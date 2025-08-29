Empató y perdió en los penales

A la dignidad de Unión solo podía ganarle los tentáculos del “Pulpo”

Franco Armani, más “Pulpo” que nunca, fue la gran figura en la definición desde los doce pasos. Unión se fue de la cancha con la frente en alto, River no lo pudo superar y el partido estuvo para cualquiera de los dos, pero fue de River en la “lotería” de los penales. Jugará en cuartos con Racing.