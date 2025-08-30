#HOY:

Cómo ver al Inter Miami de Messi en la final de la Leagues Cup

El equipo de Javier Mascherano eliminó a Orlando City en la semifinal y ahora quieren repetir lo del 2023.

Lionel Messi. Crédito: Sam Navarro-Imagn Images
 18:19

Este domingo, el Inter Miami de Lionel Messi visitará al Seattle Sounders F.C en un encuentro correspondiente a la final de la Leagues Cup.

El partido se llevará a cabo en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, a las 21:00hs, y será transmitido en la señal deportiva Apple TV. El enfrentamiento estará dirigido por el árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón.

Aug 27, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) scores a penalty against the Orlando City during the second half at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesLionel Messi. Crédito: Sam Navarro-Imagn Images

El equipo liderado por el director técnico Javier Mascherano llegó a este compromiso después de una contundente victoria por 3-1 frente a Orlando City, en donde Lionel Andrés Messi (doblete) y Telasco Segovia concretaron los goles de las “Garzas” de Florida.

Este encuentro definirá al nuevo campeón del certamen, por eso el elenco de Lionel Messi buscará concretar un buen resultado deportivo en condición de visitante, un escenario que podría posicionar al Inter Miami en el primer lugar de la tabla de los clubes con más títulos de la Leagues Cup.

Aug 27, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami CF midfielder Rodrigo De Paul (7) looks on against Orlando City during the first half at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesRodrigo De Paul. Crédito: Sam Navarro-Imagn Images

Por otro lado, el Seattle Sounders viene después de una importante victoria por 2-0 frente a L.A Galaxy en condición de visitante, en donde Pedro de la Vega y Osaze De Rosario anotaron los dos goles que concretaron el pase a la final.

Jul 9, 2025; Foxborough, Massachusetts, USA; Inter Miami CF head coach Javier Mascherano reacts during the second half against the New England Revolution at Gillette Stadium. Mandatory Credit: Paul Rutherford-Imagn ImagesJavier Mascherano. Crédito: Paul Rutherford-Imagn Images

El equipo conducido por Brian Schmetzer buscará frenar el poder ofensivo del Inter Miami y, al mismo tiempo, generar situaciones claras que le permitan tomar la delantera en el marcador. Además, intentará imponer su estilo de juego para no ceder la iniciativa en los momentos clave del encuentro.

Lionel Messi
Estados Unidos
Inter Miami

