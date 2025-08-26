Mateo Aimar: “Sacrificio, confianza y un gol con dedicatoria especial”

Mirá tambiénDiego Vazzoler: “La Copa Santa Fe es un torneo espectacular y estamos muy ilusionados por jugar una final”
Mateo Aimar, nacido en Saguier, provincia de Santa Fe, inició su camino futbolístico en las divisiones inferiores de Juventud Unida de Villa San José. Más tarde tuvo un paso por Atlético de Rafaela y, desde comienzos de este 2025, forma parte de Unión de Santa Fe, donde comenzó a dar sus primeros pasos en la institución rojiblanca y este lunes jugó por Copa Santa Fe.
En primer lugar, y al ser consultado sobre el partido, no ocultó su felicidad tanto en lo personal como en lo grupal, “La verdad que estoy muy contento porque el grupo se lo merecía. Veníamos de jugar un partido largo el viernes por el torneo de AFA y lo pudimos sacar adelante. Hoy nos unimos y, con sacrificio, logramos ganarlo”.
Luego del análisis, se refirió al gol que significó el empate transitorio u además sus sensaciones personales. “La verdad que se nos puso cuesta arriba desde el primer momento, con un penal desafortunado, de mala suerte. Por suerte me quedó esa chance y pude convertir para empatar el partido. Además, mencionó: Ganar continuidad siempre es importante, y el cuerpo técnico me la viene dando, lo que me permite afianzarme poco a poco.
Al hablar de su gol y de cómo habían estudiado al rival, declaró, “yo siempre suelo ir a esa zona. Escuché que en algún momento el arquero gritó ‘¡Mía!’ y sentí que podía anticiparlo, así que con un toque logré mandarla adentro”.
Los goles siempre son importantes, y más aún los primeros, los que marcan los inicios. Por eso, Mateo Aimar dedicó su gol a su familia,“siempre es para la familia, porque desde los comienzos han hecho un sacrificio enorme por mí, y la verdad es que devolverles con un gol es lo más grande que hay.”
