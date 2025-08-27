Este jueves a las 21:15 en Mendoza

Unión busca dar el golpe del año ante River en Copa Argentina

Leo Madelón pensó en cambiar el esquema pero finalmente irá con el 4-4-2, aunque podría sorprender con algún nombre de última. El “Muñeco” Gallardo sale a atacar con tres puntas. Televisa TyC con cobertura especial de El Litoral.