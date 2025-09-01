El DT advierte

Madelón: “No podemos equivocarnos ni creernos más de lo que somos”

El entrenador tatengue habló con los pies sobre la tierra, felicitó al plantel, explicó por qué puso el mismo equipo (a excepción de Maizon Rodríguez) y también se refirió a la visita de Scaloni a la práctica del viernes.