Así quedó la tabla tras el empate de Unión ante Huracán

De esta manera quedaron las posiciones en el grupo A del Torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino, luego de que igualen el Tatengue y el Globo en Santa Fe.

Unión se enfrentó ante Huracán por la fecha 6 de la Liga Profesional. Foto: Matías Pintos.
 19:25
Por: 

Unión empató en Santa Fe contra Huracán, en un partido correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025 este domingo.

El equipo Leonardo Madelón tuvo un arranque dubitativo, empezó perdiendo y, pese a contar con un jugador más durante buena parte del encuentro, no pudo imponer la diferencia numérica en el marcador.

El gol del Globo lo marcó Martín Nervo de cabeza a los 43 minutos de la primera etapa. Empató para el Tatengue Marcelo Estigarribia a los 5 minutos de complemento.

Con este resultado, el Tatengue quedó tercero en su zona con 9 puntos en seis partidos jugados. Mientras que Huracán marcha en la segunda posición con 10 unidades.

Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.

