Scaloni vio al plantel de Unión y se dio una vuelta para saludar
El técnico campeón del mundo charló con Madelón y con algunos de los jugadores del plantel, se sacó una foto y vio parte del entrenamiento. Este sábado, Unión volverá a hacerlo en el predio de la Afa, antes de enfrentar el domingo a Racing.
Scaloni dialogó con Leonardo Madelón y luego se sacó fotos con todo el grupo.Foto: C. A. Unión
El plantel de Unión partió este viernes por la mañana en el vuelo chárter que cerca del mediodía aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Desde allí, se dirigieron hacia el hotel ubicado sobre la 9 de Julio en el que se concentra habitualmente en Buenos Aires y por la tarde llevaron a cabo un entrenamiento liviano en el predio de la Afa en Ezeiza.
Allí, el plantel rojiblanco recibió la visita de Lionel Scaloni, el técnico de la selección nacional, que compartió un momento con ellos, dialogó con Leonardo Madelón y luego se sacó una foto con todo el grupo.
Desde ya que se aprovechó al máximo ese grato momento con el entrenador campeón del mundo, santafesino, nacido en Pujato, a unos 130 kilómetros de Cafferata, donde nació el actual técnico de Unión, 15 años mayor que Scaloni.
También estuvo presente Miguel Torres del Sel, vicepresidente segundo de Unión, quien se trasladó con la delegación desde Mendoza y tiene previsto reunirse con Claudio Tapia, el presidente de la Afa.
El predio de la Afa fue solicitado por el vicepresidente Edgardo Zin y de inmediato se recibió el okey de Chiqui Tapia para que el plantel rojiblanco pueda preparar el encuentro del domingo con la Academia y evitar el retorno a Santa Fe, desde Mendoza y el viaje posterior, a las pocas horas, a esta ciudad para afrontar el durísimo compromiso con el equipo de Costas.
Unión volverá a entrenar este sábado por la tarde en el predio de la Afa, ocasión en la que Madelón seguramente va a parar el equipo que jugará el domingo a las 21.15 con Racing en el cilindro de Avellaneda, por una nueva fecha del Clausura de la Liga Profesional.
Por su parte, Alex Maizon Rodríguez se recupera del golpe sufrido en uno de sus tobillos. Del estadio se fue con mucha dificultad, casi sin poder pisar. Con el paso de las horas se verá cómo va evolucionando y por el momento no hay un diagnóstico claro de cuál es el grado de lesión.
Maizon Rodríguez fue figura en el partido del jueves ante River, en un rendimiento individual en el que compartió los mejores elogios junto con Tagliamonte, Mauricio Martínez y Mauro Pittón. Además, hay tres jugadores de la reserva que se quedaron en Buenos Aires, luego del gran triunfo ante Racing, para integrarse al plantel que viajó desde Mendoza: Grella, Aguirre y Meuli.
Por su parte, Lautaro Vargas y Agustín Chávez recibieron una nueva citación con la sub 20 que dirige Diego Placente y se quedarán en Buenos Aires luego del partido para entrenar toda la semana con el equipo que se prepara para jugar, entre setiembre y octubre, el Mundial de la categoría en Chile.
Volviendo a la visita de Scaloni, cabe señalar que la selección jugará el jueves que viene con Venezuela en la cancha de River y luego viajará a Guayaquil para medirse con Ecuador, el 9, en los últimos dos compromisos por Eliminatorias para el Mundial del año que viene.
Después de este partido contra Racing, Unión visitará el domingo 14 de setiembre a Gimnasia, en La Plata, a partir de las 15 por la fecha 8. Luego recibirá la visita de Independiente Rivadavia, en la fecha 9, el sábado 20 del mes entrante a partir de las 16.45. Y por la fecha 10, visitará a Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires, el viernes 26 a las 19.
