Unión busca dar el golpe del año ante River en Copa Argentina
Leo Madelón pensó en cambiar el esquema pero finalmente irá con el 4-4-2, aunque podría sorprender con algún nombre de última. El “Muñeco” Gallardo sale a atacar con tres puntas. Televisa TyC con cobertura especial de El Litoral.
El equipo de Leo Madelón buscará dar otro golpe en Copa Argentina tras eliminar a Central. Crédito: Prensa Unión
Así como en San Nicolás, siendo punto, Unión eliminó a Rosario Central y lo dejó a Di María sin Copa Argentina, este jueves desde las 21.15 el tatengue de Leonardo Carol busca dar el golpe del año y eliminar al millonario (real, no apodo) River Plate de Marcelo Gallardo. El juego, que irá a penales si hay empate, se verá en toda la Argentina por TyC Sports. Como se sabe, a diferencia de la Liga Profesional, en la Copa Argentina no hay VAR.
Si bien en algún momento Madelón pensó en tocar el esquema táctico (armar línea de cinco para resguardarse un poco más del poderío ofensivo de River), finalmente decidió respetar el 4-4-2 tradicional. “Lo que puede pasar es que sorprenda con algún cambio de nombre”, deslizaron en Casasol.
Pasando en limpio, los once soldados de Leo: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
El equipo de Leo Madelón buscará dar otro golpe en Copa Argentina tras eliminar a Central. Foto: Matías Pintos.
Del otro lado, River llega a Mendoza con una buena noticia: el regreso de Maximiliano Salas, quien recibió el alta médica e ingresó desde el banco de suplentes en lugar del colombiano Miguel Borja.
Ante Lanús, Gallardo les dio descanso a cuatro de los habituales titulares: Paulo Díaz (traumatismo del tobillo izquierdo), Marcos Acuña, Enzo Pérez y Nacho Fernández, teniendo en cuenta la cercanía del duelo contra Unión.
Así, el DT de River se decidió por un mix entre titulares y suplentes para visitar al Granate, por el Torneo Clausura. Pero este jueves volverá a poner lo mejor que tiene disponible, ya que el objetivo de River es continuar firme en la Copa Argentina. Si le gana al Tatengue, su próximo rival, en cuartos de final, será Racing.
Paulo Díaz se entrenó a la par del grupo y, por lo tanto, se estima que el defensor chileno, si responde sin problemas, será titular este jueves en Mendoza para formar la zaga central junto con Lucas Martínez Quarta. De lo contrario, seguirá jugando Lautaro Rivero, quien respondió muy bien. Y será titular Gonzalo Montiel, quien ingresó ante Lanús en la segunda mitad y marcó el gol del Millonario.
River va con todo: Gallardo apuesta por un tridente ofensivo con Salas, Colidio y Driussi.
La gran novedad es que Gallardo podría finalmente armar un tridente ofensivo de temer, ubicando a Salas en la ofensiva junto con Facundo Colidio y Sebastián Driussi. De confirmarse, saldrá Miguel Borja. Y es probable que Juan Fernando Quintero sea suplente, para que ingrese en el segundo tiempo. En el mediocampo, la duda es si Giuliano Galoppo o Kevin Castaño será quien acompañe a Pérez y Fernández, dos históricos.
¿El probable once del “Muñeco”?. Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
Hay que recordar que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el árbitro para el duelo de octavos de final de la Copa Argentina entre River y Unión del jueves 28 de agosto, a las 21.15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Será Andrés Gariano, que tendrá como asistentes a Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez. En tanto, Matías Billone cumplirá funciones como cuarto árbitro.
Los números marcan que Gariano controló al Tate siete veves, con saldo de dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. El antecedente más fresco es del 11 de marzo de 2025, en la caída como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 2-0.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.