Unión no supo sacar ventaja de la superioridad numérica ante Huracán: fue 1-1 en el 15 de Abril

Pese a tener un jugador más durante buena parte de encuentro, el Tatengue solo logró empatar ante el Globo que había comenzado ganando. El partido fue correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino.

Unión empató contra Huracán de local por la fecha 6 del Torneo Apertura de la primera división del fútbol argentino. Foto: Matías Pintos.
 16:19
 / 
Por: 

Unión y Huracán se enfrentaron este domingo desde las 14 en el estadio 15 de Abril, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El encuentro fue dirigido por el árbitro Andrés Merlos. Estuvo acompañado por los asistentes de línea Cristian Navarro e Iván Nuñez. En tanto que Yamil Possi fue el cuarto árbitro. Mientras que en el VAR trabajaron Iván Delfino y como AVAR lo hizo Mariano Negrete.

union vs huracan. Foto: Matías Pintos.Dos hombres muy vinculados a la historia de Unión, como Madelón y Kudelka, volvieron a verse las caras en el 15 de Abril. Foto: Matías Pintos.

El partido culminó en empate 1 a 1. Abrió el marcador para Huracán Martín Nervo de cabeza a los 43 minutos de la primera etapa. Empató para el Tatengue Marcelo Estigarribia a los 5 minutos de complemento.

A los 31 minutos de la primera parte se fue expulsado el defensor del Globo, Fabio Pereyra, por doble amarilla tras dos cruces con el delantero rojiblanco Cristian Tarragona. Pese a contar con un futbolista más durante buena parte del partido, el Tatengue no logró imponer la superioridad en el juego ni en el marcador.

Cómo llegaban

Unión venía de golear de visitante 4-0 a Instituto en Alta Córdoba. Así había podido cortar un racha de tres partidos sin poder conocer la victoria, y volver a ganar de visitante luego de 16 partidos. Con este encuentro, los dirigidos por Leonardo Madelón arrancaron una seguidilla de partidos importante: tras el duelo ante Huracán, jugará el jueves ante River por los octavos de final de la Copa Argentina y el domingo visitará a la Academia en Avellaneda por la liga.

union vs huracan. Foto: Matías Pintos.Fue un partido friccionado en el 15 de Abril. Foto: Matías Pintos.

Huracán venía de sufrir un golpe durísimo: en un escandaloso partido, cayó 3-1 ante Once Caldas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó eliminado. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka acumulan en el torneo tres triunfos (Boca, Tigre y Argentinos Juniors) en los últimos cuatro partidos y buscaba reponerse en Santa Fe para seguir siendo uno de los animadores de la zona de cara al clásico que disputará la próxima fecha ante San Lorenzo de Almagro.

Minuto a minuto

Domingo 24.08

15:59 Reviví los goles del encuentro

Domingo 24.08

15:59 Terminó el partido

Unión y Huracán empataron 1 a 1 en el 15 de Abril.

Domingo 24.08

41' ST: Cambio en Huracán

Se retiró Cabral, ingresó Goitea.

Domingo 24.08

31' ST: Cambios en Unión

Salieron Julián Palacios y Marcelo Estigarribia. Ingresaron Augusto Solari y Diego Armando Díaz.

Domingo 24.08

28' ST: Cambios en Huracán

Salieron Giménez, Bisanz, Miljevic. Ingresaron Ramírez, Alaniz y Ojeda.

Domingo 24.08

22' ST: Cambio en Unión

Se retiró Mauricio Martínez, ingresó Matías Palavecino.

Domingo 24.08

La revisión del VAR

Así fue el trazado de líneas en el gol de Unión.

Domingo 24.08

10' ST: Cambio en Unión

Salió Tarragona, entró Gamba.

Domingo 24.08

15:05 5' ST: Gol de Unión

Estigarribia convirtió de cabeza, tras un centro de Del Blanco. El tanto fue revisado por el VAR, que lo convalidó.

Domingo 24.08

15:05 Ya se juega el segundo tiempo

Domingo 24.08

14:49 Se terminó el primer tiempo

Domingo 24.08

14:44 43' PT: Gol de Huracán

Otro centro que complicó a la defensa de Unión y, esta vez, terminó en gol. Un tiro libre llovido de muy larga distancia le cayó a Nervo que solo en el área cabeceó de pique al suelo y la mandó al fondo de la red. Gana Huracán 1 a 0, con un jugador menos.

Domingo 24.08

14:31 30' PT: Roja en Huracán

Se fue expulsado Pereyra. El central del Globo tuvo un cruce con Tarragona que le valió la amarilla. Un minuto después, le fue fuerte al delantero rojiblanco y se ganó la segunda amarilla.

Domingo 24.08

14:29 28' PT: Lo tuvo Huracán

Desborde por izquierda del Globo, centro al área que cabeceó Bizans y estrelló contra el travesaño.

Domingo 24.08

14:16 15' PT: Tagliamonte salvó a Unión

A puro reflejo, el arquero Tatengue evitó el gol de Huracán tras un cabezazo en el área chica tras una tiro libre en la puerta de área.

Domingo 24.08

14:12 7' PT: Las primeras fueron de Unión

El Tate contó con las primeras aproximaciones en los pies y luego la cabeza de Tarragona.

Domingo 24.08

14:00 Empezó el partido

El Tate ya se enfrenta al Globo.

Domingo 24.08

13:53 Así forma Unión

Domingo 24.08

13:46 Así forma Huracán

Domingo 24.08

13:18 El árbitro del partido

El polémico Andrés Merlos pisará la Avenida López y estará acompañado por Cristian Navarro e Iván Nuñez. Asimismo, Yamil Possi será el cuarto árbitro. En el VAR trabajará Iván Delfino y como AVAR lo hará Mariano Negrete.

Domingo 24.08

13:07 El Tate se enfrenta al Globo

