Pensando en el cruce del jueves

¡Atento Unión!: Driussi-Colidio, los goleadores del River de Gallardo

Si bien hay que cerrar la jornada de domingo, tatengues y millonarios ya juegan el mata-mata de la Copa Argentina en Mendoza. Arranca la venta de entradas y los rojiblancos preparan el éxodo a la tierra del sol y del buen vino.