Así quedó la tabla tras la victoria de Unión ante Racing

De esta manera quedaron las posiciones en el grupo A del Torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino, luego de que el Tatengue venciera a La Academia en Avellaneda.

Unión vs Racing. Foto: Juan Manuel Foglia
 2:41
Por: 

Unión le ganó en Avellaneda a Racing, en un partido correspondiente a la Fecha 7 del Torneo Clausura 2025 este domingo.

Galería BICA: Unión vs. Racing

El equipo de Madelón borró de plumazo la amargura de los penales que lo dejaron sin Copa Argentina ante River y le ganó jugando bien a Racing. Estigarribia, Tarragona y Solari marcaron los goles para el 3 a 2. En la anual, le sacó 8 puntos a Talleres y a Aldosivi.

