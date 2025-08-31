Unión se resetea con el cartel de “prohibido bajonearse”
A la noche del domingo, Unión quiere darle un atractivo e intentará sumar ante Racing, que no arranca en el torneo local. Comienza a las 21.15, lo dirige Nazareno Arasa y Madelón esperará hasta último momento para armar el equipo. Ludueña irá por Maizon Rodríguez.
La del jueves en Mendoza por Copa Argentina, no fue una derrota en los 90 minutos sino en una definición por penales. Y no caló hondo en el plantel, más allá de que en todos subyace la amargura de no haber aprovechado aquella oportunidad que tuvo en el final para ganar el partido o por los penales que atajó Armani y que le dieron la victoria a un River que en ningún momento pudo superar futbolísticamente a Unión. Como consecuencia de ello, no se puede hablar de un plantel decaído. Unión no puede permitirse “bajonearse” por haber quedado eliminado de un torneo –la Copa Argentina- que, en el orden de prioridades, estaba en el segundo lugar. Madelón tiene en claro que la prioridad, hoy, es mantener la categoría. Y por eso, este partido con Racing tiene una importancia superior por esa pretensión de no sufrir en la tabla anual, que es la misma que complicó muchísimo a Unión hace dos años, cuando necesitó de la victoria ante Tigre y de otros resultados para quedarse en Primera.
Las consecuencias del partido con River son otras y tiene que ver con el cansancio acumulado por estos tres partidos en una semana. Madelón puso el mismo equipo con Huracán y con River. Hizo la lógica, teniendo en cuenta que ese mismo equipo había logrado la victoria más holgada y la mejor actuación, ante Instituto. Ahora, con este panorama y no justamente por haber quedado eliminado de la Copa Argentina, hay que barajar y dar de nuevo, tomando en cuenta cómo se encuentran los jugadores e intentando equiparar fuerzas físicas con un rival que viene mucho más descansado, aunque también comprometido y obligado porque la campaña no está a la altura de lo que es Racing, está penúltimo en la tabla de la zona y no ha podido ganar de local en este Clausura de la Liga Profesional.
No hay dudas en cuanto al arquero, un conocido en Racing porque el pase de Matías Tagliamonte le pertenece y llegó a Unión a préstamo hasta fin de año, con una opción de 500 mil dólares por la mitad del pase. Luego, lo que menos dudas despierta (aunque Madelón dejó entrever también la posibilidad de un cambio), es el sistema. “Racing juega distinto a River”, deslizó Madelón, seguramente refiriéndose al esquema. Costas pone tres defensores en el fondo, aunque se parece a Gallardo en cuanto a la búsqueda del arco rival.
El último entrenamiento fue en Ezeiza este sábado por la tarde, con amenaza de lluvia que no se concretó pero que persiste en esta capital. Madelón va a esperar hasta último momento. Solari y Gamba son los que más chances tienen de jugar de arranque porque no hay grandes diferencias con quienes hoy juegan como titulares en sus puestos. Tampoco habría que descartar algún otro retoque. “Están todos muy bien”, aseguraron a El Litoral. Pero el problema de Maizon Rodríguez en el tobillo obligó a su desconcentración y viaje a Santa Fe para comenzar con la recuperación. Es posible que aparezca Ludueña en su reemplazo, si es que Madelón apuesta al “hombre por hombre” para el armado de la línea defensiva y no modifica ninguna estructura táctica.
No solo será un duelo de conocidos por la presencia de Tagliamonte, sino porque en Racing hay tres con pasado en Unión: Franco Pardo, Juan Ignacio Nardoni y “Rocky” Balboa. Los tres (que serían titulares) dejaron una muy buena imagen en el club. Pardo se fue recientemente siendo figura de la defensa y capitán del equipo. Por Nardoni, la erogación que hizo Racing lo convierte en una de las ventas más importantes de la historia de Unión y con la chance de dejar mucho más dinero por el 30 por ciento que aún mantiene. Y Balboa hizo un muy buen 2024, año que le permitió remontar vuelo en su carrera y llegar a la Academia, para muchos en forma sorpresiva.
Racing, con varios retornos
Racing puede contar con algunas buenas vueltas en su formación para jugar contra Unión. Franco Pardo tiene todos los boletos para ser titular ante su ex club. Ya cumplió la suspensión de una fecha por haber visto la roja (no jugó contra Argentinos) y regresará como stopper por derecha en lugar de Di Césare. También, en la última línea, habrá un cambio por la izquierda. García Basso saldrá del equipo y le dejará su lugar a Nazareno Colombo. De esta manera, la defensa sería una zona con muchos cambios respecto al último partido de la Academia.
Más allá del fondo, en el medio se espera otra vuelta importante. El equipo extrañó mucho a Agustín Almendra, quien volverá a compartir el mediocampo con Nardoni. A Bruno Zucculini todavía le falta ritmo y estará entre los suplentes. El resto de la zona media también encontraría la vuelta de Gabriel Rojas luego del problema que tuvo en una de sus costillas. Es otro regreso fundamental en la formación de Racing contra Unión, que se parecerá mucho más al ideal.
Pasando en limpio, la formación de Racing para recibir a Unión sería con Arias; Pardo, Sosa, Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Maravilla Martínez y Balboa.
