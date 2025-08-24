¡Atento Unión!: Driussi-Colidio, los goleadores del River de Gallardo

En lo que va de la temporada 2025, el ataque de River Plate ha encontrado en Sebastián Driussi y Facundo Colidio a sus principales referentes. Ambos delanteros se han destacado en la tabla de goleadores, demostrando una gran capacidad de definición, pensando en el choque contra el Unión de Leo Madelón por la Copa Argentina.
Sebastián Driussi lidera la lista con 10 goles en 26 partidos jugados. Inmediatamente detrás, con 9 goles en 33 encuentros, se encuentra Facundo Colidio. Cerrando el podio, con 7 goles cada uno, se ubican Franco Mastantuono y el colombiano Miguel Borja, quienes también han sido piezas clave en la ofensiva del equipo.
Más abajo en la lista aparecen Giuliano Galoppo con 5 goles, seguido por Gonzalo Montiel con 3. Con 2 goles cada uno, aparecen Santiago Lencina, Nacho Fernández, Maxi Meza y Paulo Díaz.
Varios jugadores han contribuido con un gol cada uno: Maxi Salas, González Pírez, Matías Rojas, Ian Subiabre, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro, Martínez Quarta y Marcos Acuña.
Es importante destacar que el resto del plantel que ha sumado minutos, incluidos los arqueros Franco Armani y Jeremías Ledesma, no han logrado convertir en esta temporada. Un repaso de lo que jugó River hasta hoy:
• Primera División Argentina: El torneo en el que más partidos ha disputado, con un gran desempeño, acumulando 12 victorias y solo una derrota en 23 encuentros.
• Copa Libertadores: Mantiene el invicto en esta competición con 3 victorias y 5 empates. Ha avanzado a los cuartos de final.
• Mundial de Clubes: Tuvo una participación discreta al no superar la fase de grupos luego de una victoria, un empate y una derrota en 3 partidos.
• Copa Argentina: Rendimiento perfecto, con 2 victorias en 2 partidos.
• Supercopa Internacional: Terminó en empate y derrota en los penales ante Talleres.
