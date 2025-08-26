Unión en semis de la Copa Santa Fe

Mateo Aimar: “Sacrificio, confianza y un gol con dedicatoria especial”

Luego del cotejo, quien tomó la palabra fue Mateo Aimar, marcador central que este año llegó a Unión y comienza a sumar minutos, ganándose de a poco la confianza del cuerpo técnico y convirtiéndose en uno de los “cueveros” del equipo tatengue.