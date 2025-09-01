Así quedó la tabla tras la victoria de Unión ante Racing

Unión le ganó en Avellaneda a Racing, en un partido correspondiente a la Fecha 7 del Torneo Clausura 2025 este domingo.
De esta manera quedaron las posiciones en el grupo A del Torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino, luego de que el Tatengue venciera a La Academia en Avellaneda.
El equipo de Madelón borró de plumazo la amargura de los penales que lo dejaron sin Copa Argentina ante River y le ganó jugando bien a Racing. Estigarribia, Tarragona y Solari marcaron los goles para el 3 a 2. En la anual, le sacó 8 puntos a Talleres y a Aldosivi.
