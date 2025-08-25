El Tate "carga armas" para ir a Mendoza

Unión, entre lo que no tuvo el domingo y lo que no deberá faltarle ante River

Superado por Huracán en el primer tiempo, dominó en el complemento pero le faltaron la claridad y contundencia que había tenido ante Instituto. El jueves, se medirá ante un rival que no entiende otra estrategia que no sea la de atacar.