulan en el torneo tres triunfos (Boca, Tigre y Argentinos Juniors) en los últimos cuatro partidos y buscaba reponerse en Santa Fe para seguir siendo uno de los animadores de la zona de cara al clásico que disputará la próxima fecha ante San Lorenzo de Almagro.
Se retiró Cabral, ingresó Goitea.
Salieron Julián Palacios y Marcelo Estigarribia. Ingresaron Augusto Solari y Diego Armando Díaz.
Salieron Giménez, Bisanz, Miljevic. Ingresaron Ramírez, Alaniz y Ojeda.
Se retiró Mauricio Martínez, ingresó Matías Palavecino.
Así fue el trazado de líneas en el gol de Unión.
Salió Tarragona, entró Gamba.
Estigarribia convirtió de cabeza, tras un centro de Del Blanco. El tanto fue revisado por el VAR, que lo convalidó.
Otro centro que complicó a la defensa de Unión y, esta vez, terminó en gol. Un tiro libre llovido de muy larga distancia le cayó a Nervo que solo en el área cabeceó de pique al suelo y la mandó al fondo de la red. Gana Huracán 1 a 0, con un jugador menos.
Se fue expulsado Pereyra. El central del Globo tuvo un cruce con Tarragona que le valió la amarilla. Un minuto después, le fue fuerte al delantero rojiblanco y se ganó la segunda amarilla.
Desborde por izquierda del Globo, centro al área que cabeceó Bizans y estrelló contra el travesaño.
A puro reflejo, el arquero Tatengue evitó el gol de Huracán tras un cabezazo en el área chica tras una tiro libre en la puerta de área.
El Tate contó con las primeras aproximaciones en los pies y luego la cabeza de Tarragona.
El Tate ya se enfrenta al Globo.
El polémico Andrés Merlos pisará la Avenida López y estará acompañado por Cristian Navarro e Iván Nuñez. Asimismo, Yamil Possi será el cuarto árbitro. En el VAR trabajará Iván Delfino y como AVAR lo hará Mariano Negrete.
