Así quedó la tabla tras el empate de Unión ante Huracán

Unión empató en Santa Fe contra Huracán, en un partido correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025 este domingo.
De esta manera quedaron las posiciones en el grupo A del Torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino, luego de que igualen el Tatengue y el Globo en Santa Fe.
El equipo Leonardo Madelón tuvo un arranque dubitativo, empezó perdiendo y, pese a contar con un jugador más durante buena parte del encuentro, no pudo imponer la diferencia numérica en el marcador.
El gol del Globo lo marcó Martín Nervo de cabeza a los 43 minutos de la primera etapa. Empató para el Tatengue Marcelo Estigarribia a los 5 minutos de complemento.
Con este resultado, el Tatengue quedó tercero en su zona con 9 puntos en seis partidos jugados. Mientras que Huracán marcha en la segunda posición con 10 unidades.
Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.
