AFA anunció los precios de las entradas para Argentina-Venezuela en el Monumental

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este martes 26 de agosto los precios y modalidades de venta de entradas para el partido que jugarán la Selección Argentina y Venezuela el próximo 4 de septiembre en el estadio Monumental. Será el último encuentro como local del equipo de Lionel Scaloni en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
La expectativa es enorme. No solo por lo que significa un partido de Eliminatorias en el Monumental, sino también por el posible regreso de Lionel Messi a la titularidad. Por eso, se anticipa una demanda altísima de tickets.
La preventa para el partido ante Venezuela comenzó este martes por la tarde. Foto: Reuters
Preventa, venta general y precios
La preventa exclusiva comenzará este mismo martes a las 17 horas para clientes de American Express, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 27, también a las 17, a través del sitio oficial www.deportick.com.
Los precios definidos por la AFA son los siguientes:
Popular: $90.000
Popular Menor: $29.000
Sívori y Centenario Alta: $158.000
Sívori y Centenario Media: $320.000
San Martín y Belgrano Alta: $260.000
San Martín y Belgrano Baja: $450.000
San Martín y Belgrano Media: $480.000
Las entradas deberán retirarse de forma presencial en las boleterías del estadio Monumental el sábado 30 de agosto de 9 a 13 y los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre de 9 a 15. Los menores de tres años no abonan entrada, pero a partir de esa edad se requiere ticket completo. Las personas con discapacidad deberán gestionar su acceso con antelación también a través de Deportick.
El estadio abrirá sus puertas a las 16.30 y las autoridades recomiendan asistir con tiempo suficiente para evitar demoras en el ingreso.
El Monumental volverá a recibir a la Selección para su último partido como local en las Eliminatorias. Foto: Reuters
El contexto del partido: líderes y promesas
Argentina llega como líder absoluto de la tabla con 35 puntos, seguido por Ecuador y Brasil, ambos con 25. Venezuela, por su parte, tiene 18 unidades y pelea por meterse en el repechaje.
La lista preliminar de Scaloni incluyó sorpresas como Alan Varela, Valentín Carboni, Claudio “Diablito” Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López. Además, se destacan los regresos de Lionel Messi y Marcos Acuña. En contrapartida, Alejandro Garnacho quedó fuera de esta doble fecha.
Una vez finalizado este encuentro y la fecha siguiente como visitante, la Scaloneta iniciará una serie de amistosos: del 6 al 14 de octubre tendrá una gira por Estados Unidos y entre el 10 y el 18 de noviembre visitará Angola e India, aunque aún no se definieron los rivales.
