La reacción llegó de la mano de Madelón

Unión, de la sequía afuera a los dos batacazos de visitante

El 4-0 en Alta Córdoba y el 3-2 en el Cilindro de Avellaneda le dieron al Tate algo que se extrañaba: sumar fuera de Santa Fe. Había estado diez meses sin poder meter un festejo lejos del 15 de Abril.