Messi dijo que el de Venezuela será el último partido de Eliminatorias en Argentina

El capitán de la Selección habló tras el triunfo de Inter Miami por Leagues Cup sobre la próxima fecha FIFA.
Lionel Messi habló este miércoles sobre la Selección Argentina tras el triunfo de Inter Miami en las semifinales de la Leagues Cup ante Orlando City.
La principal pregunta en la entrevista post partido con doblete fue respecto al próximo partido de Eliminatorias Sudamericanas que Argentina tendrá de local ante Venezuela, cerrando la competición en dicha condición.
El capitán argentino adelantó que puede no volver a jugar en una cancha del país con la albiceleste: “Si, va a ser un partido muy especial para mi porque es el último de Eliminatorias. No se si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial”.
“Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan también por parte de mi mujer. Y lo vamos a vivir de esa manera, después, ya te digo, no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, agregó Messi.
El cruce ante los venezolanos será el penúltimo de las Eliminatorias, las cuáles se cerrarán en Ecuador. Luego, vendrán las fechas de amistosos, con los partidos en India y Angola ya definidos, y la expectativa final puesta en el Mundial Canadá/México/Estados Unidos, con la Finalissima ante España de por medio.
La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni volverá a jugar el 4 de septiembre en el estadio Más Monumental de River Plate ante Venezuela desde las 20:30 horas.
El último partido será el 9 de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Barcelona de Guayaquil ante Ecuador desde las 20, hora argentina.
Arqueros
Emiliano Martínez – Aston Villa
Walter Benítez – Crystal Palace
Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
Cristian Romero – Tottenham Hotspur
Nicolás Otamendi – Benfica
Nahuel Molina – Atlético de Madrid
Gonzalo Montiel – River Plate
Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
Juan Foyth – Villarreal
Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
Marcos Acuña – River Plate
Julio Soler – AFC Bournemouth
Facundo Medina – Olympique de Marsella
Mediocampistas
Alexis Mac Allister – Liverpool
Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
Alan Varela – FC Porto
Leandro Paredes – Boca Juniors
Thiago Almada – Atlético de Madrid
Nicolás Paz – Como 1907
Rodrigo De Paul – Inter Miami
Giovani Lo Celso – Real Betis
Claudio Echeverri – Manchester City
Franco Mastantuono – Real Madrid
Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
Ángel Correa – Tigres UANL
Julián Álvarez – Atlético de Madrid
Nicolás González – Juventus
Lionel Messi – Inter Miami
Lautaro Martínez – Inter de Milán
José Manuel López – Palmeiras
