Messi sorprendió en Ezeiza con estilo total black y un bolso exclusivo
El accesorio valorado en unos 25.000 dólares y con reventa que puede superar los 100.000, se convirtió en el detalle más comentado de su look y capturó la atención de fanáticos de la moda a nivel mundial.
Lionel Messi regresó a suelo argentino este lunes y, como suele ocurrir cada vez que aparece en público, captó toda la atención. El capitán de la Selección Argentina llegó a Ezeiza para sumarse a los entrenamientos previos al partido contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, más allá de la función deportiva, su look urbano se convirtió en el centro de los comentarios.
El astro rosarino optó por un estilo total black para viajar: pantalón ancho, chaqueta ligera y camisa a tono, acompañados de sus clásicas zapatillas negras con tiras blancas. La combinación resultó cómoda, relajada y con un toque sofisticado que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios destacaron el costado fashionista de la Pulga.
El accesorio que acaparó las miradas
Aunque su outfit podría haber pasado desapercibido en otro contexto, el detalle más comentado estuvo en sus manos: un bolso Hermès Limited Edition HAC Birkin Cargo, fabricado en canvas y cuero. Esta pieza de lujo tiene un valor de lista cercano a los 25.000 dólares, pero en el mercado de reventa puede superar los 100.000 dólares debido a su exclusividad y escasez.
El accesorio, que también ha sido usado por celebridades como Kim Kardashian y Victoria Beckham, se convirtió en tendencia inmediata en redes sociales. Entre elogios, sorpresa y memes, los usuarios resaltaron cómo Messi impone estilo con un simple gesto, demostrando que su influencia trasciende la cancha.
Regreso al país y próximos desafíos
Tras la derrota por 3-0 frente a Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, partido marcado por una polémica pelea, Messi y Rodrigo De Paul volaron directamente desde Estados Unidos hacia Ezeiza. El capitán llegó acompañado de su familia y, al descender del avión, se acercó a los fanáticos para firmar autógrafos y compartir breves momentos con ellos.
Se espera que su próximo partido contra Venezuela en el Monumental tenga un significado especial, ya que todo indica que será su último encuentro por Eliminatorias en Argentina. Su presencia en el país generó gran expectativa, tanto por su rol deportivo como por la fascinación que despierta cada aparición pública.
Messi, referente de moda
Semanas atrás, Messi volvió a ser noticia en el mundo de la moda. Durante un recital de Coldplay, su aparición en la famosa “kiss cam” coincidió con la viralización de imágenes donde lucía un reloj exclusivo: el Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, apodado “Barbie”.
Esta pieza de lujo está fabricada en oro amarillo de 18 quilates, con una esfera de ópalo rosa y un bisel engastado con 36 zafiros fucsia. La correa es de piel de aligátor rosa, sumando un total aproximado de 5,57 quilates en piedras preciosas. Su exclusividad se debe tanto a los materiales utilizados como a la complejidad técnica de insertar el ópalo rosa, una gema poco común en alta relojería.
Con cada accesorio y elección de estilo, Messi demuestra que su influencia no se limita al fútbol. Su capacidad para combinar elegancia, exclusividad y tendencia lo convierte en un referente global, capaz de marcar pauta tanto dentro como fuera de la cancha.
