Scaloni definió la lista de la Selección Argentina con Messi y algunas sorpresas

Lionel Scaloni presentó este lunes una nueva lista de convocados para los partidos de la Selección Argentina de fútbol para la próxima fecha FIFA de Eliminatorias.
El equipo albiceleste debe jugar Venezuela y Ecuador en la penúltima fecha FIFA de la clasificación al Mundial 2026. Quiénes son los convocados.
Argentina, ya clasificada a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, debe enfrentar a Venezuela y Ecuador en la penúltima y última fecha FIFA de la instancia de clasificación, con pocos amistosos antes de la competición central. El duelo con los venezolanos será el último en el país de forma oficial antes de la cita mundialista.
La convocatoria cuenta con la mayoría de las figuras centrales del campeón del Mundo, con el capitán Lionel Messi a la cabeza, pero también incluye a parte de los juveniles que comienzan el recambio y algunos nombres sorpresa.
Entre los jóvenes que aparecen nuevamente o sorprenden están Julio Soler (AFC Bournemouth), Alan Varela (FC Porto), Nicolás Paz (Como 1907), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa).
La gran sorpresa es el delantero José Manuel López de Palmeiras. El artillero de 24 años ex Lanús suma su primera convocatoria, dejando atrás Valentín Castellanos, quien venía siendo la opción para el banco en la delantera.
Emiliano Martínez (Aston Villa)
Walter Benítez (Crystal Palace)
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
Nicolás Otamendi (Benfica)
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Gonzalo Montiel (River Plate)
Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
Juan Foyth (Villarreal)
Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Marcos Acuña (River Plate)
Julio Soler (AFC Bournemouth)
Facundo Medina (Olympique de Marsella)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)
Alan Varela (FC Porto)
Leandro Paredes (Boca Juniors)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Nicolás Paz (Como 1907)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Giovani Lo Celso (Real Betis)
Claudio Echeverri (Manchester City)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Valentín Carboni (Genoa)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Ángel Correa (Tigres de la UANL)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Nicolás González (Juventus)
Lionel Messi (Inter Miami)
Lautaro Martínez (Inter de Milán)
José Manuel López (Palmeiras)
Argentina será local ante Venezuela el 4 de septiembre en el estadio Más Monumental desde las 20: 30 horas.
El último duelo será de visitante ante Ecuador el 9 de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil a las 20, hora argentina.
