Hubo ofertas por ambos

Nardoni y Zenón, los dos “plazos fijos” que tienen Unión en el futuro

Por Nardoni, Unión tiene el 30 por ciento de una futura venta. Por Zenón, el 20. Al primero lo quiso el Nápoli y, por el segundo, Boca le dijo no al Olympiacos de Grecia.