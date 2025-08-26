#HOY:

AFA anunció los precios de las entradas para Argentina-Venezuela en el Monumental

El partido se jugará el jueves 4 de septiembre en Buenos Aires. Habrá preventa y venta general a través de Deportick. Se espera el regreso de Messi al equipo de Scaloni.

Se espera una convocatoria masiva, con posible regreso de Messi a la titularidad. Foto: Reuters
 22:09
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este martes 26 de agosto los precios y modalidades de venta de entradas para el partido que jugarán la Selección Argentina y Venezuela el próximo 4 de septiembre en el estadio Monumental. Será el último encuentro como local del equipo de Lionel Scaloni en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La expectativa es enorme. No solo por lo que significa un partido de Eliminatorias en el Monumental, sino también por el posible regreso de Lionel Messi a la titularidad. Por eso, se anticipa una demanda altísima de tickets.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Argentina - Estadio Monumental de Maturin, Maturin, Venezuela - October 10, 2024 Argentina's Enzo Fernandez in action with Venezuela's Jhonder Cadiz REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaLa preventa para el partido ante Venezuela comenzó este martes por la tarde. Foto: Reuters

Preventa, venta general y precios

La preventa exclusiva comenzará este mismo martes a las 17 horas para clientes de American Express, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 27, también a las 17, a través del sitio oficial www.deportick.com.

Los precios definidos por la AFA son los siguientes:

Popular: $90.000

Popular Menor: $29.000

Sívori y Centenario Alta: $158.000

Sívori y Centenario Media: $320.000

San Martín y Belgrano Alta: $260.000

San Martín y Belgrano Baja: $450.000

San Martín y Belgrano Media: $480.000

Las entradas deberán retirarse de forma presencial en las boleterías del estadio Monumental el sábado 30 de agosto de 9 a 13 y los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre de 9 a 15. Los menores de tres años no abonan entrada, pero a partir de esa edad se requiere ticket completo. Las personas con discapacidad deberán gestionar su acceso con antelación también a través de Deportick.

El estadio abrirá sus puertas a las 16.30 y las autoridades recomiendan asistir con tiempo suficiente para evitar demoras en el ingreso.

Soccer - Copa Libertadores - Final - Atletico Mineiro v Botafogo - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - November 30, 2024 A drone view shows Mas Monumental stadium before the match REUTERS/Francisco Loureiro TPX IMAGES OF THE DAYEl Monumental volverá a recibir a la Selección para su último partido como local en las Eliminatorias. Foto: Reuters

El contexto del partido: líderes y promesas

Argentina llega como líder absoluto de la tabla con 35 puntos, seguido por Ecuador y Brasil, ambos con 25. Venezuela, por su parte, tiene 18 unidades y pelea por meterse en el repechaje.

La lista preliminar de Scaloni incluyó sorpresas como Alan Varela, Valentín Carboni, Claudio “Diablito” Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López. Además, se destacan los regresos de Lionel Messi y Marcos Acuña. En contrapartida, Alejandro Garnacho quedó fuera de esta doble fecha.

Una vez finalizado este encuentro y la fecha siguiente como visitante, la Scaloneta iniciará una serie de amistosos: del 6 al 14 de octubre tendrá una gira por Estados Unidos y entre el 10 y el 18 de noviembre visitará Angola e India, aunque aún no se definieron los rivales.

