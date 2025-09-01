Unión, de la sequía afuera a los dos batacazos de visitante

El actual parate de la ventana FIFA lo encuentra a Unión en un estado de felicidad casi total. Es que, más allá de esa espina en la Copa Argentina por ese cruce que se le escapó ante River en Mendoza, los números en la competencia doméstica le sonríen a Leonardo Carol Madelón: de a poco el Tate va saliendo sin heridas de ese infierno donde se metió en el primer semestre de la temporada. De yapa, además del oxígeno de ocho (8) puntos respecto al descenso, Unión metió dos batacazos seguidos saliendo del 15 de Abril. Ganar de visitante, un rubro casi olvidado: estuvo diez meses sin poder festejar fuera de Santa Fe.
El 4-0 letal en Alta Córdoba contra Instituto y este 3-2 de domingo en Avellaneda ante el Racing de Costas le ponen seis valiosos puntos “impensados” por lo que era el historial reciente del Tate.
Madelón durante la goleada a Instituto. Foto: Facundo Luque
Adiós a la sequía
A la hora de las estadísticas y antes de cada excursión rojiblanca, el recuerdo era siempre el mismo: “Unión no gana afuera desde ese 28 de octubre de 2024 cuando derrotó a Gimnasia 3-2 en La Plata…”. En términos de almanaque, pasaron unos diez (10) meses de sequía.
Incluso, con este doblete foráneo de Leonardo Carol, hay que remontarse hasta el ciclo del “Gallego” Sebastián Méndez para encontrar dos victorias seguidas en competencias oficiales de AFA en condición de visitante. En esa temporada 2023, cuando el “Pelado” toma la conducción del plantel tatengue, primero le gana casi milagrosamente a Central Córdoba en Santiago del Estero con ese remate de Enzo Roldán y luego repite el mismo 1-0 a Huracán en Parque Patricios con un grito de Mauro Luna Diale.
Unión encontró a su dupla goleadora en Tarragona y Estigarribia. Foto: Juan Manuel Foglia.
Sin dudas, más allá que el parate sirve para recuperar a Maizon Rodríguez y a “Caramelo” Martínez, Unión descansa estas dos semanas con un saludable oxígeno en la parte baja. Con un puñado de partidos, Madelón lo fue alejando del infierno: además de estar a ocho (8) puntos del descenso, que es hoy la línea de Talleres de Córdoba y Aldosivi, la realidad también marca que el Tate metió con sus 26 puntos a varios en el medio, a saber: Atlético Tucumán, Newell’s y Belgrano, 25 puntos; Banfield e Instituto, 24; Gimnasia de La Plata 23; Sarmiento de Junín 21; Godoy Cruz de Mendoza, 20.
¿Cuándo juega Unión?
El próximo partido del Tate será, en condición de visitante frente al comprometido Gimnasia y Esgrima de La Plata: domingo 14 de septiembre, desde las 15, en el Bosque tripero. El 20 de septiembre recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en Santa Fe, mientras que el 26 enfrentará a Banfield en Peña y Arenales.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
