Buen partido y merecida victoria…

A Unión le salió todo redondo en el cilindro

El Tate borró de un plumazo la amargura de los penales que lo dejaron sin Copa Argentina ante River y le ganó jugando bien a Racing. Estigarribia, Tarragona y Solari marcaron los goles para el 3 a 2. En la anual, le sacó 8 puntos a Talleres y a Aldosivi.