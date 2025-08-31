Después de los penales y la eliminación

Unión se resetea con el cartel de “prohibido bajonearse”

A la noche del domingo, Unión quiere darle un atractivo e intentará sumar ante Racing, que no arranca en el torneo local. Comienza a las 21.15, lo dirige Nazareno Arasa y Madelón esperará hasta último momento para armar el equipo. Ludueña irá por Maizon Rodríguez.