Sorpresa en Ezeiza…

Scaloni vio al plantel de Unión y se dio una vuelta para saludar

El técnico campeón del mundo charló con Madelón y con algunos de los jugadores del plantel, se sacó una foto y vio parte del entrenamiento. Este sábado, Unión volverá a hacerlo en el predio de la Afa, antes de enfrentar el domingo a Racing.