#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Expectativa

Messi dijo que el de Venezuela será el último partido de Eliminatorias en Argentina

El capitán de la Selección habló tras el triunfo de Inter Miami por Leagues Cup sobre la próxima fecha FIFA.

Lionel Messi pisaría por última vez el Monumental con Argentina. Crédito: REUTERS/Rodrigo Valle
 12:43
 / 

Lionel Messi habló este miércoles sobre la Selección Argentina tras el triunfo de Inter Miami en las semifinales de la Leagues Cup ante Orlando City.

La principal pregunta en la entrevista post partido con doblete fue respecto al próximo partido de Eliminatorias Sudamericanas que Argentina tendrá de local ante Venezuela, cerrando la competición en dicha condición.

Mirá tambiénDoblete de Messi ante Orlando y clasificación de Inter Miami a la final de Leagues Cup

El capitán argentino adelantó que puede no volver a jugar en una cancha del país con la albiceleste: “Si, va a ser un partido muy especial para mi porque es el último de Eliminatorias. No se si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial”.

“Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan también por parte de mi mujer. Y lo vamos a vivir de esa manera, después, ya te digo, no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, agregó Messi.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Argentina's Lionel Messi REUTERS/Rodrigo ValleLionel Messi pisaría por última vez el Monumental con Argentina. Crédito: REUTERS/Rodrigo Valle

El cruce ante los venezolanos será el penúltimo de las Eliminatorias, las cuáles se cerrarán en Ecuador. Luego, vendrán las fechas de amistosos, con los partidos en India y Angola ya definidos, y la expectativa final puesta en el Mundial Canadá/México/Estados Unidos, con la Finalissima ante España de por medio.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni volverá a jugar el 4 de septiembre en el estadio Más Monumental de River Plate ante Venezuela desde las 20:30 horas.

Mirá tambiénAFA anunció los precios de las entradas para Argentina-Venezuela en el Monumental

El último partido será el 9 de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Barcelona de Guayaquil ante Ecuador desde las 20, hora argentina.

Convocados de Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Ángel Correa – Tigres UANL

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lionel Messi – Inter Miami

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Lionel Messi
Videos
Selección Argentina de Fútbol
Eliminatorias Sudamericanas
FIFA

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro