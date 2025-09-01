Madelón: “No podemos equivocarnos ni creernos más de lo que somos”
El entrenador tatengue habló con los pies sobre la tierra, felicitó al plantel, explicó por qué puso el mismo equipo (a excepción de Maizon Rodríguez) y también se refirió a la visita de Scaloni a la práctica del viernes.
Sonrisa ancha la de Madelón, luego del partido, cuando recordó sus tiempos de estudiante de agronomía en Venado Tuerto, la visita deLionel Scaloni a su plantel cuando se entrenaron en Ezeiza el viernes, la segunda victoria consecutiva de visitante y estos ocho puntos que le sacó a Aldosivi y a Talleres de Córdoba en otra fecha que termina siendo muy beneficiosa para Unión.
Unión vs Racing. Foto: Juan Manuel Foglia.
Aquí los principales conceptos del técnico de Unión, luego de la gran victoria en Avellaneda:
• “Hicimos un buen partido y le ganamos a un equipo que se preparó, que trajo muchos refuerzos y por eso pusimos lo mejor que teníamos. Teníamos el control del partido, posiblemente no el control de la pelota, pero siempre dimos la sensación de estar bien”.
• “Al gol anulado a Mauro Pittón no lo ví en repetición, se dijo que Estigarribia interfirió en la línea de trayectoria de la pelota, pero insisto que no lo pude ver”.
• “Pusimos el mismo equipo porque estaban bien recuperados. Sabíamos que los que iban por afuera y los delanteros se iban a cansar, entonces debíamos tener también un buen recambio en el banco. Cambiamos a tres de los cuatro volantes y a los dos puntas. Quiero felicitar al plantel porque lo veo bien, compenetrado. Hay chicos que ya les va a tocar entrar porque están haciendo un buen esfuerzo. Estos fueron días de mucho sacrificio, aviones de un lado para el otro, hoteles, la familia quedó lejos y nos cansamos de poner propinas por todos lados (risas)”.
• “Los resultados fueron buenos en estos partidos, ganar en esta cancha es difícil y tenemos más aire. Estamos saliendo de un lugar difícil. Todo lo que pueda venir, es bienvenido, pero no tenemos que equivocarnos ni creernos más de lo que somos. Hay un buen grupo, tiramos todos para el mismo lado”.
• “Nos sacamos el karma de jugar de visitante, se volvió a ganar con esa camiseta azul y es un buen momento que tenemos que aprovechar”.
• “Scaloni nos vino a visitar el viernes en el entrenamiento en el predio de la Afa, fue tremenda la hospitalidad que nos dio, la simpleza que tiene. Para nosotros fue muy bueno. Es un gringo de campo como nosotros, hablamos con él de campos y de caballos. Fue una buena ‘vibra’ para los chicos, generó confianza en el grupo. Pensar que paró a charlar con nosotros un ratito, siendo que se trata de un técnico al que busca todo el mundo”.
• “Somos de hablar mucho con el cuerpo técnico, enriquecer a los jugadores y darles todo el material que sea posible. Del Blanco dio dos asistencias, eso está bueno, tiene que seguir mejorando porque a veces engancha en exceso. Ludueña jugó un muy buen partido. Tenemos a todos en cuenta, inclusive a Gerometta que se quedó en Santa Fe. Nadie está fuera de nuestra consideración”.
• “Los dos delanteros son importantes, los tenemos bien físicamente más allá de que los noté cansados en un momento y a veces el equipo siente el impacto cuando salen. Revertimos el resultado en el momento justo. El otro día con Huracán también arrancamos perdiendo, pero el equipo reaccionó. Ligamos un poco y a veces la fortuna ayuda. Los chicos entienden el sistema, que a veces parece rígido pero no lo es tanto. Y también entienden la disciplina táctica cuando no tenemos la pelota. Hoy el secreto estuvo en que debíamos atacar por las bandas. Y lo hicimos muy bien”.
• “No podemos perder el equilibrio. Hoy pegamos en los momentos justos y defendimos bien. Hoy ví el partido del Liverpool y ellos se defendieron metidos un poquito atrás como nos tocó a nosotros en un rato del partido, sobre todo en el final. Lo mismo pasó el otro día con Huracán, cuando se quedaron con 10. No deja de ser un argumento el de achicar hacia atrás y abroquelarse bien juntitos en el fondo”.
• “No quiero ir mucho para atrás en el análisis, hay jugadores que venían atrasados físicamente y nadie tiene la culpa. Nosotros tuvimos la virtud de ver qué era lo que le estaba faltando a cada uno. Nosotros hemos jugado partidos de visitante con línea de cinco. Y hoy lo teníamos planeado por si íbamos ganando, pero vimos que con dos puntas los teníamos sostenido a Racing y no cambiamos. Yo me voy contento porque le ganamos a un equipo con buenos jugadores y que representan a una institución muy grande”.
