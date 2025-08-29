Leo Madelón: “Fuimos un equipo picante y digno”

Se fue conforme Madelón a pesar de haber quedado eliminado. “Hablé con los muchachos, fue un partido muy digno, fue parejo, yo respeto mucho a River porque tiene un gran entrenador y una propuesta ofensiva. Lo controlamos bastante bien. En el final tuvimos situaciones claras y pudimos quedarnos en los 90 con la victoria”, señaló el entrenador rojiblanco después del partido en el Malvinas Argentinas.
Foto: Marcelo Ruiz
“Quiero agradecer a la gente de Santa Fe, les digo que vuelvan tranquilos, que hay equipo y que estamos dolidos porque veíamos que podíamos pasar. El menú principal nuestro es seguir sumando en el torneo”, dijo Madelón, pensando decididamente en el partido del domingo ante Racing en Avellaneda por la Liga Profesional, ya que el objetivo prioritario de Unión debe ser el de mantener la categoría.
“En el entretiempo, les dije que River había hecho gran parte de lo que sabe. Y que nosotros, todavía no. Los últimos cinco minutos del primer tiempo fue el momento en que entendimos el partido. Les pedí que sean anchos y lleguen por las bandas. En el segundo, River se cansó. Físicamente terminamos bien y cerramos el partido con una buena imagen. Lo pudimos haber ganado en el final”, continuó el entrenador rojiblanco.
Sobre Palavecino dijo que “es un chico que juega bien, lo estamos armando y conociendo. La jugada del final fue clarísima. No puedo culparlo, le quedó para la zurda y no es su pierna más apta. Fue parejo el partido, cada uno con sus herramientas. Lo nuestro fue muy digno. Los felicité a los pibes”, dijo el técnico rojiblanco.
Sobre la molestia que sintió Maizon Rodríguez en el final del partido, que incluso lo obligó a pararse fuera de su zona defensiva porque no podía moverse, dijo que “me quedé preocupado, pensé que era muscular pero fue tobillo, no se ha podido diagnosticar todavía. Veremos en Buenos Aires como se recuperan los muchachos”, señaló.
Foto: Marcelo Ruiz
“Vi un equipo serio, con las cosas claras. Me gustó Unión. No perdimos el partido, perdimos la serie de penales. Este partido me da la confianza de que podemos darle batalla a cualquiera. Nosotros tenemos que salir de abajo en la tabla anual y seguir creciendo como equipo”, dijo Madelón, que además habló del partido del domingo: “Tenemos que ser abiertos los entrenadores, quizás pueda cambiar el sistema porque Racing juega distinto a River. Me sorprendieron bien los chicos, nunca sacamos los dos puntas en un fútbol argentino en el que muchos juegan con uno solo. La estrategia de recuperación salió bien y la de definición no”, aclaró el entrenador.
Respecto de la actuación de Tagliamonte, otra de las figuras de Unión junto al uruguayo Maizon Rodríguez, dijo Madelón que “Tagliamonte está bien, en un pico alto, hay una competencia interna linda, quiero motivarlos a todos. Estoy contento porque es un buen arquero y está creciendo. Hay mucho de Llinas y Dottori, que lo están fortaleciendo a él, a Durso y al resto de los chicos del club. Fue una buena decisión que tengamos a dos entrenadores de arqueros porque tenemos muchos”.
En el final de la charla, el técnico de Unión dijo que “cuando nacés y te caés de la cuna y pateás una pelota, querés jugar contra River o Boca. Sabemos que el espectro del fútbol nos vio. No ganamos pero fuimos un equipo picante, digno. Por eso nos vamos satisfechos”.
