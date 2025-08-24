Nardoni y Zenón, los dos “plazos fijos” que tienen Unión en el futuro

Si hay algo interesante en este mundo de los negocios del fútbol, en los últimos tiempos, es el hecho de ceder a un futbolista quedándose con el porcentaje de una futura venta. Hay dos formas: porcentaje directo o plusvalía. El porcentaje directo es el más ventajoso para el club que vendió, ya que el que compró le tendrá que reconocer, en una futura venta, ese porcentaje sobre la cifra total de la transferencia. La plusvalía no deja de ser interesante, pero menos ventajoso: es el porcentaje sobre la cifra que excede a lo que ya le pagó el club que compró y que ahora está a punto de transferir.
Kevin Zenón
En los casos de Zenón a Boca y de Nardoni a Racing, Unión se quedó con un porcentaje de la futura venta de ambos jugadores. De Zenón, Unión vendió el 80 por ciento a cambio de 3,5 millones de dólares limpios, un 25 por ciento de Roldán (tiene ahora el 75), un 25 más de Luna Diale (tenía el 75 por ciento que ya fue transferido) y el préstamo sin cargo de Simón Rivero. De Nardoni, Unión vendió el 70 por ciento a cambio de una cifra global de alrededor de 6 millones de dólares.
Respecto a este último – a Nardoni -, Racing tuvo dos ventanas para comprar, en dos ocasiones, un 15 por ciento y así quedarse con el 100 por ciento del pase, más allá de que Unión siempre se reservó el 10 por ciento de una plusvalía. Concretamente, Racing podía abonarle a Unión 750.000 dólares por cada 15 por ciento de las respectivas ventanas, pero no lo hizo en tiempo y forma. Cuando quiso negociar con Unión, el presidente Spahn dijo que no. “A nosotros ahora nos conviene ir por el valor de mercado del jugador”, le confió Spahn a El Litoral en Belo Horizonte, cuando comentó esa intención que tuvo Racing de “poner” los 1,5 millones de dólares para quedarse con todo el pase.
Juan Nardoni
¿Por qué la actitud de Unión?, porque Racing le firmó a Nardoni una cláusula de salida de 22 millones de euros (la de Zenón con Boca es de 15 millones). Conclusión: si alguien la ejecuta – a la de Nardoni – Unión se quedará con 6,6 millones de euros que se suman a los 6 millones que tuvo que pagar Racing cuando se lo llevó (4.750.000 dólares limpios para el club rojiblanco). En el caso de haber aceptado la oferta a destiempo de Racing, solo ingresaban 1,5 millones.
Tanto Zenón como Nardoni fueron jugadores por los que el mercado ofertó. En el caso de Zenón, el Olympiacos de Grecia ofreció 7 millones de euros y Boca dijo que no. Zenón presionó para que la venta se hiciera y, según dicen, esta actitud no le cayó bien al entrenador. Así, ni siquiera lo convocó para el partido de este domingo con Banfield. La cuestión – muy importante – es que el ofrecimiento del Olympiacos fue por el 80 por ciento. Y aquí hay que ver si la intención de Boca es vender solamente la parte del pase que le corresponde o participar, como debiera ser, a Unión del porcentaje y luego compartir el 20 por ciento restante en las mismas condiciones (80 para Boca y 20 para Unión). En definitiva, así debiera ser la “sociedad” que ambos clubes tienen por el pase. Si no, Unión seguiría quedándose con el 20 por ciento y esto puede tornarse como algo definitivo si en algún momento no se le reconoce la propiedad de ese porcentaje. Por eso, lo ideal para evitar cualquier tipo de suspicacia, es que se ejecute la cláusula. Pero, por lo visto, en este caso no sucede. Al menos por ahora.
Con Nardoni es lo mismo. En la semana, habría existido un tanteo del Nápoli por 11 millones de euros. Como la cláusula es de 22, el jugador anda muy bien y Racing está peleando en todos los frentes, la respuesta fue negativa. Aparte, está muy lejos del valor de la cláusula y, cuánto menos, debería acercársele bastante para que Racing la contemple. En cualquier caso – ejecución de la cláusula y oferta seductora -, a Unión le corresponde el 30 por ciento.
Zenón y Nardoni, dos productos surgidos de las inferiores más allá de que uno llegó de Corrientes y el otro comenzó su formación en Santa Fe Fútbol, se han convertido en dos “plazos fijos” que tiene Unión a futuro y que le podrían dar muy buenos dividendos. Hoy por hoy, lo ideal para ambos casos sería que ejecuten las cláusulas. En ese caso, Unión embolsaría 9,6 millones de euros (3 por Zenón y 6,6 por Nardoni) de acuerdo a la manera en que se produjo la negociación.
Por Pardo, a Unión le entró poco dinero por ese “compromiso de venta” que existía con el jugador. Si bien las partes lo niegan, fue una suerte de “clausula de salida”. Unión le había firmado al jugador una cláusula de 1,3 millones de dólares, pero el club tenía solo el 50 por ciento. Racing no pagó 650.000 dólares (la mitad de la cláusula), sino que abonó 100.000 dólares más y así a Unión le entraron 750.000 dólares.
Unión utilizó a Pardo casi dos años y terminó ganando dinero, pero no el que se suponía en función del nivel alcanzado por el ex defensor de All Boys. Racing había apuntado a Vázquez, el “2” de Platense y por mucho menos dinero se lo terminó llevando a Pardo. En el caso de Zenón y Nardoni – ayudados también por la edad, pues son más jóvenes que Pardo, y también por la posición en la cancha -, Unión tiene dos “plazos fijos” que le pueden dar un desahogo económico importante a futuro. Hoy, con más expectativa por Nardoni. No solo por el valor superior de la cláusula, sino también por el nivel actual. En Racing, se convirtió en un jugador preponderante y hasta seguido de cerca por el cuerpo técnico de la selección. En Boca, lamentablemente, Zenón ha perdido el terreno que conquistó en base a muy buenas actuaciones y goles importantes.
